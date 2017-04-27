DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:15, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe
Latin Amerika
09:56, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Venezuela, Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden ayrÄ±lÄ±yor
Venezuela, Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden ayrÄ±lÄ±yor

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, Ã¼lkesinin Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden derhal Ã§ekilmesi iÃ§in talimat verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, Ã¼lkesininÂ Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'ndenÂ (OAS) derhal Ã§ekilmesi iÃ§in talimat verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Maduro, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Delcy Rodriguez'in de iÅŸaret ettiÄŸi OAS Ã¼yeliÄŸinden Ã§ekilme konusunda sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

"Emperyalist mÃ¼dahaleciliÄŸi" boÅŸa Ã§Ä±karmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Maduro, "Devlet BaÅŸkanÄ± olarak, anayasanÄ±n bana tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel yetkilerimi kullanarak Venezuela'nÄ±n Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼nden derhal Ã§ekilmesi talimatÄ±nÄ± verdim." ifadesini kullandÄ±.

Maduro, "Venezuela'ya karÅŸÄ± uygulanan mÃ¼dahaleci planÄ±n" boÅŸa Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in dÃ¼nya ve Amerika halklarÄ±ndan anlayÄ±ÅŸ ve dayanÄ±ÅŸma beklediÄŸini vurguladÄ±.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANI RODRUÄ°GUEZ AÃ‡IKLAMIÅžTI

Venezuela DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rodriguez de devlet televizyonuna konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸ ve Maduro'nun, bÃ¶lge Ã¼lkeleri dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n Venezuela'daki siyasi krizi gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Caracas yÃ¶netiminin desteÄŸi olmadan bir araya gelmesi durumunda Ã¼lkesinin OAS'tan ayrÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlanmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Venezuela Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Latin Amerika Haberleri
Afganistan'da Taliban ile DEAÅž Ã§atÄ±ÅŸtÄ±
Afganistan'da Taliban ile DEAÅž Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

CÃ¼zcan eyaletinde birbirleriyle Ã§atÄ±ÅŸan taraflarda 76 Taliban ve 15 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼
Ä°ngiltere'den Kuzey Kore'ye mÃ¼dahaleye olumsuz bakÄ±ÅŸ
Ä°ngiltere'den Kuzey Kore'ye mÃ¼dahaleye olumsuz bakÄ±ÅŸ

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Askeri seÃ§enekler konusunda ÅŸÃ¼pheciyim, konuÅŸtuÄŸum bÃ¼tÃ¼n uzmanlar da Ã¶yle. Bence askeri seÃ§enekler iyi deÄŸil" dedi
KeÅŸmir'de DuhteranÄ± Millet lideri Andrabi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KeÅŸmir'de DuhteranÄ± Millet lideri Andrabi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

KeÅŸmir vadisinde kadÄ±nlarÄ± ve liseli kÄ±zlarÄ± polise taÅŸ atmaya yÃ¶nlendirmekle suÃ§lanan DuhteranÄ± Millet lideri Enderabi bu sabah evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Venezuela Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden ayrÄ±lÄ±yor
Venezuela, Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden ayrÄ±lÄ±yor

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, Ã¼lkesinin Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden derhal Ã§ekilmesi iÃ§in talimat verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tÄ± 4 kiÅŸinin idam dosyasÄ± mÃ¼ftÃ¼lÃ¼kte
MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tÄ± 4 kiÅŸinin idam dosyasÄ± mÃ¼ftÃ¼lÃ¼kte

MÄ±sÄ±r mahkemesi, yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± 4 kiÅŸinin dosyasÄ±nÄ±n idamlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±nmasÄ± iÃ§in mÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸe gÃ¶nderilmesine karar verdi
Beyaz Saray da 'Kuzey Kore' zirvesi
Beyaz Sarayâ€™da 'Kuzey Kore' zirvesi

