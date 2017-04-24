Kuzey Kore'den ABD ve BM'ye savaÅŸ kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±!

Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda birÂ savaÅŸÂ Ã§Ä±kmasÄ± halinde sorumlununÂ ABDÂ ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
BMGK'nÄ±n Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer ve fÃ¼ze programlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi toplantÄ± Ã¶ncesi Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â GÃ¼ney KoreÂ ile ortak askeri tatbikat dÃ¼zenleyen ve stratejik askeri varlÄ±klarÄ±nÄ± bÃ¶lgeye sevk eden ABD'nin Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer bir savaÅŸÄ±n eÅŸiÄŸine gelinmesinin ana sorumlusu olduÄŸu belirtildi.
Kuzey Kore resmi haber ajansÄ± KCNA, adÄ± aÃ§Ä±klanmayan bir bakanlÄ±k sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ne dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "EÄŸer yarÄ±madada savaÅŸ Ã§Ä±karsa, bunun sorumlusu stratejik askeri varlÄ±klarÄ± ve Ã¶zel savaÅŸ araÃ§larÄ±yla bÃ¶lgeye yÄ±ÄŸÄ±nak yapan ABD'dir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Pyongyang yÃ¶netimi, ayrÄ±ca BMGK'yÄ± Kuzey'e uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlar nedeniyle kÄ±narken, nÃ¼kleer silahlanma programÄ±nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler ÅžartÄ±'nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kendini savunma hakkÄ± kapsamÄ±ndaki meÅŸru bir giriÅŸim olduÄŸunu savundu.
BakanlÄ±k sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "ABD Ã§izgisini izleyen bir BMGK, (Ã§Ä±kabilecek bir savaÅŸÄ±n) sorumluluÄŸundan kaÃ§amayacaktÄ±r." dedi.
BMGK, cuma gÃ¼nÃ¼ ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Kuzey Kore meselesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi Ã¶zel bir toplantÄ± yapacak. Washington yÃ¶netimi, bir sÃ¼redir nÃ¼kleer denemelerinden ve uzun menzilli fÃ¼ze programlarÄ±ndan vazgeÃ§irmek iÃ§in Kuzey Kore yÃ¶netimi Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± arttÄ±rmak amacÄ±yla uluslararasÄ± destek arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
KDP Musul sorumlusu Memozini, DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin, Musul'un batÄ±sÄ±nda saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼
Fas ile Cezayir arasÄ±nda krize neden olan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n zor ÅŸartlarda Ã§Ã¶lde bekleyiÅŸi devam ediyor
Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda bir savaÅŸ Ã§Ä±kmasÄ± halinde sorumlunun ABD ve BMGK olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'ta seÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Rum lider Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸmaktadÄ±r. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶nÃ¼ndeki irademiz, geÃ§miÅŸte de kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± gibi, hep gÃ¼Ã§lÃ¼ olmuÅŸtur ve bu son aÅŸamada da Ã¶yle olacaktÄ±r"
Senegal'in Fatick bÃ¶lgesinde meydana gelen tekne kazasÄ±nda 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Hollande'Ä±n ekibinden 160 politikacÄ± Macron'a desteklerini aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ile International American Academy of Kosovo arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±. Bu anlaÅŸma ile TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Kosovaâ€™da da faaliyetlerine baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.
GÃ¼ney Afrika HavayollarÄ±nda kabin gÃ¶revlileri, ÅŸirketin verdiÄŸi yemek Ã¼cretinin az olduÄŸu gerekÃ§esiyle iÅŸ bÄ±raktÄ±
Ä°ngiliz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± haklarÄ± savunucularÄ± yeni uygulamanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
"Rakka Sivil Hassasiyet Konseyi", PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin Ayn Ä°sa bÃ¶lgesinde sÃ¶zde meclis kurmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Suudi Arabistan ile ikili iliÅŸkilerimiz yÃ¼kseliÅŸte. Ä°liÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in nÃ¼kleer enerji alanÄ± dahil birÃ§ok proje Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi
GÃ¼ney Afrika'da YÃ¼ksek Mahkeme, GÃ¼ney Afrika ile Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±nÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± buldu
18 yÄ±l sonra yapÄ±lan sayÄ±mÄ±n ikinci evresi, 4 eyalette 88 bÃ¶lge ile Gilgit-Baltistan, kuzeyde aÅŸiretler ve Azad KeÅŸmir bÃ¶lgelerini kapsayacak
Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacÄ±yla Gazze'de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi
Fransa Maliye BakanÄ± Sapin, â€œAvrupa para piyasalarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ve gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin bir meselenin ortada olduÄŸuna inanÄ±yorum. Bu yÃ¼zden takas kurumlarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸu Londraâ€™da kalamaz" dedi
Filistin'de iÅŸgalci Yahudiler Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir Filistinliye ait aracÄ± kundakladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.