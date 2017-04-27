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11:15, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe
Afganistan
10:55, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

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Afganistan'da Taliban ile DEAÅž Ã§atÄ±ÅŸtÄ±
Afganistan'da Taliban ile DEAÅž Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

CÃ¼zcan eyaletinde birbirleriyle Ã§atÄ±ÅŸan taraflarda 76 Taliban ve 15 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinin Derzab ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile Taliban Ã¼yeleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 76 Taliban ve 15 DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

CÃ¼zcan ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muhammad Reza Gafuri yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Derzab'Ä±n Aksai, KÃ¶mÃ¼rlÃ¼k ve Hak Åžehidan bÃ¶lgelerinde DEAÅž ile Taliban arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ã‡atÄ±ÅŸmada 76 Taliban'Ä±n ve 15 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Gafuri, 57 Taliban Ã¼yesinin ve 12 DEAÅž Ã¼yesinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Gafuri, Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± nedeniyle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Gafuri, terÃ¶ristlere karÅŸÄ± operasyon dÃ¼zenlemek iÃ§in bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da gÃ¼venlik gÃ¶revlisi gÃ¶nderildiÄŸini aktardÄ±.



Ä°lgili Konular afganistan deaÅŸ Afganistan taliban
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