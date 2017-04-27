11:49, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Åžam saldÄ±rÄ±sÄ± Ä°srail tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye Devlet Televizyonu bu sabah Åžam Askeri HavaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki bir askeri mevzinin Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Dailystar gazetesi haberi "Ä°srail, Suriye'nin baÅŸkentinin havalimanÄ±na yakÄ±n olan Hizbullah silah depolarÄ±nÄ± vurdu" olarak verdi.

Ä°srail'in, Suriye'deki saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Ä°ran'dan ticari ve askeri kargo uÃ§aklarÄ±yla dÃ¼zenli olarak gÃ¶nderilen silahlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°srail yÃ¶netimi genellikle Suriye'de veya daha geniÅŸ bÃ¶lgede gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi herhangi bir hareket ile ilgili yorum yapmazken bu saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Ä°stihbarat BakanÄ± Ä°srail Katz, Amerika BirleÅŸik Devletleri'nden Army Radio ile konuÅŸurken Ä°srail'in bu askeri saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.

Katz, "Suriye'deki olay, Ä°ran'Ä±n geliÅŸmiÅŸ silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Suriye Ã¼zerinden Hizbullah'a gidiÅŸini engellemek iÃ§in harekete geÃ§en Ä°srail politikasÄ± ile tamamen aynÄ±dÄ±r" dedi.

RUSYA VE Ä°RAN GERÄ° DÃ–NÃœÅžÃœ

Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esed, altÄ± yÄ±llÄ±k iÃ§ savaÅŸÄ±nda Rusya, Ä°ran ve Tahran'Ä±n yakÄ±n mÃ¼ttefiki Ä°srail dÃ¼ÅŸmanÄ± Hizbullah da dahil olmak Ã¼zere Åžii rejim savaÅŸÃ§Ä±larÄ± tarafÄ±ndan destekleniyor.

HavaalanÄ±na yakÄ±nÂ olan Suriyeli askeri savunmacÄ±lar, Tahran'dan silah almak iÃ§in havaalanÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

HavaalanÄ±nda askeri uÃ§aklarÄ±n yanÄ±sÄ±ra, Hizbullah'a ve diÄŸer gruplara silah tedariklerini hÄ±zla yenilemek iÃ§in dÃ¼zenli olarak Ä°ran'dan gelen Ã§ok sayÄ±da ticari kargo uÃ§aÄŸÄ± olduÄŸu belirtiliyor.Â

Åžam'Ä±n eteklerinde faaliyet gÃ¶steren Failaq al Rahman asÄ±llÄ± grubun Ã¼st dÃ¼zey yetkililerinden Wael Alwan, "Esed rejimi, silah ve mÃ¼himmat taÅŸÄ±mak ve silah taÅŸÄ±mak iÃ§in sivil havacÄ±lÄ±ÄŸÄ± kullanÄ±yor" dedi.

MOSKOVA'DAN GOLAN TEPELERÄ° MESAJI

Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman, bir gÃ¼venlik konferansÄ±na katÄ±lmak iÃ§in dÃ¼n gittiÄŸi Moskova'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°srail'in "Ä°ran ve Hizbullah kuvvetlerinin Golan Tepeleri sÄ±nÄ±rÄ±nda toplanmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini" sÃ¶yledi.

BatÄ±lÄ± bir diplomat, hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n Ä°ran'a gÃ¼Ã§lÃ¼ bir siyasi mesaj gÃ¶nderdiÄŸini sÃ¶yledi.

Esed Rejiminin kontrolÃ¼ndaki Åžam HavaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda, bu sabah bÃ¼yÃ¼k bir yangÄ±na sebep olan birden fazla patlama meydana gelmiÅŸti.

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± olay anÄ± ile ilgili yayÄ±nladÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde patlama sonucu gaz ya da akaryakÄ±t deposunun alev aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.