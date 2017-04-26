GÃ¼ncelleme: 03:23, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

'Fizyo-trak' fizik tedaviyi kolaylaÅŸtÄ±racak | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Trakya ÃœniversitesiÂ (TÃœ) Ã¶ÄŸrencilerinin felÃ§li veÂ fizik tedaviÂ ihtiyacÄ± duyan hastalar iÃ§in yaptÄ±klarÄ± "Fizyo-trak" Ã¼retim iÃ§in firmalardan teklif bekliyor.

ÃœniversiteninÂ Ar-Ge ve BiliÅŸim TopluluÄŸunca, Balkan YerleÅŸkesi'ndeki yaÅŸam merkezinde ROBOTRAK YarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenlendi.

Ã‡izgi izleyen, mini sumo, sumo, serbest, labirent ve hÄ±zlÄ± Ã§izgi izleyen kategorilerinde lise ve Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinin 150 robotu hÃ¼nerlerini sergiledi.

YarÄ±ÅŸmadaki, Ä°psala Meslek YÃ¼ksekokulu Mekatronik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencilerinin felÃ§li ve fizik tedavi ihtiyacÄ± duyan hastalar iÃ§in Ã¼rettiÄŸi el egzersiz aparatÄ± "Fizyo-trak" dikkat Ã§ekti.

Fizyo-trak ekibinden Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisiÂ MÃ¼cahit Kuralay yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± amacÄ±yla giyilebilirÂ mekatronik iskelet destek sistemiÂ yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu aparat sayesinde fizik tedavi gÃ¶ren hastalarÄ±n hastaneye gitmeden istedikleri yerde tedavi uygulayabileceklerini ifade eden Kuralay, "Ã‡alÄ±ÅŸmamazÄ± el Ã¼zerine yaptÄ±k. ÃœrÃ¼nde dÃ¶rt Ã§ubuk mekanizmasÄ± kullandÄ±k ve pille Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. El kaslarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olan bir Ã¼rÃ¼n. ÃœrÃ¼nÃ¼ tÄ±p fakÃ¼ltesinden danÄ±ÅŸman hocalarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¶nlendirmesiyle altÄ± ayda yaptÄ±k." diye konuÅŸtu.

Elinde hareket problemi olan hastalarÄ±n doktor gÃ¶zetiminde elini aÃ§Ä±p kapayabildiÄŸini dile getiren Kuralay, Fizyo-trak'Ä±n pratik olarak iÃ§indeki programla her yerde uygulanabileceÄŸini belirtti.

TasarÄ±mÄ±n kendilerine ait olduÄŸunu anlatan Kuralay, bir sonraki aÅŸamada firmalardan Fizyo-trak'Ä±n Ã¼retimi iÃ§in teklif almayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencisiÂ Ahmet Robin RamazanoÄŸluÂ ise fizik tedavi amacÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan benzer Ã¼rÃ¼nlerin pahalÄ± olduÄŸunu ancak Fizyo-trak'Ä± 300 liraya mal ettiklerini dile getirdi.

"GENÃ‡ BEYÄ°NLER Ä°LERLEME KAYDETTÄ°"

TÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr.Â Erhan TabakoÄŸluÂ da robot teknolojisinde, biliÅŸimde ve endÃ¼stride genÃ§ beyinlerin ilerleme kaydettiÄŸini sÃ¶yledi.

YarÄ±ÅŸmada lise ve Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± robotlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran TabakoÄŸlu, "Bu tÃ¼r yarÄ±ÅŸmalar Ã¼lkemizin dÃ¶rt bir yanÄ±nda yapÄ±lÄ±yor. Bu anlamada genÃ§lerimizle gurur duyuyoruz. Robotlar insan yaÅŸamÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±r. BugÃ¼n bunu Ã¶ÄŸrencilerimizin buluÅŸlarÄ±yla da gÃ¶rdÃ¼k. SaÄŸlÄ±k, gÃ¼venlik ve hizmet alanÄ±nda robotlarÄ± daha sÄ±k gÃ¶receÄŸiz. Biz bu yarÄ±ÅŸÄ± mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar erken yakalamalÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.