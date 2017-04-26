18:52, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ± Bosna Hersek'te





AvcÄ±, Saraybosna'daki resmi temaslarÄ± kapsamÄ±nda Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Ä°zetbegovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±,Â Bosna Hersek'in baÅŸkentiÂ Saraybosna'daki resmi temaslarÄ± kapsamÄ±nda, Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesiÂ Bakir Ä°zetbegovicÂ ile bir araya geldi. AvcÄ±'nÄ±n Ä°zetbegovic ile BaÅŸkanlÄ±k binasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme basÄ±na kapalÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸti. Bakan AvcÄ±, ziyaretleri kapsamÄ±nda Bosna Hersek'in ilk cumhurbaÅŸkanÄ± Aliya Ä°zetbegovic'inÂ KovaÃ§i Åžehit MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kabrini de ziyaret ederek, Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ± ve dua etti. Nabi AvcÄ±, Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan Zenica ÅŸehrinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenenÂ 5. Ã‡ocuk ÅženliÄŸi'ne de katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AvcÄ±'nÄ±n, Saraybosna ziyaretini, TÃ¼rkiye'nin Saraybosna BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde onuruna verilecek akÅŸam yemeÄŸi ile tamamlamasÄ± bekleniyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.