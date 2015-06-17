DEAÅž lideri BaÄŸdadi Musul'da gizleniyor iddiasÄ±

'SeÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸÄ±yor'

KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'ta seÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Rum lider Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸmaktadÄ±r. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶nÃ¼ndeki irademiz, geÃ§miÅŸte de kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± gibi, hep gÃ¼Ã§lÃ¼ olmuÅŸtur ve bu son aÅŸamada da Ã¶yle olacaktÄ±r"