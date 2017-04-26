'Fizyo-trak' fizik tedaviyi kolaylaÅŸtÄ±racak | FOTO

Trakya ÃœniversitesiÂ (TÃœ) Ã¶ÄŸrencilerinin felÃ§li veÂ fizik tedaviÂ ihtiyacÄ± duyan hastalar iÃ§in yaptÄ±klarÄ± "Fizyo-trak" Ã¼retim iÃ§in firmalardan teklif bekliyor.
ÃœniversiteninÂ Ar-Ge ve BiliÅŸim TopluluÄŸunca, Balkan YerleÅŸkesi'ndeki yaÅŸam merkezinde ROBOTRAK YarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenlendi.
Ã‡izgi izleyen, mini sumo, sumo, serbest, labirent ve hÄ±zlÄ± Ã§izgi izleyen kategorilerinde lise ve Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinin 150 robotu hÃ¼nerlerini sergiledi.
YarÄ±ÅŸmadaki, Ä°psala Meslek YÃ¼ksekokulu Mekatronik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencilerinin felÃ§li ve fizik tedavi ihtiyacÄ± duyan hastalar iÃ§in Ã¼rettiÄŸi el egzersiz aparatÄ± "Fizyo-trak" dikkat Ã§ekti.
Fizyo-trak ekibinden Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisiÂ MÃ¼cahit Kuralay yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± amacÄ±yla giyilebilirÂ mekatronik iskelet destek sistemiÂ yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bu aparat sayesinde fizik tedavi gÃ¶ren hastalarÄ±n hastaneye gitmeden istedikleri yerde tedavi uygulayabileceklerini ifade eden Kuralay, "Ã‡alÄ±ÅŸmamazÄ± el Ã¼zerine yaptÄ±k. ÃœrÃ¼nde dÃ¶rt Ã§ubuk mekanizmasÄ± kullandÄ±k ve pille Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. El kaslarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olan bir Ã¼rÃ¼n. ÃœrÃ¼nÃ¼ tÄ±p fakÃ¼ltesinden danÄ±ÅŸman hocalarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¶nlendirmesiyle altÄ± ayda yaptÄ±k." diye konuÅŸtu.
Elinde hareket problemi olan hastalarÄ±n doktor gÃ¶zetiminde elini aÃ§Ä±p kapayabildiÄŸini dile getiren Kuralay, Fizyo-trak'Ä±n pratik olarak iÃ§indeki programla her yerde uygulanabileceÄŸini belirtti.
TasarÄ±mÄ±n kendilerine ait olduÄŸunu anlatan Kuralay, bir sonraki aÅŸamada firmalardan Fizyo-trak'Ä±n Ã¼retimi iÃ§in teklif almayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencisiÂ Ahmet Robin RamazanoÄŸluÂ ise fizik tedavi amacÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan benzer Ã¼rÃ¼nlerin pahalÄ± olduÄŸunu ancak Fizyo-trak'Ä± 300 liraya mal ettiklerini dile getirdi.
TÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr.Â Erhan TabakoÄŸluÂ da robot teknolojisinde, biliÅŸimde ve endÃ¼stride genÃ§ beyinlerin ilerleme kaydettiÄŸini sÃ¶yledi.
