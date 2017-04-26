GÃ¼ncelleme: 01:19, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

AP'de TÃ¼rkiye oturumu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulundaki oturuma Â Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu adÄ±na katÄ±lan GeniÅŸlemeden Sorumlu Ãœye Johannes Hahn, AB olarak 16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen halk oylamasÄ± ile ilgili Avrupa Konseyinin ciddi endiÅŸelerini paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Â

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin bu haliyle uygulanmasÄ± durumunda TÃ¼rkiye'nin Avrupa standartlarÄ±ndan uzaklaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± savunan AvusturyalÄ± Komisyon Ã¼yesi, AB-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinin geleceÄŸi konusunda Ankara ile aÃ§Ä±k, dostÃ§a bir tartÄ±ÅŸma yapmanÄ±n zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini sÃ¶yledi.

"BERABER Ã‡ALIÅžMAMIZI SAÄžLAYACAK BÄ°R PAKET TASARLAMALIYIZ"

TÃ¼rkiye'nin AB'den giderek daha fazla uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Hahn, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bu toplantÄ±, iÅŸlerin artÄ±k her zamanki gibi olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde net bir sinyal. Ancak sanal tartÄ±ÅŸma ve acele harekete geÃ§me tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸmemeliyiz. Evet, TÃ¼rkiye bizim iÃ§in jeopolitik ve insani baÄŸlar aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli. Ancak TÃ¼rkiye'nin siyasi, ekonomik ve gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan AB'ye daha fazla ihtiyacÄ± var. Bu yÃ¼zden de soÄŸukkanlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli ve TÃ¼rkiye'yle ortak Ã§Ä±karÄ±mÄ±zÄ± kapsayan alanlarda beraber Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± saÄŸlayacak bir paket tasarlamalÄ±yÄ±z."

"MEVCUT DURUMDAN UZAKLAÅžMALIYIZ"

Bu alanlarÄ±n TÃ¼rkiye'de demokrasi, temel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler ve reformlarÄ±n desteklenmesi konusunda BrÃ¼ksel'e Ankara karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Hahn, Ã¼yelik perspektifini iÃ§eren mÃ¼zakerelere atÄ±fta bulunarak, "Mevcut durumdan uzaklaÅŸmalÄ±yÄ±z, bu durum her iki taraf iÃ§in de sinir bozucu." ifadesini kullandÄ±.

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