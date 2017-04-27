09:25, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Sincar operasyonu ve TÃ¼rkiyeâ€™nin terÃ¶rle mÃ¼cadele stratejisi / ANALÄ°Z

DoÃ§. Dr. Serhat Erkmen

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™nin 25 Nisan 2017â€™de Suriye ve Irakâ€™ta PKKâ€™ya yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyon, bÃ¶lgedeki siyasi ve stratejik dengelerin ne kadar hassas olduÄŸunu gÃ¶sterdi. TÃ¼rkiyeâ€™nin bu operasyonu yapmasÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki en Ã¶nemli neden olarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™nÄ±n bu bÃ¶lgeleri TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde terÃ¶r eylemleri yapma amacÄ±yla kullanÄ±lmasÄ± gÃ¶sterildi. Ancak bu neden, muhtemelen operasyonun nedenlerinden sadece biri. Derinlemesine yapÄ±lacak bir deÄŸerlendirme, operasyonun tek nedeninin bu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyabilir.

TerÃ¶rle mÃ¼cadele ve sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonlar

DÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok yerinde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri faaliyet gÃ¶sterdikleri Ã¼lkelerin dÄ±ÅŸÄ±nda da Ã¶rgÃ¼tlenebiliyor. Bu Ã¶rgÃ¼tlenme, sadece hedef aldÄ±klarÄ± Ã¼lkelere sÄ±nÄ±r olan bÃ¶lgelerde de olmuyor. YaÅŸam alanÄ± bulabildiÄŸi farklÄ± coÄŸrafyalarda Ã¶rgÃ¼tlenerek finans, eÄŸitim, uluslararasÄ± meÅŸruiyet elde etme, adam toplama gibi faaliyetler yÃ¼rÃ¼tebiliyorlar. Hatta bazÄ± dÃ¶nemlerde terÃ¶r eylemlerini yÃ¶nelttikleri Ã¼lkede zayÄ±fladÄ±klarÄ±nda dahi, diÄŸer Ã¼lkelerdeki Ã¶rgÃ¼tlenmeleri, varlÄ±klarÄ±nÄ± korumalarÄ±nÄ± saÄŸlayabiliyor. Bu nedenle, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin sadece Ã¼lke iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilecek bir sÃ¼reÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± genel kabul gÃ¶ren bir olgu. Ancak mÃ¼cadelenin biÃ§imi deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶sterebiliyor. BazÄ± Ã¶rneklerde terÃ¶rle mÃ¼cadelenin sÄ±nÄ±r Ã¶tesi ayaÄŸÄ±nda askeri/istihbari boyut, bazÄ± Ã¶rneklerinde finansal boyut, bazÄ±larÄ±nda ise diplomatik boyut Ã¶n plana Ã§Ä±kabiliyor. En geliÅŸmiÅŸ terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã¶rneklerinde, bu boyutlarÄ±n her birinin iÃ§erildiÄŸi, kapsamlÄ±, organize ve iyi planlanmÄ±ÅŸ bir sÃ¼recin yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

TÃ¼rkiyeâ€™nin PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼cadelede Suriye ve Irak nerdeyse tÃ¼m alanlarÄ± iÃ§eren Ã¶zgÃ¼n bir yere sahip. PKKâ€™nÄ±n uluslararasÄ± konjonktÃ¼rÃ¼n, bÃ¶lgesel geliÅŸmelerin ve bu Ã¼lkelerin iÃ§ siyasi yapÄ±larÄ±nÄ±n etkisiyle kendisine Ã¼slenme, eÄŸitim, finans, eleman toplama gibi alanlarda Ã¶nemli fÄ±rsatlar yakaladÄ±ÄŸÄ± bir gerÃ§ek. Suriye Ã¶zelinde ise bu alanlara â€˜uluslararasÄ± meÅŸruiyetâ€™ boyutu eklenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu nedenle TÃ¼rkiyeâ€™nin sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonu, sadece askeri gereklilikler deÄŸil, gÃ¼venliÄŸin farklÄ± boyutlarÄ±yla deÄŸerlendirildiÄŸi bir baÄŸlamda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde anlam kazanÄ±yor.

Operasyonun deÄŸerlendirilmesi

PKKâ€™yla mÃ¼cadele TÃ¼rkiye iÃ§inde hÄ±zla devam ediyor. 2015 yÄ±lÄ± sonlarÄ±nda bazÄ± il ve ilÃ§e merkezlerinde yoÄŸunlaÅŸan operasyonlar, 2016â€™nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±ndan itibaren aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak kÄ±rsal alanlara kaymÄ±ÅŸ durumda. KÄ±rsal alanlarda yoÄŸunlaÅŸan bu operasyonlarÄ±n baharla birlikte daha da geniÅŸlemesi bekleniyordu. Nitekim son dÃ¶nemde bu beklenti hayata geÃ§miÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, PKKâ€™nÄ±n Irak ve Suriyeâ€™deki Ã¶rgÃ¼tlenmesi, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye iÃ§indeki kayÄ±plarÄ±nÄ± telafi etmek iÃ§in yoÄŸun bir uÄŸraÅŸ veriyor. Hatta son dÃ¶nemde insansÄ±z hava araÃ§larÄ±yla (Ä°HA) yÃ¼rÃ¼tÃ¼len etkin operasyonlar sayesinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin kayÄ±plarÄ± asgariye indirilmiÅŸ olsa dahi, PKKâ€™nÄ±n sÄ±klÄ±kla sÄ±nÄ±rÄ±n Ã¶te tarafÄ±ndan sÄ±zma yoluyla terÃ¶r eylemleri gerÃ§ekleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸi atlanmamalÄ±. Bununla birlikte, PKKâ€™yla mÃ¼cadelenin sadece terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmekle sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenmeli. Bunun yanÄ± sÄ±ra Ã¶rgÃ¼tÃ¼n finans, silahlanma ve Ã¶zellikle meÅŸruiyet saÄŸlama Ã§abalarÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Irak ve Suriyeâ€™deki gri bÃ¶lgeleri kullanma Ã§abasÄ±nda ciddi bir artÄ±ÅŸ var.

