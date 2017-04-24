19:36, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Kuzey Kore'den ABD ve BM'ye savaÅŸ kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda birÂ savaÅŸÂ Ã§Ä±kmasÄ± halinde sorumlununÂ ABDÂ ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

BMGK'nÄ±n Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer ve fÃ¼ze programlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi toplantÄ± Ã¶ncesi Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â GÃ¼ney KoreÂ ile ortak askeri tatbikat dÃ¼zenleyen ve stratejik askeri varlÄ±klarÄ±nÄ± bÃ¶lgeye sevk eden ABD'nin Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer bir savaÅŸÄ±n eÅŸiÄŸine gelinmesinin ana sorumlusu olduÄŸu belirtildi.

SAVAÅž Ã‡IKARSA ANA SORUMLU ABD'DÄ°R!

Kuzey Kore resmi haber ajansÄ± KCNA, adÄ± aÃ§Ä±klanmayan bir bakanlÄ±k sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ne dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "EÄŸer yarÄ±madada savaÅŸ Ã§Ä±karsa, bunun sorumlusu stratejik askeri varlÄ±klarÄ± ve Ã¶zel savaÅŸ araÃ§larÄ±yla bÃ¶lgeye yÄ±ÄŸÄ±nak yapan ABD'dir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

BMGK'YA KUZEY'E UYGULADIÄžI YAPTIRIMLAR NEDENÄ°YLE KINAMA

Pyongyang yÃ¶netimi, ayrÄ±ca BMGK'yÄ± Kuzey'e uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlar nedeniyle kÄ±narken, nÃ¼kleer silahlanma programÄ±nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler ÅžartÄ±'nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kendini savunma hakkÄ± kapsamÄ±ndaki meÅŸru bir giriÅŸim olduÄŸunu savundu.

BakanlÄ±k sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "ABD Ã§izgisini izleyen bir BMGK, (Ã§Ä±kabilecek bir savaÅŸÄ±n) sorumluluÄŸundan kaÃ§amayacaktÄ±r." dedi.

BMGK, cuma gÃ¼nÃ¼ ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Kuzey Kore meselesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi Ã¶zel bir toplantÄ± yapacak. Washington yÃ¶netimi, bir sÃ¼redir nÃ¼kleer denemelerinden ve uzun menzilli fÃ¼ze programlarÄ±ndan vazgeÃ§irmek iÃ§in Kuzey Kore yÃ¶netimi Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± arttÄ±rmak amacÄ±yla uluslararasÄ± destek arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.