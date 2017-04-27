Beyaz Sarayâ€™da 'Kuzey Kore' zirvesi

ABD Savunma Bakan Jim Mattis,Â DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex TillersonÂ veÂ Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rÃ¼ Dan Coatsâ€™ tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer ile balistik fÃ¼ze denemesi konusunda geÃ§miÅŸteki bÃ¼tÃ¼n adÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu ve Pyongyangâ€™Ä±n bÃ¶lgenin istikrarÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi ifade edildi.
Kuzey Koreâ€™nin balistik fÃ¼ze programÄ±nÄ±n ABD topraklarÄ±na gittikÃ§e bÃ¼yÃ¼yen bir tehdit oluÅŸturduÄŸunun altÄ± Ã§izilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer silah peÅŸinde olmasÄ± acil bir ulusal gÃ¼venlik tehdidi ve en Ã¶nemli dÄ±ÅŸ politika Ã¶nceliÄŸidir. GÃ¶rece gelmesinden sonra BaÅŸkan Trump Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti ile kapsamlÄ± bir inceleme yapmamÄ±zÄ± talep etti. BugÃ¼n Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joe Dunford ile birlikte sÃ¶z konusu incelememizi Kongre Ã¼yelerine takdim ettik. BaÅŸkanÄ±n amacÄ± nÃ¼kleer, balistik fÃ¼ze ve silahlanma programlarÄ±nÄ± durdurmasÄ± iÃ§in Kuzey Kore'ye ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarla baskÄ± uygulamak ve mÃ¼ttefik ve bÃ¶lgesel ortaklarÄ±mÄ±zla diplomatik tedbirleri takip etmektir."
CÃ¼zcan eyaletinde birbirleriyle Ã§atÄ±ÅŸan taraflarda 76 Taliban ve 15 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Askeri seÃ§enekler konusunda ÅŸÃ¼pheciyim, konuÅŸtuÄŸum bÃ¼tÃ¼n uzmanlar da Ã¶yle. Bence askeri seÃ§enekler iyi deÄŸil" dedi
KeÅŸmir vadisinde kadÄ±nlarÄ± ve liseli kÄ±zlarÄ± polise taÅŸ atmaya yÃ¶nlendirmekle suÃ§lanan DuhteranÄ± Millet lideri Enderabi bu sabah evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, Ã¼lkesinin Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden derhal Ã§ekilmesi iÃ§in talimat verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r mahkemesi, yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± 4 kiÅŸinin dosyasÄ±nÄ±n idamlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±nmasÄ± iÃ§in mÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸe gÃ¶nderilmesine karar verdi
ABD yÃ¶netimi yetkililerinin Beyaz Sarayâ€™da yapÄ±lan bir toplantÄ±da tÃ¼m ABD senatÃ¶rlerine Kuzey Kore konusunda brifing verdiÄŸi bildirildi
Yemen'in Taiz ilindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 21'i yaralandÄ±
Åžam UluslararasÄ± havaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir patlama olduÄŸu haberleri geliyor
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "TÃ¼rkiye'de net bir istikrar saÄŸlayabilenleri desteklemeliyiz. TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer" dedi
BM, Suriye'nin kuzeyinde saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu sivillerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek saldÄ±rÄ±lara son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Pakistan sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±nda, CeyÅŸu'l Adl adlÄ± silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kurduÄŸu pusuda 10 Ä°ran askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti
KDP Musul sorumlusu Memozini, DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin, Musul'un batÄ±sÄ±nda saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼
Fas ile Cezayir arasÄ±nda krize neden olan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n zor ÅŸartlarda Ã§Ã¶lde bekleyiÅŸi devam ediyor
Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda bir savaÅŸ Ã§Ä±kmasÄ± halinde sorumlunun ABD ve BMGK olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'ta seÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Rum lider Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸmaktadÄ±r. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶nÃ¼ndeki irademiz, geÃ§miÅŸte de kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± gibi, hep gÃ¼Ã§lÃ¼ olmuÅŸtur ve bu son aÅŸamada da Ã¶yle olacaktÄ±r"
Senegal'in Fatick bÃ¶lgesinde meydana gelen tekne kazasÄ±nda 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