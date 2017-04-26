DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

22:27, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

"BatÄ±, insani trajediler karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ maymunu oynuyor"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ veÂ Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu, baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±Â dÃ¼zenledi.Â

"SOMALÄ° HALKI ARTIK GELECEÄžE DAHA GÃœVENLE VE UMUTLA BAKIYOR"

Ä°lk ziyaretini 2011 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±Â Somali'nin o gÃ¼nden bu yana ciddi deÄŸiÅŸim geÃ§irdiÄŸini, her ziyaretinde farklÄ± bir Ã¼lke gÃ¶rmenin mutluluÄŸuna eriÅŸtiÄŸini sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± belirtti:

"UluslararasÄ± toplumun sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼, kendi kaderine terk ettiÄŸi bir Ã¼lkeden istikrar yolunda ilerleyen bir Somali'nin olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim. Bilhassa Somali halkÄ± artÄ±k geleceÄŸe daha bir gÃ¼venle daha bir umutla bakÄ±yor. Her ziyaretimde bu Ã¼lkede ÅŸahit olduÄŸum deÄŸiÅŸimin son ziyaretimde zirve yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MogadiÅŸu'da inÅŸaatÄ± bitmek Ã¼zere olan askeri eÄŸitim tesisinin de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacaklarÄ±nÄ± bildirerek, "Burada eÄŸitim gÃ¶recek Somalili subay, astsubay ve askerler Somali ordusunda yerlerini alacaklar. Bu askerler, Somali'nin en bÃ¼yÃ¼k ihtiyacÄ± olan gÃ¼venliÄŸin tesisine ciddi katkÄ± saÄŸlayacaklardÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TerÃ¶rle mÃ¼cadelede Somali'nin ciddi sorunlarÄ± olduÄŸunu anlatan ErdoÄŸan, bu konuda askeriyle, polisiyle, Ã¼lkenin yetiÅŸmiÅŸ kadroya da ihtiyacÄ± bulunduÄŸuna iÅŸaret etti.

"AFRÄ°KA'DA 16 MÄ°LYON Ä°NSAN AÃ‡LIK Ã‡EKÄ°YOR"

ErdoÄŸan, DoÄŸu Afrika baÅŸta olmak Ã¼zere,Â Afrika'da 2011 yÄ±lÄ±na benzer nitelikte kuraklÄ±k ve aÃ§lÄ±k felaketi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na, Somali'de 6 milyon, GÃ¼ney Sudan'da da 1 milyon kiÅŸinin yiyecek ekmek bulamadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti. ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Afrika genelinde ise Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 14 milyon kiÅŸi aÃ§lÄ±k Ã§ekiyor. BirÃ§ok BatÄ±lÄ± geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkenin bu tÃ¼r insani trajediler karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ maymunu oynadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Biz KÄ±zÄ±layÄ±mÄ±zla, bunun yanÄ±nda TÄ°KA'mÄ±zla elimizden gelen bÃ¼tÃ¼n destekleri sÃ¼ratle, yoÄŸun bir ÅŸekilde buralara hazÄ±rladÄ±k, inÅŸallah gÃ¶nderiyoruz. Yokluk ve yoksulluk iÃ§inde hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸan mazlumlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini gÃ¶rmemezlikten gelenlere karÅŸÄ±n, biz onlarÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz. Ã‡ocuklarÄ±n aÃ§lÄ±ktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir dÃ¼nyada ne huzur ne barÄ±ÅŸ ne istikrar olur."

"Ã–ZEL SEKTÃ–RÃœMÃœZÃœ BÃ–LGEDE YATIRIM YAPMAYA TEÅžVÄ°K EDECEÄžÄ°Z"

"Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n umudu ol" kampanyasÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan ErdoÄŸan, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n DoÄŸu Afrika'da kuraklÄ±ktan etkilenen bÃ¶lgelere yardÄ±mlarÄ± ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, AFAD ile TÄ°KA ve STK'larÄ±n bu bÃ¶lgelerde yoÄŸun olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ilk aÅŸamada gÄ±da, ilaÃ§, sarf malzemelerinden oluÅŸan 15 bin tonluk yardÄ±m sevkiyatÄ±nÄ± ramazan ayÄ±nda Somalili ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± bildirerek, "Bu baÄŸlamda TÄ°KA'nÄ±n MogadiÅŸu ve diÄŸer bÃ¶lgelerde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kÄ±rsal kalkÄ±nmayÄ±, tarÄ±msal Ã¼retimi ve sanayileÅŸmeyi destekleyen kapsamlÄ± kalkÄ±nma projelerine hÄ±z veriyoruz. Ã–zel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼ de bÃ¶lgede yatÄ±rÄ±m yapmaya teÅŸvik edeceÄŸiz. UluslararasÄ± ortaklarÄ±mÄ±zÄ±n da Somali'ye destek olmalarÄ±nÄ± bekliyoruz. Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± olarak DoÄŸu Afrika'daki kuraklÄ±kla mÃ¼cadele konusunda bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmayÄ± da Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°nÅŸallah bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Somalili kardeÅŸlerimizin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± hafifleteceÄŸine inanÄ±yorum." diye konuÅŸtu. Â