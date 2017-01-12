DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
03:19, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 02:20, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
"TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer"

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "TÃ¼rkiye'de net bir istikrar saÄŸlayabilenleri desteklemeliyiz. TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban,Â TÃ¼rkiye'de net bir istikrar saÄŸlayabilenlerin desteklenmesi gerektiÄŸini belirterek, "TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer." dedi.

Orban,Â Avrupa ParlamentosuÂ (AP) Genel Kurulundaki konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Bir soru Ã¼zerine TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lan halk oylamasÄ± sonrasÄ±Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Orban, TÃ¼rkiye'nin istikrarÄ±nÄ±n Avrupa aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemine deÄŸindi.

Orban, "TÃ¼rkiye'de net bir istikrar saÄŸlayabilenleri desteklemeliyiz. TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer." ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa'nÄ±n daha bÃ¼yÃ¼k Ã¶nceliÄŸinin TÃ¼rkiye'nin istikrarlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunu vurgulayan Orban, "Aksi halde, tÃ¼m bÃ¶lge yangÄ±n yerine dÃ¶ner ve Avrupa Ã¼zerindeki baskÄ± dayanÄ±lmaz olur. Bu yÃ¼zden ErdoÄŸan'Ä±n istikrarlÄ± bir TÃ¼rk siyasi hayatÄ± oluÅŸturmasÄ±nÄ± destekliyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Macaristan AP TÃ¼rkiye
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
quot TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer quot
"TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer"

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "TÃ¼rkiye'de net bir istikrar saÄŸlayabilenleri desteklemeliyiz. TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer" dedi
BM'den Ä°dlib'teki hastane saldÄ±rÄ±larÄ±na tepki
BM'den Ä°dlib'teki hastane saldÄ±rÄ±larÄ±na tepki

BM, Suriye'nin kuzeyinde saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu sivillerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek saldÄ±rÄ±lara son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°ran askerlerine Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±nda pusu 10 Ã¶lÃ¼
Ä°ran askerlerine Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±nda pusu: 10 Ã¶lÃ¼

Pakistan sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±nda, CeyÅŸu'l Adl adlÄ± silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kurduÄŸu pusuda 10 Ä°ran askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti
DEAÅž lideri BaÄŸdadi Musul'da gizleniyor iddiasÄ±
DEAÅž lideri BaÄŸdadi Musul'da gizleniyor iddiasÄ±

KDP Musul sorumlusu Memozini, DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin, Musul'un batÄ±sÄ±nda saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼
Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§Ã¶lde zorlu bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor
Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§Ã¶lde zorlu bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor

Fas ile Cezayir arasÄ±nda krize neden olan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n zor ÅŸartlarda Ã§Ã¶lde bekleyiÅŸi devam ediyor
Kuzey Kore'den ABD ve BM'ye savaÅŸ kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±
Kuzey Kore'den ABD ve BM'ye savaÅŸ kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±!

Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda bir savaÅŸ Ã§Ä±kmasÄ± halinde sorumlunun ABD ve BMGK olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
SeÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸÄ±yor'
'SeÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸÄ±yor'

KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'ta seÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Rum lider Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸmaktadÄ±r. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶nÃ¼ndeki irademiz, geÃ§miÅŸte de kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± gibi, hep gÃ¼Ã§lÃ¼ olmuÅŸtur ve bu son aÅŸamada da Ã¶yle olacaktÄ±r"
Senegal'de tekne kazasÄ± 21 Ã¶lÃ¼
Senegal'de tekne kazasÄ±: 21 Ã¶lÃ¼

Senegal'in Fatick bÃ¶lgesinde meydana gelen tekne kazasÄ±nda 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Hollande'Ä±n ekibinden Macron'a bÃ¼yÃ¼k destek
Hollande'Ä±n ekibinden Macron'a bÃ¼yÃ¼k destek

Hollande'Ä±n ekibinden 160 politikacÄ± Macron'a desteklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Maarif VakfÄ± resmen Kosova'da
Maarif VakfÄ± resmen Kosova'da

TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ile International American Academy of Kosovo arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±. Bu anlaÅŸma ile TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Kosovaâ€™da da faaliyetlerine baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.
GÃ¼ney Afrika HavayollarÄ±nda grev
GÃ¼ney Afrika HavayollarÄ±nda grev

GÃ¼ney Afrika HavayollarÄ±nda kabin gÃ¶revlileri, ÅŸirketin verdiÄŸi yemek Ã¼cretinin az olduÄŸu gerekÃ§esiyle iÅŸ bÄ±raktÄ±
STK'lardan Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine 'mÃ¼lteci' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
STK'lardan Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine 'mÃ¼lteci' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ngiliz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± haklarÄ± savunucularÄ± yeni uygulamanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
RakkalÄ±lardan PYD'ye tepki
RakkalÄ±lardan PYD'ye tepki

"Rakka Sivil Hassasiyet Konseyi", PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin Ayn Ä°sa bÃ¶lgesinde sÃ¶zde meclis kurmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Cubeyr Moskova'da
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Cubeyr Moskova'da

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Suudi Arabistan ile ikili iliÅŸkilerimiz yÃ¼kseliÅŸte. Ä°liÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in nÃ¼kleer enerji alanÄ± dahil birÃ§ok proje Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi
GÃ¼ney Afrika'da nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±na yargÄ± engeli
GÃ¼ney Afrika'da nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±na yargÄ± engeli

GÃ¼ney Afrika'da YÃ¼ksek Mahkeme, GÃ¼ney Afrika ile Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±nÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± buldu
Pakistan nÃ¼fus sayÄ±mÄ±nda KeÅŸmir ve AfganlÄ±lar
Pakistan nÃ¼fus sayÄ±mÄ±nda KeÅŸmir ve AfganlÄ±lar

18 yÄ±l sonra yapÄ±lan sayÄ±mÄ±n ikinci evresi, 4 eyalette 88 bÃ¶lge ile Gilgit-Baltistan, kuzeyde aÅŸiretler ve Azad KeÅŸmir bÃ¶lgelerini kapsayacak

Haberler

AP'de TÃ¼rkiye oturumu
AP'de TÃ¼rkiye oturumu

"BatÄ±, insani trajediler karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ maymunu oynuyor"
quot BatÄ± insani trajediler karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ maymunu oynuyor quot

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden ABD'nin 'Sincar ve KaraÃ§ok' aÃ§Ä±klamalarÄ±na cevap
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden ABD'nin 'Sincar ve KaraÃ§ok' aÃ§Ä±klamalarÄ±na cevap

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ± Bosna Hersek'te
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ± Bosna Hersek'te

Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu Ankara'da
Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu Ankara'da

TÃ¼rkiye'den Somali'ye insani yardÄ±m ataÄŸÄ±
TÃ¼rkiye'den Somali'ye insani yardÄ±m ataÄŸÄ±

Sincar ve KaraÃ§ok'taki hava harekatÄ±na iliÅŸkin ABD'den aÃ§Ä±klama
Sincar ve KaraÃ§ok'taki hava harekatÄ±na iliÅŸkin ABD'den aÃ§Ä±klama

ErdoÄŸan'dan AKPM'ye ilk tepki: Biz bÃ¶yle bir kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz!
ErdoÄŸan'dan AKPM'ye ilk tepki Biz bÃ¶yle bir kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 