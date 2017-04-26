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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:09, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
Politika
18:36, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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CHP halk oylamasÄ±yla ilgili AÄ°HM'e baÅŸvuracak
CHP halk oylamasÄ±yla ilgili AÄ°HM'e baÅŸvuracak

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¶ke, 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ±yla ilgili Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Merkez YÃ¶netim KuruluÂ (MYK),Â Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, parti genel merkezinde toplandÄ±.

ToplantÄ± sÃ¼rerken aÃ§Ä±klamada bulunanÂ CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, 16 Nisan'da yapÄ±lanÂ halk oylamasÄ±ylaÂ ilgili, "MÃ¼hÃ¼rsÃ¼z bir seÃ§imin ardÄ±ndan, gayrimeÅŸru bir referandum sonucuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. BÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hakkÄ±nÄ±, hukukunu savunmak bizim iÃ§in Ã¶nceliktir. Bu sebeple Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemdeÂ Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'neÂ (AÄ°HM) baÅŸvuru yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸmak istiyorum." dedi.

AÃ§Ä±klamasÄ±nda tutuklu milletvekilleriyle ilgili olarak BÃ¶ke, "Tutuklu milletvekillerine derhal 'Balbay kararÄ±' uygulanmalÄ±dÄ±r. Burada aÃ§Ä±k bir hukuksuzluk vardÄ±r ve milletvekillerinin tutukluluklarÄ±na bir an Ã¶nce son verilmelidir." ifadelerini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular chp
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