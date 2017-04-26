DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:52, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
DÃ¼nya
23:38, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
BM'den Ä°dlib'teki hastane saldÄ±rÄ±larÄ±na tepki
BM'den Ä°dlib'teki hastane saldÄ±rÄ±larÄ±na tepki

BM, Suriye'nin kuzeyinde saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu sivillerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek saldÄ±rÄ±lara son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Suriye insani iÅŸler koordinatÃ¶rleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada, Suriye'nin kuzeyinde hastanelerin ve diÄŸer saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda vurulmasÄ± nedeniyle yÃ¼z binlerce kiÅŸinin saÄŸlÄ±k hizmetlerinden mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

"BM toplumu saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na verilen zarar ve yÄ±kÄ±m nedeniyle dehÅŸete dÃ¼ÅŸtÃ¼." ifadesine yer verilen aÃ§Ä±klamada, nisan ayÄ±nda saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik dÃ¶rt saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 25 Nisan'da Ä°dlib'in Kefer Teharim ilÃ§esindeki Åžehid VasÄ±m HÃ¼seyni Hastanesi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kullanÄ±lamaz hale geldi.

22 Nisan'da yine Ä°dlib'in Abdin bÃ¶lgesindeki yer altÄ± hastanesi hava saldÄ±rÄ±sÄ±yla hedef alÄ±ndÄ± ve saldÄ±rÄ± sonucu 4 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

KESÄ°NLÄ°KLE KABUL EDÄ°LEMEZ

AynÄ± bÃ¶lgede nisan ayÄ± iÃ§inde 4 saÄŸlÄ±k kuruluÅŸunun daha hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen aÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ± ve insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bombalanmasÄ± kesinlikle kabul edilemez. SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik devam eden saldÄ±rÄ±lar nedeniyle yÃ¼zlerce saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± hayatÄ±nÄ±, yÃ¼z binlerce kiÅŸi de saÄŸlÄ±k hizmetlerine ulaÅŸÄ±m imkanÄ±nÄ± kaybetti. Bu en temel hak olan yaÅŸama hakkÄ±nÄ±n insanlarÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±dÄ±r. Bunlara bir an Ã¶nce son verilmeli."



Ä°lgili Konular BM idlib
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

DÃ¼nya Haberleri
BM'den Ä°dlib'teki hastane saldÄ±rÄ±larÄ±na tepki
BM'den Ä°dlib'teki hastane saldÄ±rÄ±larÄ±na tepki

BM, Suriye'nin kuzeyinde saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu sivillerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek saldÄ±rÄ±lara son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°ran askerlerine Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±nda pusu 10 Ã¶lÃ¼
Ä°ran askerlerine Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±nda pusu: 10 Ã¶lÃ¼

Pakistan sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±nda, CeyÅŸu'l Adl adlÄ± silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kurduÄŸu pusuda 10 Ä°ran askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti
DEAÅž lideri BaÄŸdadi Musul'da gizleniyor iddiasÄ±
DEAÅž lideri BaÄŸdadi Musul'da gizleniyor iddiasÄ±

KDP Musul sorumlusu Memozini, DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin, Musul'un batÄ±sÄ±nda saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼
Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§Ã¶lde zorlu bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor
Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§Ã¶lde zorlu bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor

Fas ile Cezayir arasÄ±nda krize neden olan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n zor ÅŸartlarda Ã§Ã¶lde bekleyiÅŸi devam ediyor
Kuzey Kore'den ABD ve BM'ye savaÅŸ kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±
Kuzey Kore'den ABD ve BM'ye savaÅŸ kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±!

Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda bir savaÅŸ Ã§Ä±kmasÄ± halinde sorumlunun ABD ve BMGK olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
SeÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸÄ±yor'
'SeÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸÄ±yor'

KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'ta seÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Rum lider Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸmaktadÄ±r. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶nÃ¼ndeki irademiz, geÃ§miÅŸte de kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± gibi, hep gÃ¼Ã§lÃ¼ olmuÅŸtur ve bu son aÅŸamada da Ã¶yle olacaktÄ±r"
Senegal'de tekne kazasÄ± 21 Ã¶lÃ¼
Senegal'de tekne kazasÄ±: 21 Ã¶lÃ¼

Senegal'in Fatick bÃ¶lgesinde meydana gelen tekne kazasÄ±nda 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Hollande'Ä±n ekibinden Macron'a bÃ¼yÃ¼k destek
Hollande'Ä±n ekibinden Macron'a bÃ¼yÃ¼k destek

Hollande'Ä±n ekibinden 160 politikacÄ± Macron'a desteklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Maarif VakfÄ± resmen Kosova'da
Maarif VakfÄ± resmen Kosova'da

TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ile International American Academy of Kosovo arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±. Bu anlaÅŸma ile TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Kosovaâ€™da da faaliyetlerine baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.
GÃ¼ney Afrika HavayollarÄ±nda grev
GÃ¼ney Afrika HavayollarÄ±nda grev

GÃ¼ney Afrika HavayollarÄ±nda kabin gÃ¶revlileri, ÅŸirketin verdiÄŸi yemek Ã¼cretinin az olduÄŸu gerekÃ§esiyle iÅŸ bÄ±raktÄ±
STK'lardan Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine 'mÃ¼lteci' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
STK'lardan Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine 'mÃ¼lteci' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ngiliz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± haklarÄ± savunucularÄ± yeni uygulamanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
RakkalÄ±lardan PYD'ye tepki
RakkalÄ±lardan PYD'ye tepki

"Rakka Sivil Hassasiyet Konseyi", PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin Ayn Ä°sa bÃ¶lgesinde sÃ¶zde meclis kurmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Cubeyr Moskova'da
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Cubeyr Moskova'da

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Suudi Arabistan ile ikili iliÅŸkilerimiz yÃ¼kseliÅŸte. Ä°liÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in nÃ¼kleer enerji alanÄ± dahil birÃ§ok proje Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi
GÃ¼ney Afrika'da nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±na yargÄ± engeli
GÃ¼ney Afrika'da nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±na yargÄ± engeli

GÃ¼ney Afrika'da YÃ¼ksek Mahkeme, GÃ¼ney Afrika ile Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±nÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± buldu
Pakistan nÃ¼fus sayÄ±mÄ±nda KeÅŸmir ve AfganlÄ±lar
Pakistan nÃ¼fus sayÄ±mÄ±nda KeÅŸmir ve AfganlÄ±lar

18 yÄ±l sonra yapÄ±lan sayÄ±mÄ±n ikinci evresi, 4 eyalette 88 bÃ¶lge ile Gilgit-Baltistan, kuzeyde aÅŸiretler ve Azad KeÅŸmir bÃ¶lgelerini kapsayacak
AÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek
AÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek

Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacÄ±yla Gazze'de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi

Haberler

Suriye'de hastaneye hava saldÄ±rÄ±sÄ±: En az 15 Ã¶lÃ¼
Suriye'de hastaneye hava saldÄ±rÄ±sÄ± En az 15 Ã¶lÃ¼

BM'den Ä°dlib iÃ§in 'felaket' uyarÄ±sÄ±
BM'den Ä°dlib iÃ§in 'felaket' uyarÄ±sÄ±

Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ± ve Rusya'nÄ±n tavrÄ± | ANALÄ°Z
Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ± ve Rusya'nÄ±n tavrÄ± ANALÄ°Z

'Ä°dlib'de sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair bulgular yadsÄ±namaz'
Ä°dlib'de sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair bulgular yadsÄ±namaz'

Ä°dlib'e dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 sivil Ã¶ldÃ¼
Ä°dlib'e dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 sivil Ã¶ldÃ¼

Rusya'dan BMGK'nÄ±n 'Ä°dlib' karar tasarÄ±sÄ±na veto
Rusya'dan BMGK'nÄ±n 'Ä°dlib' karar tasarÄ±sÄ±na veto

Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nÄ± vurdu: 3 Ã¶lÃ¼
Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nÄ± vurdu 3 Ã¶lÃ¼

Rusya'dan Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin tasarÄ±
Rusya'dan Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin tasarÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 