22:19, 26 Nisan 2017 Çarşamba

Emniyet'te FETÖ operasyonunda 9 bin 103 polis açığa alındı



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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen FETÖ soruşturmasında 9 bin 103 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı. EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;



"667 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin” 2’nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır."

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