MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tÄ± 4 kiÅŸinin idam dosyasÄ± mÃ¼ftÃ¼lÃ¼kte

MÄ±sÄ±rÂ mahkemesinin,Â yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ±Â 4 kiÅŸinin dosyasÄ±nÄ±Â idamlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±nmasÄ± iÃ§inÂ mÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸeÂ gÃ¶nderilmesineÂ kararÂ verdiÄŸi bildirildi.
YargÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Buhayra ilindeki Demenhur Ceza Mahkemesi, "ÅŸiddet olaylarÄ±na karÄ±ÅŸmak ve yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak" suÃ§lamalarÄ±yla biri gÄ±yaben yargÄ±lanan 4 kiÅŸinin dosyasÄ±nÄ± idamlarÄ± hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla mÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸe gÃ¶nderecek.
MÄ±sÄ±r'da Temmuz 2013'te ordunun yÃ¶netime el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan birÃ§ok kentte darbe karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler yapÄ±lmÄ±ÅŸ, eylemlere katÄ±lan yÃ¼zlerce kiÅŸi "ÅŸiddet olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±" suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
MÄ±sÄ±r yasalarÄ±na gÃ¶re mÃ¼ftÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne istiÅŸare amaÃ§lÄ± olarak baÅŸvuruluyor. MÃ¼ftÃ¼ kararÄ± onaylamasa bile hÃ¼kÃ¼m infaz edilebiliyor.
CÃ¼zcan eyaletinde birbirleriyle Ã§atÄ±ÅŸan taraflarda 76 Taliban ve 15 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Askeri seÃ§enekler konusunda ÅŸÃ¼pheciyim, konuÅŸtuÄŸum bÃ¼tÃ¼n uzmanlar da Ã¶yle. Bence askeri seÃ§enekler iyi deÄŸil" dedi
KeÅŸmir vadisinde kadÄ±nlarÄ± ve liseli kÄ±zlarÄ± polise taÅŸ atmaya yÃ¶nlendirmekle suÃ§lanan DuhteranÄ± Millet lideri Enderabi bu sabah evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, Ã¼lkesinin Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden derhal Ã§ekilmesi iÃ§in talimat verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r mahkemesi, yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± 4 kiÅŸinin dosyasÄ±nÄ±n idamlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±nmasÄ± iÃ§in mÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸe gÃ¶nderilmesine karar verdi
ABD yÃ¶netimi yetkililerinin Beyaz Sarayâ€™da yapÄ±lan bir toplantÄ±da tÃ¼m ABD senatÃ¶rlerine Kuzey Kore konusunda brifing verdiÄŸi bildirildi
Yemen'in Taiz ilindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 21'i yaralandÄ±
Åžam UluslararasÄ± havaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir patlama olduÄŸu haberleri geliyor
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "TÃ¼rkiye'de net bir istikrar saÄŸlayabilenleri desteklemeliyiz. TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer" dedi
BM, Suriye'nin kuzeyinde saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu sivillerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek saldÄ±rÄ±lara son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Pakistan sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±nda, CeyÅŸu'l Adl adlÄ± silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kurduÄŸu pusuda 10 Ä°ran askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti
KDP Musul sorumlusu Memozini, DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin, Musul'un batÄ±sÄ±nda saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼
Fas ile Cezayir arasÄ±nda krize neden olan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n zor ÅŸartlarda Ã§Ã¶lde bekleyiÅŸi devam ediyor
Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda bir savaÅŸ Ã§Ä±kmasÄ± halinde sorumlunun ABD ve BMGK olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'ta seÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Rum lider Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸmaktadÄ±r. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶nÃ¼ndeki irademiz, geÃ§miÅŸte de kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± gibi, hep gÃ¼Ã§lÃ¼ olmuÅŸtur ve bu son aÅŸamada da Ã¶yle olacaktÄ±r"
Senegal'in Fatick bÃ¶lgesinde meydana gelen tekne kazasÄ±nda 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