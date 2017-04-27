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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Nisan 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Nisan 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İran'da "2017 İslam Dünyası Kültür Başkenti Meşhed" programları kapsamında düzenlenecek “İslam Toplumlarında Aile ve Sosyal Politikalar, Gereksinimler ve Zorunluluklar” konferansına iştirak edecek. (Meşhed)

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek, Beykoz Mecidiye Kasrı'nda Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla verilecek gala yemeğine katılacak.

(Ankara/12.00/13.00/İstanbul/19.30) 

2- Başbakan Binali Yıldırım, Maritim Pine Beach Otel'de düzenlenecek Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'na iştirak edecek.

(Antalya/11.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in vefatı nedeniyle ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/12.00)

 YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Hilton Otel'de "Türkiye 2. Çin Araştırmaları Konferansı"nın açılışına katılıyor.

(Ankara/09.00)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İran'da "2017 İslam Dünyası Kültür Başkenti Meşhed" programları kapsamında düzenlenecek “İslam Toplumlarında Aile ve Sosyal Politikalar, Gereksinimler ve Zorunluluklar” konferansına iştirak edecek.

(Meşhed)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İhsaniye ve Hocalar ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek, İhsaniye ve Hocalar'da "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamındaki fidan dikim etkinliklerine katılacak.

(Afyonkarahisar/13.30-16.15) 

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karlıova ve Solhan ilçeleri ile Ilıcalar beldesini ziyaret edecek.

(Bingöl/10.15/15.30)

 

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AKM'deki "Giresun Tanıtım Günleri" programına katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Endüstri Zirvesi ile UNIKAP Patent fuarlarının açılışlarına iştirak edecek.

(Konya/12.00/12.30) 

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kamu Hastaneleri Birliğinin tıbbi cihaz konusundaki basın açıklamasının ardından "Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları" sempozyumuna ve Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitim Programı sertifika törenine iştirak edecek.

(Malatya/09.00-14.00)

4- Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi

- ABD, İsrail, Katar, BAE gibi çeşitli ülke ve şirketlerin üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenecek zirvede; jeopolitik gelişmeler, güvenlik, ekonomik büyüme ve ticaret, enerji jeopolitiği, enerji güvenliği ve kritik altyapı konularının değerlendirileceği oturumlar yapılıyor.

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan zirveye katılacak.

(İstanbul/09.00/11.45)

5- TÜİK, 2016 yılı ölüm nedeni istatistiklerini, Nisan 2017 ekonomik güven endeksini ve Şubat 2017 katı yakıtlar verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) 

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam) 

KÜLTÜR SANAT


1- Restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan "Heritage İstanbul Fuarı", Hilton İstanbul Convention&Exhibition Center’da başlayacak.

(İstanbul/10.00) 

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ikinci gün oturumları gerçekleştiriliyor.

(09.00) 

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45) 

2- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, Garanti Koza Arena'da sürüyor.

(İstanbul/12.30) 

4- Voleybolda Efeler Ligi klasman etabına İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor-Maliye Piyango müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Bursa/18.00)

ÖZEL HABER

1- AVM'lerdeki engelli otoparkı işgaline "sıkı ceza" geliyor

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca AVM'lerde engelli vatandaşların kullandığı otoparkların diğer araç sahiplerince işgal edilmesinin önüne geçilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru olumlu sonuç verdi

- Emniyet, başvuru sonrası 81 valiliğe yolladığı yazıda, AVM'lerde engelli otoparklarını işgal eden araçlara gereken cezai işlemlerin uygulanması talimatını verdi, AVM yönetimlerinin de engelli otoparklarında izinsiz kullanımın önüne geçmek için "bariyer", "otomatik kilit" gibi önlemleri alması gerektiğini belirtti

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya:

- "Vatandaşlarımızdan aldığımız şikayetler üzerine harekete geçtik, gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğümüze başvurumuzu yaptık"

- "81 il valiliğimize giden bu talimatla, bu problemin giderek azalacağını ve insanlarımızın da bilinçlenmesiyle tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. Kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve STK'larımızla tüm engelleri bir bir aşmaya devam edeceğiz"

2- Dink cinayetinin her aşamasında FETÖ vardı

- Dink cinayetine ilişkin 10 yılı aşkındır süren soruşturma evresinde, ilk açılan davanın iddianamesinde eylemi gerçekleştiren herhangi bir terör örgüt tespiti yer almadığı gibi mahkeme sonucunda da tüm sanıklar örgüt suçundan beraatlerine karar verildi. Söz konusu karar Yargıtay tarafından bozularak, ''terör örgütü'' değil ''suç örgütünden'' ceza verilmesi gerektiğini belirtildi

- Cinayet soruşturmasının başından beri eksik yürütüldüğü yönünde tartışmalar yapıldığı sırada, Türkiye'nin başka bir gündemle uyandığı 25 Aralık 2013 günü, Dink cinayeti soruşturması için de bir dönüm noktası oldu

- 25 Aralık 2013'ten sonra Dink ailesinin de başvurusuyla cinayet işlendiği sıradaki kamu görevlilerinin FETÖ/PDY bağlantısının araştırılması talebiyle birlikte, bugüne kadar soruşturulamayan kamu görevlilerinin ifadelerine de başvuruldu

- İfadelerin ardından, savcılıkça yapılan çalışmalar neticesinde, 2015 yılında cinayete, emniyet içerisinde yuvalanan FETÖ/PDY mensupları tarafından ''yol verildiği'' tespit edildi

- Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığında görevli bir kısım müdür ve personelin cinayetten haberdar olduğu ve bir kısım emniyet görevlisinin de ihmali olduğu iddiaları, aralarında Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve firari Coşgun Çakar'ın da bulunduğu 27 sanık hakkında hazırlanan ikinci iddianameye girdi

3- Otomobil firmaları ihracatta hız sınırını aştı

- Firmalar, yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre adet bazında binek otomobil ihracatlarını yüzde 300'e varan oranlarda artırdı

- Oyak Renault yüzde 31,8'lik artış ve 79 bin 277 adetlik dış satım ile liderliğini korurken, Tofaş yüzde 141, Toyota ise yüzde 300'lük ihracat artış oranlarına ulaştı

- İlk çeyrekte toplam 254 bin 796 adetlik binek otomobil ihracatının yarısından fazlasına Bursalı firmalar imza attı



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