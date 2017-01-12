DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

GÃ¼ncelleme: 02:20, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

"TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer"





Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "TÃ¼rkiye'de net bir istikrar saÄŸlayabilenleri desteklemeliyiz. TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban,Â TÃ¼rkiye'de net bir istikrar saÄŸlayabilenlerin desteklenmesi gerektiÄŸini belirterek, "TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer." dedi. Orban,Â Avrupa ParlamentosuÂ (AP) Genel Kurulundaki konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Bir soru Ã¼zerine TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lan halk oylamasÄ± sonrasÄ±Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Orban, TÃ¼rkiye'nin istikrarÄ±nÄ±n Avrupa aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemine deÄŸindi. Orban, "TÃ¼rkiye'de net bir istikrar saÄŸlayabilenleri desteklemeliyiz. TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer." ifadelerini kullandÄ±. Avrupa'nÄ±n daha bÃ¼yÃ¼k Ã¶nceliÄŸinin TÃ¼rkiye'nin istikrarlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunu vurgulayan Orban, "Aksi halde, tÃ¼m bÃ¶lge yangÄ±n yerine dÃ¶ner ve Avrupa Ã¼zerindeki baskÄ± dayanÄ±lmaz olur. Bu yÃ¼zden ErdoÄŸan'Ä±n istikrarlÄ± bir TÃ¼rk siyasi hayatÄ± oluÅŸturmasÄ±nÄ± destekliyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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