YarÄ±ÅŸmada lise ve Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± robotlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran TabakoÄŸlu, "Bu tÃ¼r yarÄ±ÅŸmalar Ã¼lkemizin dÃ¶rt bir yanÄ±nda yapÄ±lÄ±yor. Bu anlamada genÃ§lerimizle gurur duyuyoruz. Robotlar insan yaÅŸamÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±r. BugÃ¼n bunu Ã¶ÄŸrencilerimizin buluÅŸlarÄ±yla da gÃ¶rdÃ¼k. SaÄŸlÄ±k, gÃ¼venlik ve hizmet alanÄ±nda robotlarÄ± daha sÄ±k gÃ¶receÄŸiz. Biz bu yarÄ±ÅŸÄ± mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar erken yakalamalÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerinin felÃ§li ve fizik tedavi ihtiyacÄ± duyan hastalar iÃ§in yaptÄ±klarÄ± "Fizyo-trak" Ã¼retim iÃ§in firmalardan teklif bekliyor
PsikoloÄŸunuz diyor ki; Oyun ne kadar geliÅŸtirilir ve Ã§ocuÄŸa oyun oynama fÄ±rsatÄ± ne kadar Ã§ok verilirse o oranda faydalÄ± olur.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, saÄŸlÄ±klÄ±, mutlu ve sorun Ã§Ã¶zme becerisine sahip ailelerin oluÅŸmasÄ± iÃ§in hayata geÃ§irilen Aile EÄŸitim ProgramÄ± kapsamÄ±nda 570 bin 211 kiÅŸi eÄŸitim aldÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, dÃ¼nya genelinde 212 milyon kiÅŸi sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±rken, bu kiÅŸilerden 429 bini hayatÄ±nÄ± hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ã‡ocuk baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ±nda hemen bir kiÅŸilik Ã¶zelliÄŸi iliÅŸtirilir; tembellik. HÃ¢lbuki sorun, etkili Ã§alÄ±ÅŸma tekniklerini bilmemektendir.
Adana'da aynÄ± aileden Ã¼Ã§ kiÅŸinin domates konservesi yedikten sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine uzmanlar ev yapÄ±mÄ± sebze konservelerinin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli olabileceÄŸine dikkati Ã§ekti
SaldÄ±rganlÄ±k ve Ã§ekingenlik dÄ±ÅŸÄ±nda insanÄ± iletiÅŸimde saÄŸlÄ±klÄ± kÄ±lacak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yol vardÄ±r ki bu da atÄ±lganlÄ±ktÄ±r.
Ã‡ocuÄŸun sorumluluÄŸu Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlayacaÄŸÄ± yaÅŸlar Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardÄ±r.
Uzun sÃ¼reli gÃ¶z seÄŸirmesi ÅŸikayetinin altÄ±nda daha ciddi nedenler, gÃ¶z ya da sinir sistemine baÄŸlÄ± hastalÄ±klar yatÄ±yor olabilir
Ã‡ocuk yemeyi Ã¶ÄŸrenir yeter ki baskÄ±cÄ±, Ä±srarcÄ±, kontrolcÃ¼ bir Ã§atÄ±ÅŸma iÃ§ine girilmesin.
Kanser hastalarÄ±nÄ±n tÄ±bbi tedaviden en iyi faydayÄ± elde etmelerinde ve hastalÄ±k sÃ¼recinde yaÅŸanan psikososyal sorunlarÄ± en aza indirmelerinde sosyal desteÄŸin Ã¶nemli bir role sahip olduÄŸu belirtildi
Televizyon, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±mÄ±zda en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, yaygÄ±n etkisi Ã§ok fazla olan bir iletiÅŸim aracÄ±.
YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda sÄ±nav heyecanÄ± ve kaygÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30 oranÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa sebep olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir.
KBB ve BaÅŸ Boyun Cerrahisi UzmanÄ± Ulusoy, "Polen alerjisi olan Ã§ocuklarda, burun ve geniz tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶staki tÃ¼pÃ¼ de tÄ±kanarak, kulakta sÄ±vÄ± birikimlerine ve nihayetinde iÅŸitme kayÄ±plarÄ±na neden olabilir. Bu biriken sÄ±vÄ±, yapÄ±ÅŸkan kÄ±vamÄ±nda olup, orta kulakta Ã§Ã¶kme sonucunda ileride kulak zarÄ±nda delinme ve kalÄ±cÄ± iÅŸitme kayÄ±plarÄ± yapabiliyor" dedi
TÃ¼rk BÃ¶brek VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Erk, gÃ¼nlÃ¼k 50 gram ÅŸeker tÃ¼ketiminin yeterli olduÄŸunu, ancak TÃ¼rkiye'de bu miktarÄ±n ortalama 150 gramÄ± bulduÄŸunu ifade ederek, "120 grama dÃ¼ÅŸÃ¼rebilirsek Ã§ok iyi olacak" dedi
Ã‡ocuklara yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±z gÃ¶nÃ¼llerinde gÃ¼zel izler bÄ±rakacak ÅŸekillerde olmalÄ±.