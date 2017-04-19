10:11, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Mersin'de FETÃ– operasyonu: 22 gÃ¶zaltÄ±



Foto:ArÅŸiv

Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 22 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 22 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tarsus Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda daha Ã¶nce Ã¶rgÃ¼te ait Ã§eÅŸitli kurumlarda Ã¶ÄŸretmenlik yapan 22 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Karar Ã¼zerine sabaha karÅŸÄ± operasyon dÃ¼zenleyen Tarsus Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 22 zanlÄ±yÄ± yakaladÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan sorgulanmak Ã¼zere Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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