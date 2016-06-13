18:41, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

'SeÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸÄ±yor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk CumhuriyetiÂ (KKTC) CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,Â GÃ¼ney KÄ±brÄ±s RumÂ yÃ¶netimi lideriÂ Nikos Anastasiadis'in Rum tarafÄ±nda Åžubat 2018'de yapÄ±lacak "baÅŸkanlÄ±k" seÃ§imleri yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Enosis" (KÄ±brÄ±s'Ä±n Yunanistan'a ilhakÄ±) referandumunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n okullarda kutlanmasÄ± kararÄ±nÄ±n dÃ¼zeltilmesi iÃ§in Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na devredilmesini amaÃ§layan ve Rum meclisi tarafÄ±ndan 7 Nisan'da oy birliÄŸiyle kabul edilen yasanÄ±n Anastasiadis tarafÄ±ndan imzalanmayarak Anayasa Mahkemesine sevk edildiÄŸi belirtildi.

Rum liderinin kararÄ± Anayasa Mahkemesine gÃ¶ndererek KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n hassasiyetlerine Ã¶nem vermediÄŸini bir kez daha gÃ¶sterdiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "Anastasiadisâ€™in bu tavrÄ±, mÃ¼zakere ruhuna uygun deÄŸildir ve kendi kamuoyunu bile ikna edici olmaktan Ã§ok uzaktÄ±r." ifadelerine yer verildi.

"GÃœNEY KIBRIS'TA SEÃ‡Ä°MLER YAKLAÅžTIKÃ‡A ANASTASÄ°ADÄ°S Ã‡Ã–ZÃœMDEN UZAKLAÅžMAKTADIR"

Anastasiadisâ€™in gerek bu konudaki ve gerek mÃ¼zakere sÃ¼recinde Ã¶zellikle son aylarda kendisini belli eden yapÄ±cÄ± olmayan tavrÄ±nÄ±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici olduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "Ã–yle anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r ki GÃ¼ney KÄ±brÄ±sâ€™ta seÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸmaktadÄ±r. Bizim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bu gerÃ§eÄŸi eminiz ki aÃ§Ä±ktan ifade etmeseler de uluslararasÄ± toplum da gÃ¶rmektedir." denildi.

"2, 11 VE 17 MAYIS'TAKÄ° MÃœZAKERELERE KATILACAÄžIZ"

AÃ§Ä±klamada, Anastasiadisâ€™in umut kÄ±rÄ±cÄ± bu tavÄ±rlarÄ±na raÄŸmen, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n Ã¶nceden varÄ±lan mutabakat Ã§erÃ§evesinde 2, 11 ve 17 MayÄ±s tarihleri iÃ§in planlanan mÃ¼zakerelere katÄ±lacaÄŸÄ± belirtilerek "Bundan Ã¶nce olduÄŸu gibi, bÃ¼tÃ¼n iyi niyetimizle sonuÃ§ almaya odaklanarak bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yapÄ±cÄ± tutumumuzu sÃ¼rdÃ¼rmeye devam edeceÄŸiz. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶nÃ¼ndeki irademiz, geÃ§miÅŸte de kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± gibi, hep gÃ¼Ã§lÃ¼ olmuÅŸtur ve bu son aÅŸamada da Ã¶yle olacaktÄ±r. Ancak aÃ§Ä±k bir gerÃ§ektir ki sonuca varmak tek taraflÄ± iyi niyetli Ã§abalarla mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Bunu tÃ¼m Ã§Ã¶zÃ¼m yanlÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶rmesinin zamanÄ± gelmiÅŸtir. KÄ±brÄ±s sorununa kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak istiyorsak uluslararasÄ± toplum dahil herkesin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmasÄ± gerekir." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ve Anastasiadis arasÄ±nda, MayÄ±s 2015'ten bu yana devam eden mÃ¼zakereler Ã§erÃ§evesinde 16 Åžubat'taki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Rum yÃ¶netimi lideri, kapÄ±yÄ± sertÃ§e vurarak mÃ¼zakere masasÄ±ndan kalkmÄ±ÅŸtÄ±.

AkÄ±ncÄ± da KÄ±brÄ±s'Ä±n Yunanistan'a baÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren "Enosis" referandumunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n okullarda kutlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde 10 Åžubat'ta karar alan Rum meclisinin bu kararÄ±ndan geri adÄ±m atmamasÄ± Ã¼zerine liderler gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.