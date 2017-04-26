GÃ¼ncelleme: 04:30, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Google sahte haberlere arama motoruyla savaÅŸ aÃ§Ä±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Google'Ä±n arama motorunun geliÅŸtirilmesinden sorumlu mÃ¼hendislik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n baÅŸÄ±ndaki Ben Gomes, bir blog yazÄ±sÄ±yla kamuoyuna duyurduÄŸu deÄŸiÅŸikliklerinÂ sahte haberlerin arama sonuÃ§larÄ± iÃ§inde Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± engelleyeceÄŸini belirtti.

Sahte haberlerin ve doÄŸruluÄŸu kuÅŸkulu bilgilerin Google'Ä±n arama sonuÃ§larÄ±nÄ±n yalnÄ±zca binde 25'ini oluÅŸturduÄŸunu ifade eden Gomes, platformun gÃ¼venilirliÄŸini tesis etmek iÃ§in bazÄ± tedbirler almayÄ± uygun gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶yledi.

Arama motorunun algoritmasÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler dÄ±ÅŸÄ±nda, ÅŸirketin, ayrÄ±ca arama ifadelerini otomatik olarak tamamlayanÂ "Auto Complete"fonksiyonundaki ayrÄ±mcÄ±, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve ÅŸiddeti Ã¶zendiren Ã¶nerilerin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlemeler yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Google, ayrÄ±ca, arma motoruna kullanÄ±cÄ±larÄ±n "Auto Complete" fonksiyonunda ortaya Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmalÄ± ifadeleri ÅŸikayet edebilmesini saÄŸlayacak bir mekanizma da ekledi. Bu sayede sÃ¶z konusu Ã¶nerilerin bir insanÄ±n denetiminden geÃ§mesinin saÄŸlanacaÄŸÄ± kaydedildi.

Google'Ä±n sahte haberlerle mÃ¼cadelesi geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda Ã§ok sayÄ±da sahte haber ve uydurma bilginin ÅŸirketin arama sonuÃ§larÄ±nda Ã¼st sÄ±ralarda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.Â

Bu tÃ¼rden haber ve bilgilerin en fazla yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± platformlardan biri olan sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook da bir sÃ¼re Ã¶nce kullanÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in sahte haberleri nasÄ±l teÅŸhis edebileceklerini anlatan bir bilgilendirme uyarÄ±sÄ± yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.