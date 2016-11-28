23:27, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

KurtulmuÅŸ'tan 'Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±





BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Diyanet Ä°ÅŸleri teÅŸkilatÄ± bir ilmi toplantÄ± yaparak, Ã¶yle arzuluyoruz ki Hicri Takvim'e Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±â€™nÄ± sabitleyecektir" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Numan KurtulmuÅŸ, Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalarÄ± deÄŸerlendirerek, "Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Mevlid-i Nebiye'nin bir alternatifi deÄŸildir. Ortaya Ã§Ä±kan bÃ¼tÃ¼n bu eleÅŸtiriler deÄŸerlendirilecek. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Diyanet Ä°ÅŸleri teÅŸkilatÄ± bir ilmi toplantÄ± da yaparak, Ã¶yle arzuluyoruz ki Hicri Takvim'e Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±â€™nÄ± sabitleyecektir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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