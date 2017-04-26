19:47, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§Ã¶lde zorlu bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FasÂ ileÂ CezayirÂ arasÄ±nda krize neden olanÂ Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n zor ÅŸartlarda Ã§Ã¶lde bekleyiÅŸi devam ediyor.

Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan Ebu Ä°yad, Â telefonda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, â€œÃ‡Ã¶l bÃ¶lgesinde Cezayir sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde askerlerle Ã§evrili bir alanda bekliyoruz. AramÄ±zda Ã§ocuk, kadÄ±n ve yaÅŸlÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir de hamile kadÄ±n var. Zor ÅŸartlarda beklediÄŸimiz bu bÃ¶lgede Cezayir askerleri Ã¼lke iÃ§erisine gitmemize izin vermiyor. Fas askerleri ise sÄ±nÄ±rÄ±n kapalÄ± olduÄŸu gerekÃ§esi ile bizi Fasâ€™a almÄ±yor." dedi.

Seslerini tÃ¼m dÃ¼nyaya duyurmak istediklerini belirten Ebu Ä°yad, zor ÅŸartlar iÃ§erisinde bulunduklarÄ±nÄ± ve yardÄ±mÄ±n ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± bu bÃ¶lgede yaÅŸamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

FAS CEZAYÄ°R'Ä°, CEZAYÄ°R'DE FAS'I SUÃ‡LUYOR!

Fas 19 Nisanâ€™da Cezayirâ€™in, Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla kendi topraklarÄ±na geÃ§mesine gÃ¶z yumduÄŸunu hatta sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Fas sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸmasÄ± iÃ§in yardÄ±m ettiÄŸini iddia etmiÅŸti.

Cezayirâ€™in Rabat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±ran Fas, bu iddialarÄ±nÄ± bÃ¶lgede Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ile destekleyerek bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± iletmiÅŸti.

Fasâ€™Ä±n iddialarÄ±nÄ± reddeden Cezayir de Fasâ€™Ä±n Cezayir BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rarak, Fas'Ä±n resmi basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Cezayir aleyhinde kampanya yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bunun iyi komÅŸuluk gereksinimlerine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu bildirmiÅŸti.

Cezayir tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek istenen 54 Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, 17 Nisan'dan bu yana Fas'Ä±n gÃ¼neydoÄŸusundaki Fegig kenti kÄ±rsalÄ± yakÄ±nÄ±ndaki sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde bekliyor.

Â