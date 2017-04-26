18:29, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu Ankara'da





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu'yu resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'yuÂ resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±. Fermacu'nun bulunduÄŸu makam aracÄ±nÄ±Â CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nin Ã¶nÃ¼ndeki caddede karÅŸÄ±layan sÃ¼variler, konuk CumhurbaÅŸkanÄ±na protokol kapÄ±sÄ±na kadar eÅŸlik etti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Muhammed Abdullah Fermacu'yu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nin ana giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±. ErdoÄŸan ve Fermacu'nun tÃ¶ren alanÄ±ndaki yerlerini almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 21 pare top atÄ±ÅŸÄ± eÅŸliÄŸinde iki Ã¼lkenin milli marÅŸlarÄ± Ã§alÄ±ndÄ±. TARÄ°HTE KURULAN 16 TÃœRK DEVLETÄ°NÄ° TEMSÄ°L EDEN BAYRAKLAR VE ASKERLER DE YER ALDI Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu, MuhafÄ±z AlayÄ± TÃ¶ren KÄ±tasÄ±'nÄ±, TÃ¼rkÃ§e "Merhaba asker" diyerek selamladÄ±. TÃ¶rende, tarihte kurulan 16 TÃ¼rk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldÄ±. Ä°ki Ã¼lke heyetlerinin takdimi sonrasÄ±nda, Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Muhammed Abdullah Fermacu merdivenlerde TÃ¼rkiye ve Somali bayraklarÄ± Ã¶nÃ¼nde el sÄ±kÄ±ÅŸarak, gazetecilere poz verdi. ErdoÄŸan ve Fermacu, tÃ¶renin ardÄ±ndan baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecekleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere geÃ§ti. TÃ¶rende, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n da hazÄ±r bulundu.

Ä°lgili Konular somali Fermacu ErdoÄŸan TÃ¼rkiye

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.