Mersin'de FETÃ– operasyonu: 22 gÃ¶zaltÄ±

Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 22 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Tarsus Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda daha Ã¶nce Ã¶rgÃ¼te ait Ã§eÅŸitli kurumlarda Ã¶ÄŸretmenlik yapan 22 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Karar Ã¼zerine sabaha karÅŸÄ± operasyon dÃ¼zenleyen Tarsus Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 22 zanlÄ±yÄ± yakaladÄ±.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan sorgulanmak Ã¼zere Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin Ã¼Ã§Ã¼ firari, 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor
TCMB'nin faiz kararÄ±nÄ±n etkisiyle dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ eÄŸilimini bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼ren dolar/TL, 3,5567 ile son 2 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine geriledi ve saat 09.50 itibarÄ±yla 3,5585'ten alÄ±cÄ± buluyor
Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 22 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Merkezi ortak sÄ±navlar kapsamÄ±nda, 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik ortak sÄ±navlarÄ±n ikinci gÃ¼n oturumu baÅŸladÄ±.
Tunceli kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait barÄ±nma alanÄ± ve silah mevzilerinin ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 6 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
AP'de, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin 16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen halk oylamasÄ±ndan Ã§Ä±kan sonucun yanÄ± sÄ±ra AB ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geleceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Diyanet Ä°ÅŸleri teÅŸkilatÄ± bir ilmi toplantÄ± yaparak, Ã¶yle arzuluyoruz ki Hicri Takvim'e Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±â€™nÄ± sabitleyecektir" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika'da Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk 14 milyon kiÅŸinin aÃ§lÄ±k Ã§ektiÄŸini belirterek, "BirÃ§ok BatÄ±lÄ± geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkenin bu tÃ¼r insani trajediler karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ maymunu oynadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, FETÃ–/PDY ile iltisakÄ± veya irtibatÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle 9 bin 103 emniyet teÅŸkilatÄ± mensubunun gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, IKBY ile terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik iÅŸbirliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, TSK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde ve KaraÃ§ok'ta PKK ve PYD'ye yÃ¶nelik hava harekatÄ± hakkÄ±nda, "Operasyon Ã¶ncesinde, ABD ve Rusya askeri ataÅŸelerine, Ankara'da askeri makamlarÄ±mÄ±zca bilgi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD, Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanan silah ve mÃ¼himmatlarÄ±, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan TÃ¼rkiye iÃ§ine gÃ¶ndererek PKK terÃ¶rÃ¼nÃ¼ besliyor
MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 ceza infaz ve koruma memuru gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvcÄ±, Saraybosna'daki resmi temaslarÄ± kapsamÄ±nda Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Ä°zetbegovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¶ke, 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ±yla ilgili Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± bildirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu'yu resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±