Åžam saldÄ±rÄ±sÄ± Ä°srail tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye Devlet Televizyonu bu sabah Åžam Askeri HavaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki bir askeri mevzinin Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Dailystar gazetesi haberi "Ä°srail, Suriye'nin baÅŸkentinin havalimanÄ±na yakÄ±n olan Hizbullah silah depolarÄ±nÄ± vurdu" olarak verdi.
Ä°srail'in, Suriye'deki saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Ä°ran'dan ticari ve askeri kargo uÃ§aklarÄ±yla dÃ¼zenli olarak gÃ¶nderilen silahlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ä°srail yÃ¶netimi genellikle Suriye'de veya daha geniÅŸ bÃ¶lgede gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi herhangi bir hareket ile ilgili yorum yapmazken bu saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Ä°stihbarat BakanÄ± Ä°srail Katz, Amerika BirleÅŸik Devletleri'nden Army Radio ile konuÅŸurken Ä°srail'in bu askeri saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.
Katz, "Suriye'deki olay, Ä°ran'Ä±n geliÅŸmiÅŸ silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Suriye Ã¼zerinden Hizbullah'a gidiÅŸini engellemek iÃ§in harekete geÃ§en Ä°srail politikasÄ± ile tamamen aynÄ±dÄ±r" dedi.
RUSYA VE Ä°RAN GERÄ° DÃ–NÃœÅžÃœ
Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esed, altÄ± yÄ±llÄ±k iÃ§ savaÅŸÄ±nda Rusya, Ä°ran ve Tahran'Ä±n yakÄ±n mÃ¼ttefiki Ä°srail dÃ¼ÅŸmanÄ± Hizbullah da dahil olmak Ã¼zere Åžii rejim savaÅŸÃ§Ä±larÄ± tarafÄ±ndan destekleniyor.
HavaalanÄ±na yakÄ±nÂ olan Suriyeli askeri savunmacÄ±lar, Tahran'dan silah almak iÃ§in havaalanÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.
HavaalanÄ±nda askeri uÃ§aklarÄ±n yanÄ±sÄ±ra, Hizbullah'a ve diÄŸer gruplara silah tedariklerini hÄ±zla yenilemek iÃ§in dÃ¼zenli olarak Ä°ran'dan gelen Ã§ok sayÄ±da ticari kargo uÃ§aÄŸÄ± olduÄŸu belirtiliyor.Â
Åžam'Ä±n eteklerinde faaliyet gÃ¶steren Failaq al Rahman asÄ±llÄ± grubun Ã¼st dÃ¼zey yetkililerinden Wael Alwan, "Esed rejimi, silah ve mÃ¼himmat taÅŸÄ±mak ve silah taÅŸÄ±mak iÃ§in sivil havacÄ±lÄ±ÄŸÄ± kullanÄ±yor" dedi.
MOSKOVA'DAN GOLAN TEPELERÄ° MESAJI
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman, bir gÃ¼venlik konferansÄ±na katÄ±lmak iÃ§in dÃ¼n gittiÄŸi Moskova'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°srail'in "Ä°ran ve Hizbullah kuvvetlerinin Golan Tepeleri sÄ±nÄ±rÄ±nda toplanmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini" sÃ¶yledi.
BatÄ±lÄ± bir diplomat, hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n Ä°ran'a gÃ¼Ã§lÃ¼ bir siyasi mesaj gÃ¶nderdiÄŸini sÃ¶yledi.
Esed Rejiminin kontrolÃ¼ndaki Åžam HavaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda, bu sabah bÃ¼yÃ¼k bir yangÄ±na sebep olan birden fazla patlama meydana gelmiÅŸti.
GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± olay anÄ± ile ilgili yayÄ±nladÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde patlama sonucu gaz ya da akaryakÄ±t deposunun alev aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§in iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'da genel grev baÅŸlatÄ±ldÄ±
Arakan'da kundaklanan HacÄ± Ä°smail Camii'ndeki yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸan genÃ§ler polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hindistan iÅŸgali altÄ±nda bulunan Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§iler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 asker ve 2 direniÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybederken, KeÅŸmir'de sosyal medya yasaÄŸÄ± getirildi
Ä°srail, Åžam yakÄ±nlarÄ±ndaki Hizbullah'Ä±n silah deposunu vurdu. Depo Tahran'dan gÃ¶nderilen silahlardan oluÅŸuyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ilinde yer alan Maaret el-Numan ilÃ§esine baÄŸlÄ± beldelerde dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4'Ã¼ saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, en az 18 sivil yaralandÄ±
Fransa'da ocak ayÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Kosova BaÅŸbakanÄ± Ramush Haradinaj'Ä±n SÄ±rbistan'a iade talebi reddedildi
CÃ¼zcan eyaletinde birbirleriyle Ã§atÄ±ÅŸan taraflarda 76 Taliban ve 15 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Askeri seÃ§enekler konusunda ÅŸÃ¼pheciyim, konuÅŸtuÄŸum bÃ¼tÃ¼n uzmanlar da Ã¶yle. Bence askeri seÃ§enekler iyi deÄŸil" dedi
KeÅŸmir vadisinde kadÄ±nlarÄ± ve liseli kÄ±zlarÄ± polise taÅŸ atmaya yÃ¶nlendirmekle suÃ§lanan DuhteranÄ± Millet lideri Enderabi bu sabah evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, Ã¼lkesinin Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden derhal Ã§ekilmesi iÃ§in talimat verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r mahkemesi, yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± 4 kiÅŸinin dosyasÄ±nÄ±n idamlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±nmasÄ± iÃ§in mÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸe gÃ¶nderilmesine karar verdi
ABD yÃ¶netimi yetkililerinin Beyaz Sarayâ€™da yapÄ±lan bir toplantÄ±da tÃ¼m ABD senatÃ¶rlerine Kuzey Kore konusunda brifing verdiÄŸi bildirildi
Yemen'in Taiz ilindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 21'i yaralandÄ±
Åžam UluslararasÄ± havaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir patlama olduÄŸu haberleri geliyor
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "TÃ¼rkiye'de net bir istikrar saÄŸlayabilenleri desteklemeliyiz. TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer" dedi
BM, Suriye'nin kuzeyinde saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu sivillerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek saldÄ±rÄ±lara son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±