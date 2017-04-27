10:31, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda ikinci duruÅŸma sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin Ã¼Ã§Ã¼ firari, 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor.

MuÄŸla 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, adliye binasÄ±ndaki salonlarÄ±n fiziki yetersizliÄŸi nedeniyle MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nÄ±n salonunda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±klar, geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri eÅŸliÄŸinde getirildi. BinanÄ±n bahÃ§e kÄ±smÄ±nda araÃ§lardan indirilen sanÄ±klar, jandarmalar tarafÄ±ndan duruÅŸma salonuna alÄ±ndÄ±. Salonda sanÄ±klarÄ±n yakÄ±nlarÄ± ve taraf avukatlarÄ± da hazÄ±r bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 25 kiÅŸi ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de mÃ¼dahillik talebi kabul edilen davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, gizli tanÄ±k "Kuzgun" olarak ifade veren ve mahkemede kimliÄŸini aÃ§Ä±klayan tutuklu sanÄ±k eski Amfibi Deniz Piyade Tugay KomutanÄ± TuÄŸamiral Halil Ä°brahim YÄ±ldÄ±z'Ä±n, tutuklu bulunduÄŸu ceza infaz kurumuna SEGBÄ°S ile baÄŸlanÄ±larak dinlenmesi bekleniyor. Dalaman Garnizon KomutanÄ± Murat SelÃ§uk Ã‡ol'un da duruÅŸmada tanÄ±k olarak ifadesine baÅŸvurulacak.Â