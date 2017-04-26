GÃ¼ncelleme: 20:29, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Barzani ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, IKBY ile terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik iÅŸbirliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ±Â Mesut BarzaniÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re gÃ¶rÃ¼ÅŸme dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Barzani'ye, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Irak kuzeyindeki Sincar DaÄŸÄ± ile Suriye kuzeydoÄŸusunda bulunan KaraÃ§ok DaÄŸÄ±'ndaki bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik hava harekatlarÄ±nda, hayatÄ±nÄ± kaybeden beÅŸ PeÅŸmerge iÃ§in Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini iletti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY ile terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik iÅŸbirliÄŸinin gelecek dÃ¶nemde de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini kaydetti.

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