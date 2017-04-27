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11:15, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe
Asya
GÃ¼ncelleme: 10:39, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

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KeÅŸmir'de DuhteranÄ± Millet lideri Andrabi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KeÅŸmir'de DuhteranÄ± Millet lideri Andrabi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

KeÅŸmir vadisinde kadÄ±nlarÄ± ve liseli kÄ±zlarÄ± polise taÅŸ atmaya yÃ¶nlendirmekle suÃ§lanan DuhteranÄ± Millet lideri Enderabi bu sabah evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan iÅŸgali altÄ±ndaki KeÅŸmir'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, DuhteranÄ± Millet (Milletin KÄ±zlarÄ±) Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Asiye Enderabi'yi Kamu GÃ¼venliÄŸi Kanunu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Yerel kaynaklar Enderabi (Andrabi)'nin bu sabah evinden Hint gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bu gÃ¶zaltÄ±nÄ±n, son gÃ¼nlerde liseli kÄ±zlarÄ±n yoÄŸun olarak Hindistan karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere katÄ±lmasÄ± ile ilgisi olabileceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Asiye Enderabi'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± KeÅŸmir'de kadÄ±n yoÄŸunluklu bir protesto ve gÃ¶zaltÄ± dalgasÄ±nÄ± beraberinde getirebilir.

Enderabi'ye vadide yaÅŸayan kadÄ±nlarÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine taÅŸ atmaya yÃ¶nlendirmek ve normal yaÅŸamÄ± bozmak suÃ§larÄ± isnat ediliyor.

Enderabi 2015 EylÃ¼l ayÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±r eti yasaÄŸÄ±na uymayarak bir inek kestiÄŸi iÃ§in tutuklanmÄ±ÅŸtÄ± .



Ä°lgili Konular hindistan Jammu KeÅŸmir
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