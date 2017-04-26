19:41, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

25 ceza infaz ve koruma memuru FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda





MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 ceza infaz ve koruma memuru gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÄŸla'nÄ±nÂ DalamanÂ ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 25Â ceza infaz ve koruma memurunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ortaca Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Dalaman ve Ortaca Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Dalaman AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz Kurumu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda 25 ceza infaz ve koruma memuru gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin adreslerinde yapÄ±lan aramalarda dijital cihazlara el konuldu. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼phelilerin adliyeye sevk edileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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