KurtulmuÅŸ'tan 'Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Numan KurtulmuÅŸ, Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalarÄ± deÄŸerlendirerek, "Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Mevlid-i Nebiye'nin bir alternatifi deÄŸildir. Ortaya Ã§Ä±kan bÃ¼tÃ¼n bu eleÅŸtiriler deÄŸerlendirilecek. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Diyanet Ä°ÅŸleri teÅŸkilatÄ± bir ilmi toplantÄ± da yaparak, Ã¶yle arzuluyoruz ki Hicri Takvim'e Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±â€™nÄ± sabitleyecektir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Diyanet Ä°ÅŸleri teÅŸkilatÄ± bir ilmi toplantÄ± yaparak, Ã¶yle arzuluyoruz ki Hicri Takvim'e Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±â€™nÄ± sabitleyecektir" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika'da Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk 14 milyon kiÅŸinin aÃ§lÄ±k Ã§ektiÄŸini belirterek, "BirÃ§ok BatÄ±lÄ± geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkenin bu tÃ¼r insani trajediler karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ maymunu oynadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, FETÃ–/PDY ile iltisakÄ± veya irtibatÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle 9 bin 103 emniyet teÅŸkilatÄ± mensubunun gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, IKBY ile terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik iÅŸbirliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, TSK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde ve KaraÃ§ok'ta PKK ve PYD'ye yÃ¶nelik hava harekatÄ± hakkÄ±nda, "Operasyon Ã¶ncesinde, ABD ve Rusya askeri ataÅŸelerine, Ankara'da askeri makamlarÄ±mÄ±zca bilgi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD, Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanan silah ve mÃ¼himmatlarÄ±, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan TÃ¼rkiye iÃ§ine gÃ¶ndererek PKK terÃ¶rÃ¼nÃ¼ besliyor
MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 ceza infaz ve koruma memuru gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvcÄ±, Saraybosna'daki resmi temaslarÄ± kapsamÄ±nda Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Ä°zetbegovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¶ke, 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ±yla ilgili Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu'yu resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±
Siirt'teki FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 263'Ã¼ tutuklu 345 sanÄ±k hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde bulunan Zap bÃ¶lgesindeki PKK'ya ait hedeflere dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda Ã§ok sayÄ±da barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±nak vuruldu, iki PKK Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ä°nÅŸaat alanÄ±ndaki kazÄ±da bulunan, 1877-78 Rus iÅŸgali dÃ¶neminde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len ve Ã¼niformasÄ±yla gÃ¶mÃ¼len Rus subayÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã§Ã¼rÃ¼meyen cesedi Kars MÃ¼zesi'nde muhafaza altÄ±na alÄ±ndÄ±
Motorinin litre fiyatÄ±nda, bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 13 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
Pendik Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± baÄŸlantÄ± yolunda bir servis minibÃ¼sÃ¼nde meydana gelen patlamada 7 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, kÄ±dem tazminatÄ±na iliÅŸkin, "Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla buna TÃ¼rk-Ä°ÅŸ de dahil, ana ilkeler Ã§erÃ§evesinde bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z" dedi