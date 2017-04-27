GÃ¼ncelleme: 09:05, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Tunceli kÄ±rsalÄ±nda saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 6 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Tunceli kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait barÄ±nma alanÄ± ve silah mevzilerinin ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 6 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ (TSK),Â Tunceli kÄ±rsalÄ±naÂ dÃ¼zenlenenÂ hava harekatÄ±ndaÂ bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼neÂ ait barÄ±nma alanÄ± ve silah mevzilerinin ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± tespit edilen silahlÄ±Â 6 terÃ¶ristinÂ etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, anlÄ±k istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu dÃ¼n saat 21.30 sularÄ±nda TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklarla Tunceli kÄ±rsalÄ±na operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n barÄ±nma alanlarÄ± ve silah mevzileri ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. SaldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± belirlenen bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu silahlÄ± 6 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. GÃ¶revlerini baÅŸarÄ±yla yerine getirenÂ savaÅŸ uÃ§aklarÄ±Â emniyetle Ã¼slerine dÃ¶ndÃ¼

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