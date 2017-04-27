09:56, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Venezuela, Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden ayrÄ±lÄ±yor





Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, Ã¼lkesinin Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden derhal Ã§ekilmesi iÃ§in talimat verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, Ã¼lkesininÂ Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'ndenÂ (OAS) derhal Ã§ekilmesi iÃ§in talimat verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Maduro, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Delcy Rodriguez'in de iÅŸaret ettiÄŸi OAS Ã¼yeliÄŸinden Ã§ekilme konusunda sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu. "Emperyalist mÃ¼dahaleciliÄŸi" boÅŸa Ã§Ä±karmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Maduro, "Devlet BaÅŸkanÄ± olarak, anayasanÄ±n bana tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel yetkilerimi kullanarak Venezuela'nÄ±n Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼nden derhal Ã§ekilmesi talimatÄ±nÄ± verdim." ifadesini kullandÄ±. Maduro, "Venezuela'ya karÅŸÄ± uygulanan mÃ¼dahaleci planÄ±n" boÅŸa Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in dÃ¼nya ve Amerika halklarÄ±ndan anlayÄ±ÅŸ ve dayanÄ±ÅŸma beklediÄŸini vurguladÄ±. DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANI RODRUÄ°GUEZ AÃ‡IKLAMIÅžTI Venezuela DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rodriguez de devlet televizyonuna konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸ ve Maduro'nun, bÃ¶lge Ã¼lkeleri dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n Venezuela'daki siyasi krizi gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Caracas yÃ¶netiminin desteÄŸi olmadan bir araya gelmesi durumunda Ã¼lkesinin OAS'tan ayrÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlanmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.

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