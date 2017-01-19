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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:52, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
OrtadoÄŸu
23:11, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°ran askerlerine Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±nda pusu: 10 Ã¶lÃ¼
Ä°ran askerlerine Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±nda pusu: 10 Ã¶lÃ¼
Foto: ArÅŸiv

Pakistan sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±nda, CeyÅŸu'l Adl adlÄ± silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kurduÄŸu pusuda 10 Ä°ran askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda Pakistan sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±nda, CeyÅŸu'l Adl (Adaletin Ordusu) adlÄ± silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kurduÄŸu pusuda 10 Ä°ran askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Ä°ran'Ä±n Tesnim haber ajansÄ±na gÃ¶re, Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Sistan ve Belucistan eyaletine baÄŸlÄ± Mircave'de kurulan pusuda 10 Ä°ran askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Haberde saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunuÂ CeyÅŸu'l Adl adlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼stlendiÄŸi bilgisi verildi.

Ä°ran'daki "SÃ¼nni halkÄ±n haklarÄ±nÄ± koruduÄŸu" iddiasÄ±yla 2003'ten bu yana Ã¼lkede birÃ§ok kez sivil ve askeri hedeflere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen "Cundullah" (Allah'Ä±n Askerleri) adlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n lideri Abdulmelik Rigi, 2010'da yakalanÄ±p idam edilmiÅŸti. Bunun ardÄ±ndan Cundullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ 2012'de ismini "CeyÅŸu'l Adl" olarak deÄŸiÅŸtirmiÅŸti.

Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Sistan-Belucistan bÃ¶lgesinde zaman zaman Ä°ranlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Ã§atÄ±ÅŸan Ã¶rgÃ¼t, sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rma giriÅŸimlerinde de bulunmuÅŸtu. Ã–rgÃ¼tÃ¼n, yabancÄ± istihbarat servislerince desteklendiÄŸini savunan Ä°ran, Pakistan yÃ¶netimini de sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayamamakla suÃ§luyor.



Ä°lgili Konular iran pakistan
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