DEAÅž lideri BaÄŸdadi Musul'da gizleniyor iddiasÄ±

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimiÂ (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani liderliÄŸindeki KÃ¼rdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul sorumlusuÂ Said Memozini, DEAÅž lideri EbubekirÂ BaÄŸdadi'nin, Musul'un batÄ±sÄ±nda saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
Memozini yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BaÄŸdadi'nin Suriye'den kaÃ§Ä±pÂ MusulÂ vilayetinin batÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸini iddia etti. Memozini, BaÄŸdadi'nin Suriye'nin Deyruz Zor bÃ¶lgesinden Ã§ok az sayÄ±da militanla birlikte Irak'a kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek "BaÄŸdadi Deyruz Zor'dan kaÃ§arak Musul'un batÄ±sÄ±nda yer alan Baac ilÃ§esinde saklandÄ±." dedi.
Ã–te yandan, IKBY PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Cabbar Yaver ise DEAÅž liderinin Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda henÃ¼z gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼ne geÃ§meyen Ã§Ã¶l bÃ¶lgelerinde az sayÄ±da militanla gizlendiÄŸini sÃ¶yledi.
Yaver, "Musul geniÅŸ Ã§Ã¶l bÃ¶lgelerine sahip. BaÄŸdadi'nin Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ± Ã¼zerindeki bu bÃ¶lgelerde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyoruz." diye konuÅŸtu.
KDP Musul sorumlusu Memozini, DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin, Musul'un batÄ±sÄ±nda saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼
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