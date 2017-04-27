GÃ¼ncelleme: 11:08, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyondan Sincar aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay John Dorrian, video konferansla baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda (Pentagon) Suriye ve Irakâ€™taki operasyonlar hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Irakâ€™Ä±nÂ SincarÂ bÃ¶lgesinde ve Suriyeâ€™ninÂ KaraÃ§okÂ daÄŸÄ±nda PKK hedeflerine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸiÂ hava harekatÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Dorrian sÃ¶z konusu harekattan Ã§ok kÄ±sa zaman Ã¶nce haberdar edildiklerini sÃ¶yledi.

"KOORDÄ°NASYON DEÄžÄ°L BÄ°R BÄ°LGÄ°LENDÄ°RME Ä°DÄ° SADECE"

Dorrian, "SaldÄ±rÄ±larÄ±n yapÄ±lmasÄ±na bir saatten az zaman kala bilgilendirme yapÄ±ldÄ±. Bu yeterli bir zaman deÄŸil. Bir DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon ortaÄŸÄ± ve bir mÃ¼ttefikten bekleneceÄŸi Ã¼zere bu bir koordinasyon deÄŸil bir bilgilendirme idi sadece." dedi.

ABD askerlerinin Suriyeâ€™de vurulan hedeflere 10 kilometre civarÄ±nda olduÄŸunu ve haber verilen harekatÄ±n nereye ve ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ± konusunda da bir bilgileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Dorrian "Sahadaki kuvvetlerimizin gÃ¼venliÄŸini temin etmek iÃ§in verilen zaman yeterli deÄŸildi." dedi.

"PKK NEREDE OLURSA OLSUN SORUN"

Kuzey Irak BÃ¶lgesel KÃ¼rt YÃ¶netimiâ€™nin saldÄ±rÄ±lardan PKKâ€™yÄ± sorumlu tutmasÄ± ile ilgili bir soru Ã¼zerine Dorrian, PKKâ€™nÄ±n bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸunu ve nerede olursa olsun sorun olduÄŸunu ifade etti.

Dorrian ÅŸu ifadelere yer verdi:

"PKK Irak veya Suriyeâ€™de olduÄŸu her yerde sorun Ã§Ã¼nkÃ¼ terÃ¶rist bir grup. Ancak burada esas sorun olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ÅŸey ÅŸu: Koordinasyon iÃ§in yeterince zaman olmamasÄ± ve koordinasyondan ziyade bilgilendirmenin olmasÄ±, iyi olmayan iki ÅŸey. Ve tabii ki mÃ¼ttefik kuvvetler vuruldu."

"PKKâ€™NIN IRAK VE SURÄ°YE'DEKÄ° VARLIÄžINDAN HABERDARIZ"

â€œSÃ¶z konusu harekatla ilgili sorunun koordinasyon ve yeterli zaman verilmemiÅŸ olmasÄ± olarak ifade ettiniz, bu noktada TÃ¼rkiyeâ€™nin o bÃ¶lgedeki PKK varlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili meÅŸru kaygÄ±larÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±na geliyor mu?â€œ ÅŸeklindeki soruya ise Dorrian ÅŸu cevabÄ± verdi:

"PKKâ€™nÄ±n Irakâ€™Ä±n belirli bÃ¶lgelerinde ve Suriyeâ€™nin kuzeyindeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlÄ±yoruz ama burada sÃ¶ylediÄŸimiz ÅŸey, bu saldÄ±rÄ±larda kimin vurulduÄŸuna dair koordinasyon ve yeterli zaman saÄŸlanmadÄ± diyoruz."Â