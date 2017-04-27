09:23, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

TEOG'un ikinci oturumu baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB) merkezi ortak sÄ±navlar kapsamÄ±nda, ortaokul 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik ikinci dÃ¶nem merkezi ortak sÄ±navlarÄ±n ikinci gÃ¼n oturumu baÅŸladÄ±.

SÄ±nav, yurt iÃ§inde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise 15 merkezde ve 22 okulda yapÄ±lÄ±yor.

SÄ±nava, 1 milyon 185 bin 328 Ã¶ÄŸrencinin katÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ortak sÄ±navlarÄ±n ikinci gÃ¼n oturumunda fen bilimleri, T.C. inkÄ±lap tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k ile yabancÄ± dil derslerinden sÄ±navlar yapÄ±lacak.

Ortak sÄ±navlarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± her bir ders yazÄ±lÄ±sÄ± iÃ§in yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki merkezlerde oturumlar, saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de baÅŸlayacak.

TeneffÃ¼sler 30 dakika olacak. SÄ±nav, tÃ¼m merkezlerde eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lacak. Her ders iÃ§in, dÃ¶rt seÃ§enekli Ã§oktan seÃ§meli testlerden oluÅŸan 20 soruluk A, B, C, D kitapÃ§Ä±klarÄ± kullanÄ±lacak ve her bir ders yazÄ±lÄ±sÄ± iÃ§in 40 dakika sÃ¼re verilecek.

Ã–ÄŸrenciler, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ haller ve Ã¶zel durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda kendi okullarÄ±nda belirlenen sÄ±nÄ±flarda sÄ±nava alÄ±ndÄ±.

Ã–ÄŸrenciler, ilk ders yazÄ±lÄ±sÄ± iÃ§in saat 08.30'dan itibaren sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara girdi. Ã–ÄŸrenci velilerinin ve gÃ¶revli olmayan kiÅŸilerin sÄ±nav salonlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu binalara giriÅŸlerine izin verilmedi.