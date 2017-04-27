11:36, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Ä°dlib'te hastane ve ambulans noktasÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ±





Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ilinde yer alan Maaret el-Numan ilÃ§esine baÄŸlÄ± beldelerde dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4'Ã¼ saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, en az 18 sivil yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyindekiÂ Ä°dlibÂ ilinde yer alanÂ Maaret el-NumanÂ ilÃ§esine baÄŸlÄ± beldelerde dÃ¼zenlenenÂ hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4'Ã¼ saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, en az 18 sivil yaralandÄ±. Ä°dlib'in Maaret el-Numan sivil savunma yetkilisi Ubade Zikre, Deyr Åžarki beldesinde Ã¶zel bir hastanenin savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. "Rus uÃ§aÄŸÄ± hastaneye 4 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. BombardÄ±manda hastane tamamen hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±." diyen Zikre, saldÄ±rÄ±da en az 3 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 7 ya da 8 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Zikre, ilÃ§eye baÄŸlÄ± Maar Åžurin beldesinde de bir cenazeye hava saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸinin oldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 10 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ä°dlib'teki sivil savunma yetkililerinden Mustafa el-Hac da savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°dlib'te Maaret el-Numan'a baÄŸlÄ± Maar Zeyta beldesinde ambulanslarÄ±n bulunduÄŸu noktayÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Beldenin Maaret el-Numan ile Han Åžeyhun arasÄ±nda bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Hac, saldÄ±rÄ±da 4 saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi. Sivil savunma ekiplerinin kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸini ifade eden Hac, yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n henÃ¼z kesinleÅŸmediÄŸini belirtti.

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