AP'de TÃ¼rkiye oturumu

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulundaki oturuma Â Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu adÄ±na katÄ±lan GeniÅŸlemeden Sorumlu Ãœye Johannes Hahn, AB olarak 16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen halk oylamasÄ± ile ilgili Avrupa Konseyinin ciddi endiÅŸelerini paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Â
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin bu haliyle uygulanmasÄ± durumunda TÃ¼rkiye'nin Avrupa standartlarÄ±ndan uzaklaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± savunan AvusturyalÄ± Komisyon Ã¼yesi, AB-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinin geleceÄŸi konusunda Ankara ile aÃ§Ä±k, dostÃ§a bir tartÄ±ÅŸma yapmanÄ±n zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'nin AB'den giderek daha fazla uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Hahn, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Bu toplantÄ±, iÅŸlerin artÄ±k her zamanki gibi olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde net bir sinyal. Ancak sanal tartÄ±ÅŸma ve acele harekete geÃ§me tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸmemeliyiz. Evet, TÃ¼rkiye bizim iÃ§in jeopolitik ve insani baÄŸlar aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli. Ancak TÃ¼rkiye'nin siyasi, ekonomik ve gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan AB'ye daha fazla ihtiyacÄ± var. Bu yÃ¼zden de soÄŸukkanlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli ve TÃ¼rkiye'yle ortak Ã§Ä±karÄ±mÄ±zÄ± kapsayan alanlarda beraber Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± saÄŸlayacak bir paket tasarlamalÄ±yÄ±z."
Bu alanlarÄ±n TÃ¼rkiye'de demokrasi, temel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler ve reformlarÄ±n desteklenmesi konusunda BrÃ¼ksel'e Ankara karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Hahn, Ã¼yelik perspektifini iÃ§eren mÃ¼zakerelere atÄ±fta bulunarak, "Mevcut durumdan uzaklaÅŸmalÄ±yÄ±z, bu durum her iki taraf iÃ§in de sinir bozucu." ifadesini kullandÄ±.
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AP'de, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin 16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen halk oylamasÄ±ndan Ã§Ä±kan sonucun yanÄ± sÄ±ra AB ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geleceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Diyanet Ä°ÅŸleri teÅŸkilatÄ± bir ilmi toplantÄ± yaparak, Ã¶yle arzuluyoruz ki Hicri Takvim'e Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±â€™nÄ± sabitleyecektir" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika'da Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk 14 milyon kiÅŸinin aÃ§lÄ±k Ã§ektiÄŸini belirterek, "BirÃ§ok BatÄ±lÄ± geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkenin bu tÃ¼r insani trajediler karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ maymunu oynadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, FETÃ–/PDY ile iltisakÄ± veya irtibatÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle 9 bin 103 emniyet teÅŸkilatÄ± mensubunun gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, IKBY ile terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik iÅŸbirliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, TSK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde ve KaraÃ§ok'ta PKK ve PYD'ye yÃ¶nelik hava harekatÄ± hakkÄ±nda, "Operasyon Ã¶ncesinde, ABD ve Rusya askeri ataÅŸelerine, Ankara'da askeri makamlarÄ±mÄ±zca bilgi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD, Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanan silah ve mÃ¼himmatlarÄ±, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan TÃ¼rkiye iÃ§ine gÃ¶ndererek PKK terÃ¶rÃ¼nÃ¼ besliyor
MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 ceza infaz ve koruma memuru gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvcÄ±, Saraybosna'daki resmi temaslarÄ± kapsamÄ±nda Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Ä°zetbegovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¶ke, 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ±yla ilgili Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu'yu resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±
Siirt'teki FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 263'Ã¼ tutuklu 345 sanÄ±k hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde bulunan Zap bÃ¶lgesindeki PKK'ya ait hedeflere dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda Ã§ok sayÄ±da barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±nak vuruldu, iki PKK Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ä°nÅŸaat alanÄ±ndaki kazÄ±da bulunan, 1877-78 Rus iÅŸgali dÃ¶neminde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len ve Ã¼niformasÄ±yla gÃ¶mÃ¼len Rus subayÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã§Ã¼rÃ¼meyen cesedi Kars MÃ¼zesi'nde muhafaza altÄ±na alÄ±ndÄ±
Motorinin litre fiyatÄ±nda, bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 13 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
Pendik Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± baÄŸlantÄ± yolunda bir servis minibÃ¼sÃ¼nde meydana gelen patlamada 7 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±