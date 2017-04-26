Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§Ã¶lde zorlu bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor

FasÂ ileÂ CezayirÂ arasÄ±nda krize neden olanÂ Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n zor ÅŸartlarda Ã§Ã¶lde bekleyiÅŸi devam ediyor.
Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan Ebu Ä°yad, Â telefonda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, â€œÃ‡Ã¶l bÃ¶lgesinde Cezayir sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde askerlerle Ã§evrili bir alanda bekliyoruz. AramÄ±zda Ã§ocuk, kadÄ±n ve yaÅŸlÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir de hamile kadÄ±n var. Zor ÅŸartlarda beklediÄŸimiz bu bÃ¶lgede Cezayir askerleri Ã¼lke iÃ§erisine gitmemize izin vermiyor. Fas askerleri ise sÄ±nÄ±rÄ±n kapalÄ± olduÄŸu gerekÃ§esi ile bizi Fasâ€™a almÄ±yor." dedi.
Seslerini tÃ¼m dÃ¼nyaya duyurmak istediklerini belirten Ebu Ä°yad, zor ÅŸartlar iÃ§erisinde bulunduklarÄ±nÄ± ve yardÄ±mÄ±n ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± bu bÃ¶lgede yaÅŸamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Fas 19 Nisanâ€™da Cezayirâ€™in, Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla kendi topraklarÄ±na geÃ§mesine gÃ¶z yumduÄŸunu hatta sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Fas sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸmasÄ± iÃ§in yardÄ±m ettiÄŸini iddia etmiÅŸti.
Cezayirâ€™in Rabat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±ran Fas, bu iddialarÄ±nÄ± bÃ¶lgede Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ile destekleyerek bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± iletmiÅŸti.
Fasâ€™Ä±n iddialarÄ±nÄ± reddeden Cezayir de Fasâ€™Ä±n Cezayir BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rarak, Fas'Ä±n resmi basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Cezayir aleyhinde kampanya yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bunun iyi komÅŸuluk gereksinimlerine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu bildirmiÅŸti.
Cezayir tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek istenen 54 Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, 17 Nisan'dan bu yana Fas'Ä±n gÃ¼neydoÄŸusundaki Fegig kenti kÄ±rsalÄ± yakÄ±nÄ±ndaki sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde bekliyor.
KDP Musul sorumlusu Memozini, DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin, Musul'un batÄ±sÄ±nda saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼
Fas ile Cezayir arasÄ±nda krize neden olan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n zor ÅŸartlarda Ã§Ã¶lde bekleyiÅŸi devam ediyor
Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda bir savaÅŸ Ã§Ä±kmasÄ± halinde sorumlunun ABD ve BMGK olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'ta seÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Rum lider Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸmaktadÄ±r. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶nÃ¼ndeki irademiz, geÃ§miÅŸte de kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± gibi, hep gÃ¼Ã§lÃ¼ olmuÅŸtur ve bu son aÅŸamada da Ã¶yle olacaktÄ±r"
Senegal'in Fatick bÃ¶lgesinde meydana gelen tekne kazasÄ±nda 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Hollande'Ä±n ekibinden 160 politikacÄ± Macron'a desteklerini aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ile International American Academy of Kosovo arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±. Bu anlaÅŸma ile TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Kosovaâ€™da da faaliyetlerine baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.
GÃ¼ney Afrika HavayollarÄ±nda kabin gÃ¶revlileri, ÅŸirketin verdiÄŸi yemek Ã¼cretinin az olduÄŸu gerekÃ§esiyle iÅŸ bÄ±raktÄ±
Ä°ngiliz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± haklarÄ± savunucularÄ± yeni uygulamanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
"Rakka Sivil Hassasiyet Konseyi", PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin Ayn Ä°sa bÃ¶lgesinde sÃ¶zde meclis kurmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Suudi Arabistan ile ikili iliÅŸkilerimiz yÃ¼kseliÅŸte. Ä°liÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in nÃ¼kleer enerji alanÄ± dahil birÃ§ok proje Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi
GÃ¼ney Afrika'da YÃ¼ksek Mahkeme, GÃ¼ney Afrika ile Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±nÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± buldu
18 yÄ±l sonra yapÄ±lan sayÄ±mÄ±n ikinci evresi, 4 eyalette 88 bÃ¶lge ile Gilgit-Baltistan, kuzeyde aÅŸiretler ve Azad KeÅŸmir bÃ¶lgelerini kapsayacak
Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacÄ±yla Gazze'de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi
Fransa Maliye BakanÄ± Sapin, â€œAvrupa para piyasalarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ve gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin bir meselenin ortada olduÄŸuna inanÄ±yorum. Bu yÃ¼zden takas kurumlarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸu Londraâ€™da kalamaz" dedi
Filistin'de iÅŸgalci Yahudiler Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir Filistinliye ait aracÄ± kundakladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.