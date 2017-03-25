PKK'ya silahlar ABD'den gidiyor

PKK'nÄ±n Suriye koluÂ PYD, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan TÃ¼rkiye iÃ§ine gÃ¶nderdiÄŸi silah ve mÃ¼himmat ile PKK terÃ¶rÃ¼nÃ¼ besliyor. Antitank roketinden piyade tÃ¼feÄŸine kadar Ã§eÅŸitli Ã§ap ve modelde silahlarla patlayÄ±cÄ±lar, Irak'Ä±n kuzeyindeki Sincar ile Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok bÃ¶lgelerinden gÃ¶nderilerek yurt iÃ§indeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda kullanÄ±lÄ±yor. Silah ve patlayÄ±cÄ±larÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼,Â ABD'nin PKK/PYD'ye gÃ¶nderdiÄŸi mÃ¼himmattan oluÅŸuyor.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye kolu YPG'nin, baÅŸta ABD olmak Ã¼zere bazÄ± Ã¼lkeler tarafÄ±ndan yapÄ±lan yardÄ±mlarla kÃ¼Ã§Ã¼k bir ordunun envanterine sahip olduÄŸu belirtiliyor.
YPG'nin sÃ¶z konusu silah ve mÃ¼himmatÄ±, ABD'nin, Suriye'nin ve Irak'Ä±n kuzeyinde DEAÅž ile mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlar kapsamÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ekim 2015'te PYD'ye yaklaÅŸÄ±k 50 ton mÃ¼himmat gÃ¶nderildiÄŸini kabul etmiÅŸti. Suriye yerel kaynaklarÄ± da 2 AralÄ±k 2015'te Rusya'ya ait askeri kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n, Halep'in kuzeyinde PYD'nin kontrolÃ¼ndeki Åžeyh Maksud bÃ¶lgesine 5 ton mÃ¼himmat bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± uluslararasÄ± basÄ±na rapor etmiÅŸti.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, sÃ¶z konusu mÃ¼himmattan bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan TÃ¼rkiye'deki PKK Ã¼yelerine gÃ¶nderilerek PKK desteklendi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "terÃ¶r yuvasÄ±" haline gelen Irak'Ä±n kuzeyindeki Sincar ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok bÃ¶lgelerinden TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderilen silah ve mÃ¼himmatÄ±n PKK'lÄ±larca, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
SÃ¶z konusu terÃ¶r eylemleri arasÄ±nda DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Sincar ve KaraÃ§ok bÃ¶lgelerinden sÄ±zdÄ±rÄ±lan mÃ¼himmatÄ±n DiyarbakÄ±r'da tÃ¼nel kazÄ±larak toplu yÄ±kÄ±m ve Ã¶lÃ¼mleri amaÃ§layan bir terÃ¶r eyleminde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da emniyetin ek birimlerinin bulunduÄŸu alana bitiÅŸik vaziyette bulunan apartmanÄ±n bodrum katÄ±ndan, BakÄ±m OnarÄ±m Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± tamir atÃ¶lyesine doÄŸru yaklaÅŸÄ±k 30 metre uzunluÄŸunda tÃ¼nel kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yapÄ±lan kriminal inceleme sonucu, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazÄ±rlanan yaklaÅŸÄ±k 1 ton olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirildiÄŸi belirtilmiÅŸti.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, PKK'yaÂ yÃ¶nelik operasyonlarda etkisiz hale getirdikleri terÃ¶ristlerde veya arama yaptÄ±klarÄ± sÄ±ÄŸÄ±naklarda sÄ±klÄ±kla ABD menÅŸeli silahlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor.
ABD yapÄ±mÄ± M-16 piyade tÃ¼fekleri BingÃ¶l, Mardin ve ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±na yapÄ±lan operasyonlarda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ele geÃ§irdiÄŸi silahlar olarak dikkat Ã§ekti. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mart sonunda Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±ndaki operasyonlarÄ±nda ise bir PKK'lÄ±, M136 AT4 LAW portatif tanksavar silahÄ± ile Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irilmiÅŸti.Â
PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD, Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanan silah ve mÃ¼himmatlarÄ±, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan TÃ¼rkiye iÃ§ine gÃ¶ndererek PKK terÃ¶rÃ¼nÃ¼ besliyor
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