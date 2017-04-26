KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ± Bosna Hersek'te

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±,Â Bosna Hersek'in baÅŸkentiÂ Saraybosna'daki resmi temaslarÄ± kapsamÄ±nda, Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesiÂ Bakir Ä°zetbegovicÂ ile bir araya geldi.
AvcÄ±'nÄ±n Ä°zetbegovic ile BaÅŸkanlÄ±k binasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme basÄ±na kapalÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸti.
Bakan AvcÄ±, ziyaretleri kapsamÄ±nda Bosna Hersek'in ilk cumhurbaÅŸkanÄ± Aliya Ä°zetbegovic'inÂ KovaÃ§i Åžehit MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kabrini de ziyaret ederek, Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ± ve dua etti.
Nabi AvcÄ±, Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan Zenica ÅŸehrinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenenÂ 5. Ã‡ocuk ÅženliÄŸi'ne de katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
AvcÄ±'nÄ±n, Saraybosna ziyaretini, TÃ¼rkiye'nin Saraybosna BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde onuruna verilecek akÅŸam yemeÄŸi ile tamamlamasÄ± bekleniyor.
PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD, Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanan silah ve mÃ¼himmatlarÄ±, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan TÃ¼rkiye iÃ§ine gÃ¶ndererek PKK terÃ¶rÃ¼nÃ¼ besliyor
MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 ceza infaz ve koruma memuru gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvcÄ±, Saraybosna'daki resmi temaslarÄ± kapsamÄ±nda Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Ä°zetbegovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¶ke, 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ±yla ilgili Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu'yu resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±
Siirt'teki FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 263'Ã¼ tutuklu 345 sanÄ±k hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde bulunan Zap bÃ¶lgesindeki PKK'ya ait hedeflere dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda Ã§ok sayÄ±da barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±nak vuruldu, iki PKK Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ä°nÅŸaat alanÄ±ndaki kazÄ±da bulunan, 1877-78 Rus iÅŸgali dÃ¶neminde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len ve Ã¼niformasÄ±yla gÃ¶mÃ¼len Rus subayÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã§Ã¼rÃ¼meyen cesedi Kars MÃ¼zesi'nde muhafaza altÄ±na alÄ±ndÄ±
Motorinin litre fiyatÄ±nda, bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 13 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
Pendik Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± baÄŸlantÄ± yolunda bir servis minibÃ¼sÃ¼nde meydana gelen patlamada 7 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, kÄ±dem tazminatÄ±na iliÅŸkin, "Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla buna TÃ¼rk-Ä°ÅŸ de dahil, ana ilkeler Ã§erÃ§evesinde bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z" dedi
Irak'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden 250 IraklÄ±, Ã¼lkelerine dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolculuÄŸuna baÅŸladÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ile bir araya geldi ve 45 dakika sÃ¼ren bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
MEB tarafÄ±ndan ortaokul 8'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen ikinci dÃ¶nem merkezi ortak sÄ±navlarÄ±n ilk gÃ¼n oturumu tamamlandÄ±
ABD askerleri, TSK'nÄ±n Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±nda vurulan YPG hedeflerinde incelemede bulundu.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, Ankara merkezli FETÃ– operasyonuna iliÅŸkin, "Bu sabah 81 ilde operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. Halen devam etmektedir. Åžu ana kadar 72 ilde bin 9 mahrem imam gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.