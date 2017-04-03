Yemen'de ÅŸiddet olaylarÄ±: 10 Ã¶lÃ¼

Yemen'in batÄ±sÄ±ndakiÂ TaizÂ ilinde meydana gelenÂ ÅŸiddet olaylarÄ±nda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 21 kiÅŸi yaralandÄ±.
Taiz'deki hastane yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ±nÄ±n, Taiz'in kuzeyindeki Safa, Misbah ve MuÅŸeki mahallelerine dÃ¼zenlediÄŸi topÃ§u bombardÄ±manÄ±nda 1 kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2'si Ã§ocuk 7 kiÅŸi yaralandÄ±.
Husilerin, yerleÅŸim alanlarÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi topÃ§u saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerde yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ã–te yandan Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin, Taiz'in batÄ±sÄ±ndaki 2 ilÃ§ede Husiler ile Salih yanlÄ±larÄ±nÄ±n mevzilerine dÃ¼zenlediÄŸi 20'ye yakÄ±n hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Husiler ile Salih yanlÄ±sÄ± 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 14'Ã¼ yaralandÄ±. Hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gruplara ait 4 araÃ§ da vuruldu.
Husilerin Taiz'in kuzey ve doÄŸusundaki El-Cuban bÃ¶lgesi ile Es-Sittin Caddesi'ni kontrolÃ¼ altÄ±nda tuttuÄŸu belirtilirken, bÃ¶lgede taraflar arasÄ±nda meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan ordu birlikleri geÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda buradaki ablukayÄ± kÄ±smi olarak kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de Husiler ve onlara destek veren Salih yanlÄ±larÄ± ile Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin desteklediÄŸi meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar bazÄ± kentlerde devam ediyor.
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Yemen'in Taiz ilindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 21'i yaralandÄ±
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