ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyondan Sincar aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay John Dorrian, video konferansla baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda (Pentagon) Suriye ve Irakâ€™taki operasyonlar hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Irakâ€™Ä±nÂ SincarÂ bÃ¶lgesinde ve Suriyeâ€™ninÂ KaraÃ§okÂ daÄŸÄ±nda PKK hedeflerine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸiÂ hava harekatÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Dorrian sÃ¶z konusu harekattan Ã§ok kÄ±sa zaman Ã¶nce haberdar edildiklerini sÃ¶yledi.
Dorrian, "SaldÄ±rÄ±larÄ±n yapÄ±lmasÄ±na bir saatten az zaman kala bilgilendirme yapÄ±ldÄ±. Bu yeterli bir zaman deÄŸil. Bir DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon ortaÄŸÄ± ve bir mÃ¼ttefikten bekleneceÄŸi Ã¼zere bu bir koordinasyon deÄŸil bir bilgilendirme idi sadece." dedi.
ABD askerlerinin Suriyeâ€™de vurulan hedeflere 10 kilometre civarÄ±nda olduÄŸunu ve haber verilen harekatÄ±n nereye ve ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ± konusunda da bir bilgileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Dorrian "Sahadaki kuvvetlerimizin gÃ¼venliÄŸini temin etmek iÃ§in verilen zaman yeterli deÄŸildi." dedi.
Kuzey Irak BÃ¶lgesel KÃ¼rt YÃ¶netimiâ€™nin saldÄ±rÄ±lardan PKKâ€™yÄ± sorumlu tutmasÄ± ile ilgili bir soru Ã¼zerine Dorrian, PKKâ€™nÄ±n bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸunu ve nerede olursa olsun sorun olduÄŸunu ifade etti.
Dorrian ÅŸu ifadelere yer verdi:
"PKK Irak veya Suriyeâ€™de olduÄŸu her yerde sorun Ã§Ã¼nkÃ¼ terÃ¶rist bir grup. Ancak burada esas sorun olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ÅŸey ÅŸu: Koordinasyon iÃ§in yeterince zaman olmamasÄ± ve koordinasyondan ziyade bilgilendirmenin olmasÄ±, iyi olmayan iki ÅŸey. Ve tabii ki mÃ¼ttefik kuvvetler vuruldu."
â€œSÃ¶z konusu harekatla ilgili sorunun koordinasyon ve yeterli zaman verilmemiÅŸ olmasÄ± olarak ifade ettiniz, bu noktada TÃ¼rkiyeâ€™nin o bÃ¶lgedeki PKK varlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili meÅŸru kaygÄ±larÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±na geliyor mu?â€œ ÅŸeklindeki soruya ise Dorrian ÅŸu cevabÄ± verdi:
"PKKâ€™nÄ±n Irakâ€™Ä±n belirli bÃ¶lgelerinde ve Suriyeâ€™nin kuzeyindeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlÄ±yoruz ama burada sÃ¶ylediÄŸimiz ÅŸey, bu saldÄ±rÄ±larda kimin vurulduÄŸuna dair koordinasyon ve yeterli zaman saÄŸlanmadÄ± diyoruz."Â
Ã–SYM, Akademik Personel ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± belgelerini yayÄ±nlandÄ±.
Atlantik Konseyi Ä°stanbul Zirvesi 2017, devlet adamlarÄ± ile uluslararasÄ± enerji ÅŸirketlerinin Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸladÄ±
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Dorrian, TÃ¼rkiyeâ€™nin kendilerini Sincar ve KaraÃ§ok daÄŸÄ±na yapÄ±lan hava harekatÄ±ndan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bilgilendirdiÄŸini sÃ¶yledi
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin Ã¼Ã§Ã¼ firari, 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor
TCMB'nin faiz kararÄ±nÄ±n etkisiyle dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ eÄŸilimini bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼ren dolar/TL, 3,5567 ile son 2 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine geriledi ve saat 09.50 itibarÄ±yla 3,5585'ten alÄ±cÄ± buluyor
Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 22 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Merkezi ortak sÄ±navlar kapsamÄ±nda, 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik ortak sÄ±navlarÄ±n ikinci gÃ¼n oturumu baÅŸladÄ±.
Tunceli kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait barÄ±nma alanÄ± ve silah mevzilerinin ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 6 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
AP'de, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin 16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen halk oylamasÄ±ndan Ã§Ä±kan sonucun yanÄ± sÄ±ra AB ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geleceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Diyanet Ä°ÅŸleri teÅŸkilatÄ± bir ilmi toplantÄ± yaparak, Ã¶yle arzuluyoruz ki Hicri Takvim'e Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±â€™nÄ± sabitleyecektir" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika'da Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk 14 milyon kiÅŸinin aÃ§lÄ±k Ã§ektiÄŸini belirterek, "BirÃ§ok BatÄ±lÄ± geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkenin bu tÃ¼r insani trajediler karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ maymunu oynadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, FETÃ–/PDY ile iltisakÄ± veya irtibatÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle 9 bin 103 emniyet teÅŸkilatÄ± mensubunun gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, IKBY ile terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik iÅŸbirliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, TSK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde ve KaraÃ§ok'ta PKK ve PYD'ye yÃ¶nelik hava harekatÄ± hakkÄ±nda, "Operasyon Ã¶ncesinde, ABD ve Rusya askeri ataÅŸelerine, Ankara'da askeri makamlarÄ±mÄ±zca bilgi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD, Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanan silah ve mÃ¼himmatlarÄ±, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan TÃ¼rkiye iÃ§ine gÃ¶ndererek PKK terÃ¶rÃ¼nÃ¼ besliyor
MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 25 ceza infaz ve koruma memuru gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±