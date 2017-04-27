Ä°ngiltere'den Kuzey Kore'ye mÃ¼dahaleye olumsuz bakÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Kuzey Kore'ye askeri mÃ¼dahalede bulunmanÄ±n "iyi bir seÃ§enek" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ä°ngiliz kamu yayÄ±n kuruluÅŸu BBC'ye konuÅŸan Johnson, Kuzey Kore'ye askeri mÃ¼dahale seÃ§eneÄŸinin bu aÅŸamada uzak olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Kuzey Kore'nin teÅŸkil ettiÄŸi tehdidin son birkaÃ§ yÄ±lda arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Johnson, "Kuzey Koreâ€™nin insanlara komik bir sorun gibi gÃ¶rÃ¼nen nÃ¼kleer tehdidi Ã§ok gerÃ§ek ve tehlikeli bir hal aldÄ±. Bununla ilgilenmemiz gerekiyor. Kuzey Koreâ€™nin bÃ¼tÃ¼n komÅŸularÄ± bu tehdidi Ã§ok yoÄŸun bir ÅŸekilde hissediyor ve ABD de bu sorunun ciddiyet seviyesini artÄ±rmakta haklÄ±." diye konuÅŸtu.
ABD yÃ¶netiminin "Kuzey Kore konusunda bÃ¼tÃ¼n seÃ§enekler masada" aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmesi sorulan Johnson, "Askeri seÃ§enekler konusunda ÅŸÃ¼pheciyim, konuÅŸtuÄŸum bÃ¼tÃ¼n uzmanlar da Ã¶yle. Bence askeri seÃ§enekler iyi deÄŸil." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.
Herhangi bir askeri mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan GÃ¼ney Koreâ€™nin baÅŸkenti Seulâ€™Ã¼n Kuzey Koreâ€™den gelebilecek bir intikam saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in kolay bir hedef olabileceÄŸine dikkat Ã§eken Johnson, bunun son derece ciddi bir risk oluÅŸturduÄŸunu vurguladÄ±.
ULUSLARARASI KONSENSÃœS
Kuzey Kore konusunda izlenecek en iyi yolun "sakin ve aÃ§Ä±k bir kafayla ve Ã¶zellikle Pekin ile iÅŸ birliÄŸi halinde Pyongyang Ã¼zerinde baskÄ± kurmaya Ã§alÄ±ÅŸmak" olduÄŸunu ifade eden Johnson, ABD'nin de bu yolu izlemek istediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Kuzey Kore'nin tehditkar olmaz ve nÃ¼kleer silahtan arÄ±nÄ±rsa bÃ¼yÃ¼k bir ekonomik geleceÄŸi olabileceÄŸini gÃ¶rmesini saÄŸlamak gerektiÄŸini anlatan Johnson, "Ancak ÅŸu an durum gergin." ifadesini kullandÄ±.
Johnson, bugÃ¼n gideceÄŸi ABD'de BirleÅŸmiÅŸ Milletler zemininde Kuzey Kore'ye baskÄ± uygulanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± konsensÃ¼s saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gayret edeceÄŸini kaydetti.
"CORBYN RÄ°SK"
Ä°ngiltere'de ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'i de Ã¼lkenin nÃ¼kleer silahlarÄ± konusundaki aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle eleÅŸtiren Johnson, "HÄ±zla nÃ¼kleer silahlanan Kuzey Kore gibi tehdit ortadayken, Corbynâ€™in nÃ¼kleer silahlarÄ±mÄ±zÄ± tek taraflÄ± olarak bÄ±rakmak gibi amaÃ§la bu Ã¼lkenin baÅŸbakanÄ± olmasÄ± bir risk teÅŸkil eder. Ä°nsanlarÄ±n Corbyn'e bakÄ±p onun nasÄ±l bir risk teÅŸkil ettiÄŸini gÃ¶rmemeleri de tehlikeli bir durum." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.
8 Haziran'da erken genel seÃ§ime gidecek olan Ä°ngiltere'de ana muhalefet partisi lideri Corbyn, nÃ¼kleer silahlanma karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸleri nedeniyle saÄŸ siyasetÃ§ilerin ve basÄ±nÄ±n hedefi durumunda. Savunma BakanÄ± Michael Fallon tarafÄ±ndan "ulusal gÃ¼venlik iÃ§in tehdit" diye nitelendirilen Corbyn, Ä°ngiltere'nin nÃ¼kleer denizaltÄ± programÄ± Trident'i durdurmayÄ± vadediyor.
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Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Askeri seÃ§enekler konusunda ÅŸÃ¼pheciyim, konuÅŸtuÄŸum bÃ¼tÃ¼n uzmanlar da Ã¶yle. Bence askeri seÃ§enekler iyi deÄŸil" dedi
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