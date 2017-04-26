DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden ABD'nin 'Sincar ve KaraÃ§ok' aÃ§Ä±klamalarÄ±na cevap

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÂ HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Irak'Ä±n kuzeyindeÂ Sincar DaÄŸÄ±Â bÃ¶lgesinde ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaÂ KaraÃ§ok'ta PKK ve Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'ye yÃ¶nelikÂ hava harekatÄ±Â hakkÄ±nda, "Operasyon Ã¶ncesinde, Suriye ve Irak'a yÃ¶nelik operasyonlar arasÄ±nda Ã§akÄ±ÅŸmalara mahal vermemek Ã¼zere ikili dÃ¼zeyde hayata geÃ§irilmiÅŸ olan askeri dÃ¼zenlemeler Ã§erÃ§evesinde ABD ve Rusya askeri ataÅŸelerine, Ankara'da askeri makamlarÄ±mÄ±zca bilgi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GeÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mark Toner'Ä±n "TÃ¼rk Hava Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'ta PKK/PYD/YPG hedeflerine yÃ¶nelik 25 Nisan tarihli operasyonunun yeterince eÅŸ gÃ¼dÃ¼m yapÄ±lmadan icra edildiÄŸine" iliÅŸkin ifadeleri hakkÄ±ndaki soruya cevap verdi.
Toner'Ä±n dile getirdiÄŸi bazÄ± hususlara aÃ§Ä±klÄ±k getirmek zaruretinin doÄŸduÄŸunu belirten MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na mÃ¼cavir iki bÃ¶lgedeki mevzilerine yÃ¶nelik dÃ¼nkÃ¼ hava operasyonu Ã¶ncesinde, ABD ve DEAÅž ile MÃ¼cadele KÃ¼resel Koalisyonu ile Rusya Federasyonu'nun gerek askeri gerek diplomatik kanallardan bilgilendirildiÄŸini ifade ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu Ã§erÃ§evede, operasyon Ã¶ncesinde Suriye ve Irak'a yÃ¶nelik operasyonlar arasÄ±nda Ã§akÄ±ÅŸmalara mahal vermemek Ã¼zere ikili dÃ¼zeyde hayata geÃ§irilmiÅŸ olan askeri dÃ¼zenlemeler Ã§erÃ§evesinde ABD ve Rusya askeri ataÅŸelerine, Ankara'da askeri makamlarÄ±mÄ±zca bilgi aktarÄ±lmÄ±ÅŸ, SayÄ±n Genelkurmay BaÅŸkanÄ±mÄ±z, ABD'li ve Rus muhataplarÄ±yla birer telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapmÄ±ÅŸ, ayrÄ±ca DEAÅž ile MÃ¼cadele KÃ¼resel Koalisyonu'nun hava harekatlarÄ±nÄ±n yÃ¶netildiÄŸi merkez olan Katar'daki BirleÅŸik Hava Harekat Merkezi'ne (CAOC) bilgi iletilmiÅŸ, ABD ve Rusya'nÄ±n Ankara'daki bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikleri kanalÄ±yla diplomatik yoldan da gerekli bilgilendirmede bulunulmuÅŸtur.
Esasen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼lke ve sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸimize, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden yÃ¶nelen eylemlerine misliyle mukabele etme kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ±n Suriye ve Irak bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 30 kilometreye kadar olan derinliÄŸinde DEAÅž'a karÅŸÄ± harekat icra eden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ taraflarÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n mevzi, eÄŸitim kampÄ± ve faaliyet bÃ¶lgelerinden uzak durmalarÄ± yolunda gerekli uyarÄ±lar da bir sÃ¼re Ã¶nce gerek askeri gerek diplomatik kanallardan ABD ve Rusya Federasyonu nezdinde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±."
MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "TÃ¼rkiye'nin bir yandan iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ± DEAÅž ile MÃ¼cadele KÃ¼resel Koalisyonu'nun terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§abalarÄ± destelediÄŸini bir yandan da BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ÅžartÄ±'nÄ±n 51. maddesinde ifadesini bulan doÄŸal meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ± Ã§erÃ§evesinde ve terÃ¶rist hiÃ§bir unsurun terÃ¶rle mÃ¼cadelede meÅŸru ortaklar olarak gÃ¶rÃ¼lemeyeceÄŸi gerÃ§eÄŸini savunmak suretiyle terÃ¶rÃ¼n her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼yle mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼receÄŸini" de vurguladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, IKBY ile terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik iÅŸbirliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, TSK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde ve KaraÃ§ok'ta PKK ve PYD'ye yÃ¶nelik hava harekatÄ± hakkÄ±nda, "Operasyon Ã¶ncesinde, ABD ve Rusya askeri ataÅŸelerine, Ankara'da askeri makamlarÄ±mÄ±zca bilgi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD, Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanan silah ve mÃ¼himmatlarÄ±, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan TÃ¼rkiye iÃ§ine gÃ¶ndererek PKK terÃ¶rÃ¼nÃ¼ besliyor
MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 ceza infaz ve koruma memuru gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvcÄ±, Saraybosna'daki resmi temaslarÄ± kapsamÄ±nda Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Ä°zetbegovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¶ke, 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ±yla ilgili Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu'yu resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±
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TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde bulunan Zap bÃ¶lgesindeki PKK'ya ait hedeflere dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda Ã§ok sayÄ±da barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±nak vuruldu, iki PKK Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ä°nÅŸaat alanÄ±ndaki kazÄ±da bulunan, 1877-78 Rus iÅŸgali dÃ¶neminde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len ve Ã¼niformasÄ±yla gÃ¶mÃ¼len Rus subayÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã§Ã¼rÃ¼meyen cesedi Kars MÃ¼zesi'nde muhafaza altÄ±na alÄ±ndÄ±
Motorinin litre fiyatÄ±nda, bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 13 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
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Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, kÄ±dem tazminatÄ±na iliÅŸkin, "Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla buna TÃ¼rk-Ä°ÅŸ de dahil, ana ilkeler Ã§erÃ§evesinde bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z" dedi
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