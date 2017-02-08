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Emniyet'te FETÖ operasyonunda 9 bin 103 polis açığa alındı
Emniyet'te FETÖ operasyonunda 9 bin 103 polis açığa alındı
Foto: Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen FETÖ soruşturmasında 9 bin 103 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

"667 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin” 2’nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır."



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi fetö operasyonu
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