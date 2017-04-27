12:41, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Arakan'da tarihi cami kundaklandÄ±





Arakan'da kundaklanan HacÄ± Ä°smail Camii'ndeki yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸan genÃ§ler polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Myanmar Arakan'Ä±n Rasidoong kentinde bir kundaklama sonucu Ã§Ä±kan yangÄ±nda, tarihi HacÄ± Ä°smail Camii hasar gÃ¶rdÃ¼. OlayÄ± uzaktan fark edip sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in camiye koÅŸan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man genÃ§ler ise yerel Budist halk ve rahipleri tarafÄ±ndan camiden Ã§Ä±kmalarÄ±na izin verilmeyecek ÅŸekilde engellendi. Olay esnasÄ±nda, kundaklamaya sebep olan Ã§ete mensuplarÄ±na ve genÃ§lerin camiden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na engel olanlara hiÃ§bir tepki gÃ¶stermeyen polis memurlarÄ±, yangÄ±na mÃ¼dahale eden 24 genci gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

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