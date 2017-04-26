DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ veÂ Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu, baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±Â dÃ¼zenledi.Â
Ä°lk ziyaretini 2011 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±Â Somali'nin o gÃ¼nden bu yana ciddi deÄŸiÅŸim geÃ§irdiÄŸini, her ziyaretinde farklÄ± bir Ã¼lke gÃ¶rmenin mutluluÄŸuna eriÅŸtiÄŸini sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± belirtti:
"UluslararasÄ± toplumun sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼, kendi kaderine terk ettiÄŸi bir Ã¼lkeden istikrar yolunda ilerleyen bir Somali'nin olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim. Bilhassa Somali halkÄ± artÄ±k geleceÄŸe daha bir gÃ¼venle daha bir umutla bakÄ±yor. Her ziyaretimde bu Ã¼lkede ÅŸahit olduÄŸum deÄŸiÅŸimin son ziyaretimde zirve yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MogadiÅŸu'da inÅŸaatÄ± bitmek Ã¼zere olan askeri eÄŸitim tesisinin de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacaklarÄ±nÄ± bildirerek, "Burada eÄŸitim gÃ¶recek Somalili subay, astsubay ve askerler Somali ordusunda yerlerini alacaklar. Bu askerler, Somali'nin en bÃ¼yÃ¼k ihtiyacÄ± olan gÃ¼venliÄŸin tesisine ciddi katkÄ± saÄŸlayacaklardÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TerÃ¶rle mÃ¼cadelede Somali'nin ciddi sorunlarÄ± olduÄŸunu anlatan ErdoÄŸan, bu konuda askeriyle, polisiyle, Ã¼lkenin yetiÅŸmiÅŸ kadroya da ihtiyacÄ± bulunduÄŸuna iÅŸaret etti.
ErdoÄŸan, DoÄŸu Afrika baÅŸta olmak Ã¼zere,Â Afrika'da 2011 yÄ±lÄ±na benzer nitelikte kuraklÄ±k ve aÃ§lÄ±k felaketi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na, Somali'de 6 milyon, GÃ¼ney Sudan'da da 1 milyon kiÅŸinin yiyecek ekmek bulamadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti. ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Afrika genelinde ise Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 14 milyon kiÅŸi aÃ§lÄ±k Ã§ekiyor. BirÃ§ok BatÄ±lÄ± geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkenin bu tÃ¼r insani trajediler karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ maymunu oynadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Biz KÄ±zÄ±layÄ±mÄ±zla, bunun yanÄ±nda TÄ°KA'mÄ±zla elimizden gelen bÃ¼tÃ¼n destekleri sÃ¼ratle, yoÄŸun bir ÅŸekilde buralara hazÄ±rladÄ±k, inÅŸallah gÃ¶nderiyoruz. Yokluk ve yoksulluk iÃ§inde hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸan mazlumlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini gÃ¶rmemezlikten gelenlere karÅŸÄ±n, biz onlarÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz. Ã‡ocuklarÄ±n aÃ§lÄ±ktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir dÃ¼nyada ne huzur ne barÄ±ÅŸ ne istikrar olur."
"Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n umudu ol" kampanyasÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan ErdoÄŸan, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n DoÄŸu Afrika'da kuraklÄ±ktan etkilenen bÃ¶lgelere yardÄ±mlarÄ± ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, AFAD ile TÄ°KA ve STK'larÄ±n bu bÃ¶lgelerde yoÄŸun olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ilk aÅŸamada gÄ±da, ilaÃ§, sarf malzemelerinden oluÅŸan 15 bin tonluk yardÄ±m sevkiyatÄ±nÄ± ramazan ayÄ±nda Somalili ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± bildirerek, "Bu baÄŸlamda TÄ°KA'nÄ±n MogadiÅŸu ve diÄŸer bÃ¶lgelerde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kÄ±rsal kalkÄ±nmayÄ±, tarÄ±msal Ã¼retimi ve sanayileÅŸmeyi destekleyen kapsamlÄ± kalkÄ±nma projelerine hÄ±z veriyoruz. Ã–zel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼ de bÃ¶lgede yatÄ±rÄ±m yapmaya teÅŸvik edeceÄŸiz. UluslararasÄ± ortaklarÄ±mÄ±zÄ±n da Somali'ye destek olmalarÄ±nÄ± bekliyoruz. Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± olarak DoÄŸu Afrika'daki kuraklÄ±kla mÃ¼cadele konusunda bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmayÄ± da Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°nÅŸallah bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Somalili kardeÅŸlerimizin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± hafifleteceÄŸine inanÄ±yorum." diye konuÅŸtu. Â
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Diyanet Ä°ÅŸleri teÅŸkilatÄ± bir ilmi toplantÄ± yaparak, Ã¶yle arzuluyoruz ki Hicri Takvim'e Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±â€™nÄ± sabitleyecektir" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika'da Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk 14 milyon kiÅŸinin aÃ§lÄ±k Ã§ektiÄŸini belirterek, "BirÃ§ok BatÄ±lÄ± geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkenin bu tÃ¼r insani trajediler karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ maymunu oynadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, FETÃ–/PDY ile iltisakÄ± veya irtibatÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle 9 bin 103 emniyet teÅŸkilatÄ± mensubunun gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, IKBY ile terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik iÅŸbirliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, TSK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde ve KaraÃ§ok'ta PKK ve PYD'ye yÃ¶nelik hava harekatÄ± hakkÄ±nda, "Operasyon Ã¶ncesinde, ABD ve Rusya askeri ataÅŸelerine, Ankara'da askeri makamlarÄ±mÄ±zca bilgi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD, Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanan silah ve mÃ¼himmatlarÄ±, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan TÃ¼rkiye iÃ§ine gÃ¶ndererek PKK terÃ¶rÃ¼nÃ¼ besliyor
MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 ceza infaz ve koruma memuru gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvcÄ±, Saraybosna'daki resmi temaslarÄ± kapsamÄ±nda Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Ä°zetbegovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¶ke, 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ±yla ilgili Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu'yu resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±
Siirt'teki FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 263'Ã¼ tutuklu 345 sanÄ±k hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde bulunan Zap bÃ¶lgesindeki PKK'ya ait hedeflere dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda Ã§ok sayÄ±da barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±nak vuruldu, iki PKK Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ä°nÅŸaat alanÄ±ndaki kazÄ±da bulunan, 1877-78 Rus iÅŸgali dÃ¶neminde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len ve Ã¼niformasÄ±yla gÃ¶mÃ¼len Rus subayÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã§Ã¼rÃ¼meyen cesedi Kars MÃ¼zesi'nde muhafaza altÄ±na alÄ±ndÄ±
Motorinin litre fiyatÄ±nda, bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 13 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
Pendik Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± baÄŸlantÄ± yolunda bir servis minibÃ¼sÃ¼nde meydana gelen patlamada 7 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, kÄ±dem tazminatÄ±na iliÅŸkin, "Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla buna TÃ¼rk-Ä°ÅŸ de dahil, ana ilkeler Ã§erÃ§evesinde bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z" dedi