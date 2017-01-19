Ä°ran askerlerine Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±nda pusu: 10 Ã¶lÃ¼

Ä°ran'Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda Pakistan sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±nda, CeyÅŸu'l Adl (Adaletin Ordusu) adlÄ± silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kurduÄŸu pusuda 10 Ä°ran askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ä°ran'Ä±n Tesnim haber ajansÄ±na gÃ¶re, Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Sistan ve Belucistan eyaletine baÄŸlÄ± Mircave'de kurulan pusuda 10 Ä°ran askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Haberde saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunuÂ CeyÅŸu'l Adl adlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼stlendiÄŸi bilgisi verildi.
Ä°ran'daki "SÃ¼nni halkÄ±n haklarÄ±nÄ± koruduÄŸu" iddiasÄ±yla 2003'ten bu yana Ã¼lkede birÃ§ok kez sivil ve askeri hedeflere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen "Cundullah" (Allah'Ä±n Askerleri) adlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n lideri Abdulmelik Rigi, 2010'da yakalanÄ±p idam edilmiÅŸti. Bunun ardÄ±ndan Cundullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ 2012'de ismini "CeyÅŸu'l Adl" olarak deÄŸiÅŸtirmiÅŸti.
Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Sistan-Belucistan bÃ¶lgesinde zaman zaman Ä°ranlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Ã§atÄ±ÅŸan Ã¶rgÃ¼t, sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rma giriÅŸimlerinde de bulunmuÅŸtu. Ã–rgÃ¼tÃ¼n, yabancÄ± istihbarat servislerince desteklendiÄŸini savunan Ä°ran, Pakistan yÃ¶netimini de sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayamamakla suÃ§luyor.
BM, Suriye'nin kuzeyinde saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu sivillerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek saldÄ±rÄ±lara son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Pakistan sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±nda, CeyÅŸu'l Adl adlÄ± silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kurduÄŸu pusuda 10 Ä°ran askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti
KDP Musul sorumlusu Memozini, DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin, Musul'un batÄ±sÄ±nda saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼
Fas ile Cezayir arasÄ±nda krize neden olan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n zor ÅŸartlarda Ã§Ã¶lde bekleyiÅŸi devam ediyor
Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda bir savaÅŸ Ã§Ä±kmasÄ± halinde sorumlunun ABD ve BMGK olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'ta seÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Rum lider Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸmaktadÄ±r. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶nÃ¼ndeki irademiz, geÃ§miÅŸte de kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± gibi, hep gÃ¼Ã§lÃ¼ olmuÅŸtur ve bu son aÅŸamada da Ã¶yle olacaktÄ±r"
Senegal'in Fatick bÃ¶lgesinde meydana gelen tekne kazasÄ±nda 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Hollande'Ä±n ekibinden 160 politikacÄ± Macron'a desteklerini aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ile International American Academy of Kosovo arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±. Bu anlaÅŸma ile TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Kosovaâ€™da da faaliyetlerine baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.
GÃ¼ney Afrika HavayollarÄ±nda kabin gÃ¶revlileri, ÅŸirketin verdiÄŸi yemek Ã¼cretinin az olduÄŸu gerekÃ§esiyle iÅŸ bÄ±raktÄ±
Ä°ngiliz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± haklarÄ± savunucularÄ± yeni uygulamanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
"Rakka Sivil Hassasiyet Konseyi", PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin Ayn Ä°sa bÃ¶lgesinde sÃ¶zde meclis kurmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Suudi Arabistan ile ikili iliÅŸkilerimiz yÃ¼kseliÅŸte. Ä°liÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in nÃ¼kleer enerji alanÄ± dahil birÃ§ok proje Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi
GÃ¼ney Afrika'da YÃ¼ksek Mahkeme, GÃ¼ney Afrika ile Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±nÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± buldu
18 yÄ±l sonra yapÄ±lan sayÄ±mÄ±n ikinci evresi, 4 eyalette 88 bÃ¶lge ile Gilgit-Baltistan, kuzeyde aÅŸiretler ve Azad KeÅŸmir bÃ¶lgelerini kapsayacak
Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacÄ±yla Gazze'de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi