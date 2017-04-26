Google sahte haberlere arama motoruyla savaÅŸ aÃ§Ä±yor

Google'Ä±n arama motorunun geliÅŸtirilmesinden sorumlu mÃ¼hendislik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n baÅŸÄ±ndaki Ben Gomes, bir blog yazÄ±sÄ±yla kamuoyuna duyurduÄŸu deÄŸiÅŸikliklerinÂ sahte haberlerin arama sonuÃ§larÄ± iÃ§inde Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± engelleyeceÄŸini belirtti.
Sahte haberlerin ve doÄŸruluÄŸu kuÅŸkulu bilgilerin Google'Ä±n arama sonuÃ§larÄ±nÄ±n yalnÄ±zca binde 25'ini oluÅŸturduÄŸunu ifade eden Gomes, platformun gÃ¼venilirliÄŸini tesis etmek iÃ§in bazÄ± tedbirler almayÄ± uygun gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶yledi.
Arama motorunun algoritmasÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler dÄ±ÅŸÄ±nda, ÅŸirketin, ayrÄ±ca arama ifadelerini otomatik olarak tamamlayanÂ "Auto Complete"fonksiyonundaki ayrÄ±mcÄ±, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve ÅŸiddeti Ã¶zendiren Ã¶nerilerin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlemeler yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Google, ayrÄ±ca, arma motoruna kullanÄ±cÄ±larÄ±n "Auto Complete" fonksiyonunda ortaya Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmalÄ± ifadeleri ÅŸikayet edebilmesini saÄŸlayacak bir mekanizma da ekledi. Bu sayede sÃ¶z konusu Ã¶nerilerin bir insanÄ±n denetiminden geÃ§mesinin saÄŸlanacaÄŸÄ± kaydedildi.
Google'Ä±n sahte haberlerle mÃ¼cadelesi geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda Ã§ok sayÄ±da sahte haber ve uydurma bilginin ÅŸirketin arama sonuÃ§larÄ±nda Ã¼st sÄ±ralarda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.Â
Bu tÃ¼rden haber ve bilgilerin en fazla yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± platformlardan biri olan sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook da bir sÃ¼re Ã¶nce kullanÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in sahte haberleri nasÄ±l teÅŸhis edebileceklerini anlatan bir bilgilendirme uyarÄ±sÄ± yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.
Google, sahte haberlerin kendi platformu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in arama motorunun algoritmasÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
NASA'nÄ±n SatÃ¼rn keÅŸif uydusu Cassini, gezegenin puslu uydusu Titan'a son yakÄ±n geÃ§iÅŸini yaptÄ±
BiliÅŸim hukuku uzmanlarÄ±, sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±, hesaplarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ± halinde yapÄ±lacak paylaÅŸÄ±mlardan sorumlu tutulamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±klarÄ± metinler (sazanlama) konusunda uyardÄ±
Bilim adamlarÄ±, verilen ivmenin tersine hareket eden negatif kÃ¼tle oluÅŸturdu
Facebook, sanal gerÃ§eklik uygulamasÄ± Facebook Spaces'in beta versiyonunu tanÄ±ttÄ±
ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilen soÄŸutmalÄ± ve soÄŸutmasÄ±z termal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme teknolojisine dayalÄ± Ã¼rÃ¼nler, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n zayÄ±f veya sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu gece, sis, pus gibi doÄŸal hava koÅŸullarÄ± ile toz, Duman, yangÄ±n ve kamuflaj gibi muharebe sahasÄ± koÅŸullarÄ±nda kullanÄ±cÄ±ya kesin Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayacak Ã¶zelliklere sahip bulunuyor.
Ä°ngiliz bilim adamlarÄ±, iyileÅŸme aÅŸamalarÄ±nÄ± izleyen ve gerekli tedavi iÃ§in bilgi saÄŸlayan akÄ±llÄ± bandajlar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
NASA'nÄ±n Hubble Uzay Teleskobu, DÃ¼nya'dan 50 milyon Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tedeki BaÅŸak TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nda "yÄ±ldÄ±z yaÄŸmuru galaksisi" keÅŸfetti
DÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸinin seyahat tercihine yÃ¶n veren iÃ§erik Ã¼reticileri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri INFLOW Travel Summit 2017 etkinliÄŸi iÃ§in Ä°stanbul'da bir araya geliyor
Fransa ve Japonya'nÄ±n Mars'Ä±n uydusunda bilimsel araÅŸtÄ±rma yapacaÄŸÄ± bildirildi
Bilim adamlarÄ±, dokunmatik ekranlarla vakit geÃ§iren bebeklerin daha az uyuduÄŸunu tespit etti
Ä°sveÃ§'te yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayla sÄ±vÄ± gÃ¼neÅŸ enerjisi istenildiÄŸi zaman kullanÄ±labilecek
GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin en bÃ¼yÃ¼k gezegeni JÃ¼piter'de, gezegenin meÅŸhur "BÃ¼yÃ¼k KÄ±rmÄ±zÄ± Leke"siyle aynÄ± ebatlarda yeni bir leke keÅŸfedildi
ABD Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA), kÄ±zÄ±l gezegen Mars'Ä±n Ã¼st atmosferindeki hareketliliÄŸin anlaÅŸÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak elektrik yÃ¼klÃ¼ metal atomlarÄ± (iyonlar) keÅŸfetti
500 yÄ±l Ã¶nce, DÃ¼nya'dan bin 500 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tede oluÅŸum aÅŸamasÄ±ndaki iki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n aynÄ± yÄ±ldÄ±z bulutu iÃ§indeki ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi
GÃ¶k bilimciler, ilk kez DÃ¼nya'ya benzeyen bir gezegenin etrafÄ±nda atmosfere rastladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±