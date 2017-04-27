TEOG'un ikinci oturumu baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB) merkezi ortak sÄ±navlar kapsamÄ±nda, ortaokul 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik ikinci dÃ¶nem merkezi ortak sÄ±navlarÄ±n ikinci gÃ¼n oturumu baÅŸladÄ±.
SÄ±nav, yurt iÃ§inde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise 15 merkezde ve 22 okulda yapÄ±lÄ±yor.
SÄ±nava, 1 milyon 185 bin 328 Ã¶ÄŸrencinin katÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ortak sÄ±navlarÄ±n ikinci gÃ¼n oturumunda fen bilimleri, T.C. inkÄ±lap tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k ile yabancÄ± dil derslerinden sÄ±navlar yapÄ±lacak.
Ortak sÄ±navlarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± her bir ders yazÄ±lÄ±sÄ± iÃ§in yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki merkezlerde oturumlar, saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de baÅŸlayacak.
TeneffÃ¼sler 30 dakika olacak. SÄ±nav, tÃ¼m merkezlerde eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lacak. Her ders iÃ§in, dÃ¶rt seÃ§enekli Ã§oktan seÃ§meli testlerden oluÅŸan 20 soruluk A, B, C, D kitapÃ§Ä±klarÄ± kullanÄ±lacak ve her bir ders yazÄ±lÄ±sÄ± iÃ§in 40 dakika sÃ¼re verilecek.
Ã–ÄŸrenciler, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ haller ve Ã¶zel durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda kendi okullarÄ±nda belirlenen sÄ±nÄ±flarda sÄ±nava alÄ±ndÄ±.
Ã–ÄŸrenciler, ilk ders yazÄ±lÄ±sÄ± iÃ§in saat 08.30'dan itibaren sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara girdi. Ã–ÄŸrenci velilerinin ve gÃ¶revli olmayan kiÅŸilerin sÄ±nav salonlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu binalara giriÅŸlerine izin verilmedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin Ã¼Ã§Ã¼ firari, 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor
TCMB'nin faiz kararÄ±nÄ±n etkisiyle dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ eÄŸilimini bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼ren dolar/TL, 3,5567 ile son 2 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine geriledi ve saat 09.50 itibarÄ±yla 3,5585'ten alÄ±cÄ± buluyor
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Merkezi ortak sÄ±navlar kapsamÄ±nda, 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik ortak sÄ±navlarÄ±n ikinci gÃ¼n oturumu baÅŸladÄ±.
Tunceli kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait barÄ±nma alanÄ± ve silah mevzilerinin ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 6 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
AP'de, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin 16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen halk oylamasÄ±ndan Ã§Ä±kan sonucun yanÄ± sÄ±ra AB ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geleceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Diyanet Ä°ÅŸleri teÅŸkilatÄ± bir ilmi toplantÄ± yaparak, Ã¶yle arzuluyoruz ki Hicri Takvim'e Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±â€™nÄ± sabitleyecektir" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika'da Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk 14 milyon kiÅŸinin aÃ§lÄ±k Ã§ektiÄŸini belirterek, "BirÃ§ok BatÄ±lÄ± geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkenin bu tÃ¼r insani trajediler karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ maymunu oynadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, FETÃ–/PDY ile iltisakÄ± veya irtibatÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle 9 bin 103 emniyet teÅŸkilatÄ± mensubunun gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, IKBY ile terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik iÅŸbirliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, TSK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde ve KaraÃ§ok'ta PKK ve PYD'ye yÃ¶nelik hava harekatÄ± hakkÄ±nda, "Operasyon Ã¶ncesinde, ABD ve Rusya askeri ataÅŸelerine, Ankara'da askeri makamlarÄ±mÄ±zca bilgi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD, Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanan silah ve mÃ¼himmatlarÄ±, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan TÃ¼rkiye iÃ§ine gÃ¶ndererek PKK terÃ¶rÃ¼nÃ¼ besliyor
MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 ceza infaz ve koruma memuru gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvcÄ±, Saraybosna'daki resmi temaslarÄ± kapsamÄ±nda Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Ä°zetbegovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¶ke, 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ±yla ilgili Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu'yu resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±