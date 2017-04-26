23:38, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

BM'den Ä°dlib'teki hastane saldÄ±rÄ±larÄ±na tepki





BM, Suriye'nin kuzeyinde saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu sivillerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek saldÄ±rÄ±lara son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Suriye insani iÅŸler koordinatÃ¶rleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada, Suriye'nin kuzeyinde hastanelerin ve diÄŸer saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda vurulmasÄ± nedeniyle yÃ¼z binlerce kiÅŸinin saÄŸlÄ±k hizmetlerinden mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. "BM toplumu saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na verilen zarar ve yÄ±kÄ±m nedeniyle dehÅŸete dÃ¼ÅŸtÃ¼." ifadesine yer verilen aÃ§Ä±klamada, nisan ayÄ±nda saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik dÃ¶rt saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 25 Nisan'da Ä°dlib'in Kefer Teharim ilÃ§esindeki Åžehid VasÄ±m HÃ¼seyni Hastanesi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kullanÄ±lamaz hale geldi. 22 Nisan'da yine Ä°dlib'in Abdin bÃ¶lgesindeki yer altÄ± hastanesi hava saldÄ±rÄ±sÄ±yla hedef alÄ±ndÄ± ve saldÄ±rÄ± sonucu 4 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. KESÄ°NLÄ°KLE KABUL EDÄ°LEMEZ AynÄ± bÃ¶lgede nisan ayÄ± iÃ§inde 4 saÄŸlÄ±k kuruluÅŸunun daha hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen aÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi: "SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ± ve insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bombalanmasÄ± kesinlikle kabul edilemez. SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik devam eden saldÄ±rÄ±lar nedeniyle yÃ¼zlerce saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± hayatÄ±nÄ±, yÃ¼z binlerce kiÅŸi de saÄŸlÄ±k hizmetlerine ulaÅŸÄ±m imkanÄ±nÄ± kaybetti. Bu en temel hak olan yaÅŸama hakkÄ±nÄ±n insanlarÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±dÄ±r. Bunlara bir an Ã¶nce son verilmeli."

Ä°lgili Konular BM idlib

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.