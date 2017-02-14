10:19, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Dolar 2 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine geriledi





TCMB'nin faiz kararÄ±nÄ±n etkisiyle dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ eÄŸilimini bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼ren dolar/TL, 3,5567 ile son 2 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine geriledi ve saat 09.50 itibarÄ±yla 3,5585'ten alÄ±cÄ± buluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Dolar/TL, gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak 3,5567'yi gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan saat 09.45 itibarÄ±yla 3,5585 seviyesinden alÄ±cÄ± buluyor. DÃ¼n gÃ¼ne yatay baÅŸlayan ve TÃ¼rkiye CumhuriyetÂ Merkez BankasÄ±Â (TCMB)Â Para PolitikasÄ± Kurulunun (PPK) geÃ§ likidite penceresi (GPL) borÃ§ verme faiz oranÄ±nÄ± 50 baz puan artÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti ve 3,5608'i gÃ¶rdÃ¼. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.