ABD yÃ¶netimi yetkililerinin Beyaz Sarayâ€™da yapÄ±lan bir toplantÄ±da tÃ¼m ABD senatÃ¶rlerine Kuzey Kore konusunda brifing verdiÄŸi bildirildi
Yemen'de ÅŸiddet olaylarÄ± 10 Ã¶lÃ¼
Yemen'de ÅŸiddet olaylarÄ±: 10 Ã¶lÃ¼

Yemen'in Taiz ilindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 21'i yaralandÄ±
Åžam uluslararasÄ± havaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda patlama
Åžam uluslararasÄ± havaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda patlama

Åžam UluslararasÄ± havaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir patlama olduÄŸu haberleri geliyor
quot TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer quot
"TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer"

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "TÃ¼rkiye'de net bir istikrar saÄŸlayabilenleri desteklemeliyiz. TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer" dedi
BM'den Ä°dlib'teki hastane saldÄ±rÄ±larÄ±na tepki
BM'den Ä°dlib'teki hastane saldÄ±rÄ±larÄ±na tepki

BM, Suriye'nin kuzeyinde saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu sivillerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek saldÄ±rÄ±lara son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°ran askerlerine Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±nda pusu 10 Ã¶lÃ¼
Ä°ran askerlerine Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±nda pusu: 10 Ã¶lÃ¼

Pakistan sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±nda, CeyÅŸu'l Adl adlÄ± silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kurduÄŸu pusuda 10 Ä°ran askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti
DEAÅž lideri BaÄŸdadi Musul'da gizleniyor iddiasÄ±
DEAÅž lideri BaÄŸdadi Musul'da gizleniyor iddiasÄ±

KDP Musul sorumlusu Memozini, DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin, Musul'un batÄ±sÄ±nda saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼
Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§Ã¶lde zorlu bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor
Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§Ã¶lde zorlu bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor

Fas ile Cezayir arasÄ±nda krize neden olan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n zor ÅŸartlarda Ã§Ã¶lde bekleyiÅŸi devam ediyor
Kuzey Kore'den ABD ve BM'ye savaÅŸ kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±
Kuzey Kore'den ABD ve BM'ye savaÅŸ kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±!

Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda bir savaÅŸ Ã§Ä±kmasÄ± halinde sorumlunun ABD ve BMGK olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
SeÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸÄ±yor'
'SeÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸÄ±yor'

KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'ta seÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Rum lider Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸmaktadÄ±r. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶nÃ¼ndeki irademiz, geÃ§miÅŸte de kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± gibi, hep gÃ¼Ã§lÃ¼ olmuÅŸtur ve bu son aÅŸamada da Ã¶yle olacaktÄ±r"
Senegal'de tekne kazasÄ± 21 Ã¶lÃ¼
Senegal'de tekne kazasÄ±: 21 Ã¶lÃ¼

Senegal'in Fatick bÃ¶lgesinde meydana gelen tekne kazasÄ±nda 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Haberler

Venezuela, OAS'dan Ã§ekilmekle tehdit etti
Venezuela OAS'dan Ã§ekilmekle tehdit etti

Venezuela'daki protesto gÃ¶sterilerinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor
Venezuela'daki protesto gÃ¶sterilerinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Maduro'dan muhalefete zeytin dalÄ±
Maduro'dan muhalefete zeytin dalÄ±

Venezuela'da kongre liderinden Wall Street'e 'Maduro' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Venezuela'da kongre liderinden Wall Street'e 'Maduro' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Kolombiya'dan Venezuela'ya "sÄ±r tehdidi"
Kolombiya'dan Venezuela'ya quot sÄ±r tehdidi quot

Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler devam ediyor
Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler devam ediyor

Venezuela'nÄ±n petrol tankerine deniz yasaÄŸÄ±
Venezuela'nÄ±n petrol tankerine deniz yasaÄŸÄ±

Latin Amerika Ã¼lkelerinden Venezuela'ya seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Latin Amerika Ã¼lkelerinden Venezuela'ya seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 