09:37, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Beyaz Sarayâ€™da 'Kuzey Kore' zirvesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakan Jim Mattis,Â DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex TillersonÂ veÂ Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rÃ¼ Dan Coatsâ€™ tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer ile balistik fÃ¼ze denemesi konusunda geÃ§miÅŸteki bÃ¼tÃ¼n adÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu ve Pyongyangâ€™Ä±n bÃ¶lgenin istikrarÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi ifade edildi.

Kuzey Koreâ€™nin balistik fÃ¼ze programÄ±nÄ±n ABD topraklarÄ±na gittikÃ§e bÃ¼yÃ¼yen bir tehdit oluÅŸturduÄŸunun altÄ± Ã§izilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer silah peÅŸinde olmasÄ± acil bir ulusal gÃ¼venlik tehdidi ve en Ã¶nemli dÄ±ÅŸ politika Ã¶nceliÄŸidir. GÃ¶rece gelmesinden sonra BaÅŸkan Trump Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti ile kapsamlÄ± bir inceleme yapmamÄ±zÄ± talep etti. BugÃ¼n Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joe Dunford ile birlikte sÃ¶z konusu incelememizi Kongre Ã¼yelerine takdim ettik. BaÅŸkanÄ±n amacÄ± nÃ¼kleer, balistik fÃ¼ze ve silahlanma programlarÄ±nÄ± durdurmasÄ± iÃ§in Kuzey Kore'ye ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarla baskÄ± uygulamak ve mÃ¼ttefik ve bÃ¶lgesel ortaklarÄ±mÄ±zla diplomatik tedbirleri takip etmektir."