Son operasyon neden Ã¶nemli ve gereklidir?

Ä°lk neden daha teknik ve taktik bir boyutta aÃ§Ä±klanabilir: Uzun bir sÃ¼redir, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin TÃ¼rkiye iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda, PKKâ€™nÄ±n Irak ve Suriyeâ€™de elde ettiÄŸi silah ve mÃ¼himmatlarÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu malzemelerin Ã¶zellikle TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda YPGâ€™nin kontrol ettiÄŸi alanlardan TÃ¼rkiyeâ€™ye sokulduÄŸu ise yapÄ±lan operasyonlarla ortaya konulmuÅŸ durumda. Daha da geniÅŸ bir aÃ§Ä±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda PKK, Irak-Suriye-TÃ¼rkiye Ã¼Ã§geninde konumunu saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±rken, bu bÃ¶lgeyi kendisi iÃ§in Ã¶nemli bir lojistik ve ikmal hattÄ±na Ã§evirmiÅŸ durumda. Bu nedenle, TÃ¼rkiyeâ€™nin PKKâ€™yla mÃ¼cadelesinin sÄ±nÄ±r Ã¶tesi boyutunda sadece Irakâ€™a odaklanarak sonuÃ§ almasÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. Son bir hafta iÃ§inde Kuzey Irakâ€™ta Sinat-Haftanin, Metina, Gara, Kandil, AvaÅŸin-Basyan, Zap ve Hakurk civarÄ±ndaki kamplara ve deÄŸiÅŸik nitelikteki hedeflere yÃ¶nelik hava harekatlarÄ±nda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir artÄ±ÅŸ vardÄ±. Ancak PKKâ€™ya yÃ¶nelik askeri baskÄ±nÄ±n tek bir alanla sÄ±nÄ±rlÄ± tutulmasÄ±, genel olarak sonuca ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± tam anlamÄ±yla saÄŸlamÄ±yordu. Bu nedenle PKKâ€™nÄ±n daha Ã¶nce hedef alÄ±nmayan bÃ¶lgelerde de baskÄ± altÄ±na alÄ±nmasÄ±, gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± sÃ¼recine bir katkÄ± olarak deÄŸerlendirilmiÅŸ olabilir. Fakat Suriye ve Irakâ€™ta vurulan hedefler dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ±nÄ± sadece taktik boyutuyla deÄŸil, bu askeri harekatÄ±n olasÄ± siyasi ve diplomatik sonuÃ§larÄ± Ã§erÃ§evesinde deÄŸerlendirmek doÄŸru olacaktÄ±r.

Operasyonun ikinci nedeni ise PKKâ€™nÄ±n Suriyeâ€™nin kuzeyinde ve Irakâ€™Ä±n Sincar bÃ¶lgesinde stratejik bir aktÃ¶re dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi. DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun bir parÃ§asÄ± olarak ABDâ€™yle girdiÄŸi iÅŸbirliÄŸinin sonucunda PKKâ€™nÄ±n Ã¶nemli bir kazanÄ±m elde ettiÄŸi bir gerÃ§ek. Her ne kadar ABD PKKâ€™nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ listesinde olmasÄ±na raÄŸmen YPGâ€™nin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisinin de YPG ile iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etse de, bunun sadece sÃ¶ylem dÃ¼zeyinde bir anlamÄ± olduÄŸunu bÃ¶lgeyi tanÄ±yan herkes biliyor. PKK, YPG Ã¼zerinden ABDâ€™yle girdiÄŸi iliÅŸkinin kendisine stratejik bir koruma kalkanÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. AslÄ±nda bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde pek de haksÄ±z sayÄ±lmaz. Ancak dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen operasyon, bu koruma kalkanÄ±nÄ±n aslÄ±nda ne kadar kÄ±rÄ±lgan olabileceÄŸinin de bir iÅŸareti.

Operasyonun ABD ve Rusyaâ€™ya haber verildiÄŸi basÄ±nda yer alÄ±yor. Zaten ABD de bunu reddetmedi, ancak onaylamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Bu noktada Ã¶nemli olan husus ÅŸu: TÃ¼rkiyeâ€™nin PKKâ€™nÄ±n Suriye ve Irakâ€™ta yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yeni oldubittiye izin vermeyeceÄŸinin iÅŸaretini vermesi, askeri yÃ¶ntemlerin kullandÄ±ÄŸÄ± bir siyasi eylem biÃ§imiydi. Åžu ana kadar yaÅŸanan sÃ¼reÃ§, bu operasyonun bir ilk olduÄŸunu, fakat son olmayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

[Ahi Evren Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi olan DoÃ§. Dr. Serhat Erkmen aynÄ± zamanda 21.yy TÃ¼rkiye EnstitÃ¼sÃ¼ OrtadoÄŸu ve Afrika MasasÄ±â€™nÄ±n baÅŸkanÄ±dÄ±r]