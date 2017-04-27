Cammu KeÅŸmir'de Ã§atÄ±ÅŸma ve sosyal medya yasaÄŸÄ±

HindistanÂ Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Rajesh Kalia, direniÅŸÃ§ilerin, Hindistan ileÂ PakistanÂ arasÄ±ndaki ihtilaflÄ± bÃ¶lgeyi ayÄ±ran Kontrol HattÄ±'na yakÄ±n bir askeri kampa girmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 askerin ve 2 direniÅŸÃ§inin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Kalia, Srinagar'da meydana gelen olayda direniÅŸÃ§ilerin silah ve el bombasÄ± kullanarak askerleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
AdÄ± aÃ§Ä±klanmayan bir yetkili de kampa saldÄ±ran 3 direniÅŸÃ§iden 2'sinin etkisiz hale getirildiÄŸini, diÄŸerinin kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Bu arada Hindistan iÅŸgali altÄ±ndaki KeÅŸmir'de sosyal paylaÅŸÄ±m eriÅŸimi yasaklandÄ±. HindistanlÄ± yetkililer, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n protestolarÄ± dolayÄ±sÄ±yla bÃ¶yle bir kararÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Cammu KeÅŸmir yÃ¶netiminden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada bÃ¶lgede bir ay boyunca 22 sosyal medya hizmetine eriÅŸimin yasaklandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
AÃ§Ä±klamada, sosyal medya hizmetlerinin bÃ¶lgedeki "hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± unsurlar" tarafÄ±ndan ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± kÃ¶rÃ¼klemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Yasaklanan sosyal medya hizmetleri arasÄ±nda "YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Snapchat, Reddit" gibi uygulamalar da bulunuyor.
Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde, 14 Nisan'da askerlerin, KeÅŸmirlileri canlÄ± kalkan olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Hindistan ve Pakistan arasÄ±nda Ä°ngiltere'den baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ± 1947'den bu yana tartÄ±ÅŸma konusu olan KeÅŸmir'de 70 bin kiÅŸi ÅŸiddet olaylarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Cammu KeÅŸmir'deki direniÅŸ gruplarÄ±, 1989'dan bu yana baÄŸÄ±msÄ±z olmak ya da Pakistan'a baÄŸlanmak iÃ§in eylemler yapÄ±yor.
Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§in iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'da genel grev baÅŸlatÄ±ldÄ±
Arakan'da kundaklanan HacÄ± Ä°smail Camii'ndeki yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸan genÃ§ler polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hindistan iÅŸgali altÄ±nda bulunan Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§iler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 asker ve 2 direniÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybederken, KeÅŸmir'de sosyal medya yasaÄŸÄ± getirildi
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