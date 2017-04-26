Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu Ankara'da

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'yuÂ resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±.
Fermacu'nun bulunduÄŸu makam aracÄ±nÄ±Â CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nin Ã¶nÃ¼ndeki caddede karÅŸÄ±layan sÃ¼variler, konuk CumhurbaÅŸkanÄ±na protokol kapÄ±sÄ±na kadar eÅŸlik etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Muhammed Abdullah Fermacu'yu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nin ana giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±. ErdoÄŸan ve Fermacu'nun tÃ¶ren alanÄ±ndaki yerlerini almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 21 pare top atÄ±ÅŸÄ± eÅŸliÄŸinde iki Ã¼lkenin milli marÅŸlarÄ± Ã§alÄ±ndÄ±.
Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu, MuhafÄ±z AlayÄ± TÃ¶ren KÄ±tasÄ±'nÄ±, TÃ¼rkÃ§e "Merhaba asker" diyerek selamladÄ±. TÃ¶rende, tarihte kurulan 16 TÃ¼rk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldÄ±.
Ä°ki Ã¼lke heyetlerinin takdimi sonrasÄ±nda, Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Muhammed Abdullah Fermacu merdivenlerde TÃ¼rkiye ve Somali bayraklarÄ± Ã¶nÃ¼nde el sÄ±kÄ±ÅŸarak, gazetecilere poz verdi.
ErdoÄŸan ve Fermacu, tÃ¶renin ardÄ±ndan baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecekleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere geÃ§ti.
TÃ¶rende, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n da hazÄ±r bulundu.
PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD, Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanan silah ve mÃ¼himmatlarÄ±, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan TÃ¼rkiye iÃ§ine gÃ¶ndererek PKK terÃ¶rÃ¼nÃ¼ besliyor
MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 ceza infaz ve koruma memuru gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvcÄ±, Saraybosna'daki resmi temaslarÄ± kapsamÄ±nda Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Ä°zetbegovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¶ke, 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ±yla ilgili Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu'yu resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±
Siirt'teki FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 263'Ã¼ tutuklu 345 sanÄ±k hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde bulunan Zap bÃ¶lgesindeki PKK'ya ait hedeflere dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda Ã§ok sayÄ±da barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±nak vuruldu, iki PKK Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ä°nÅŸaat alanÄ±ndaki kazÄ±da bulunan, 1877-78 Rus iÅŸgali dÃ¶neminde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len ve Ã¼niformasÄ±yla gÃ¶mÃ¼len Rus subayÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã§Ã¼rÃ¼meyen cesedi Kars MÃ¼zesi'nde muhafaza altÄ±na alÄ±ndÄ±
Motorinin litre fiyatÄ±nda, bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 13 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
Pendik Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± baÄŸlantÄ± yolunda bir servis minibÃ¼sÃ¼nde meydana gelen patlamada 7 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, kÄ±dem tazminatÄ±na iliÅŸkin, "Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla buna TÃ¼rk-Ä°ÅŸ de dahil, ana ilkeler Ã§erÃ§evesinde bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z" dedi
Irak'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden 250 IraklÄ±, Ã¼lkelerine dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolculuÄŸuna baÅŸladÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ile bir araya geldi ve 45 dakika sÃ¼ren bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
MEB tarafÄ±ndan ortaokul 8'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen ikinci dÃ¶nem merkezi ortak sÄ±navlarÄ±n ilk gÃ¼n oturumu tamamlandÄ±
ABD askerleri, TSK'nÄ±n Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±nda vurulan YPG hedeflerinde incelemede bulundu.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, Ankara merkezli FETÃ– operasyonuna iliÅŸkin, "Bu sabah 81 ilde operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. Halen devam etmektedir. Åžu ana kadar 72 ilde bin 9 mahrem imam gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.