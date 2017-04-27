Afganistan'da Taliban ile DEAÅž Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinin Derzab ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile Taliban Ã¼yeleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 76 Taliban ve 15 DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
CÃ¼zcan ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muhammad Reza Gafuri yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Derzab'Ä±n Aksai, KÃ¶mÃ¼rlÃ¼k ve Hak Åžehidan bÃ¶lgelerinde DEAÅž ile Taliban arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ã‡atÄ±ÅŸmada 76 Taliban'Ä±n ve 15 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Gafuri, 57 Taliban Ã¼yesinin ve 12 DEAÅž Ã¼yesinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Gafuri, Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± nedeniyle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Gafuri, terÃ¶ristlere karÅŸÄ± operasyon dÃ¼zenlemek iÃ§in bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da gÃ¼venlik gÃ¶revlisi gÃ¶nderildiÄŸini aktardÄ±.
CÃ¼zcan eyaletinde birbirleriyle Ã§atÄ±ÅŸan taraflarda 76 Taliban ve 15 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Askeri seÃ§enekler konusunda ÅŸÃ¼pheciyim, konuÅŸtuÄŸum bÃ¼tÃ¼n uzmanlar da Ã¶yle. Bence askeri seÃ§enekler iyi deÄŸil" dedi
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KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'ta seÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Rum lider Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸmaktadÄ±r. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶nÃ¼ndeki irademiz, geÃ§miÅŸte de kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± gibi, hep gÃ¼Ã§lÃ¼ olmuÅŸtur ve bu son aÅŸamada da Ã¶yle olacaktÄ±r"
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