SiyasÃ® Ã§Ä±kmazlarÄ±n gÃ¶lgesinde iki Fransa

Sinan Ã–zdemir | BrÃ¼ksel
Fransa Pazar gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin ilk turundan parÃ§alanarak Ã§Ä±ktÄ±.Â Sistem karÅŸÄ±tlarÄ± yÃ¼kselirken merkez partileri sandÄ±ktan yenilgiyle Ã§Ä±ktÄ±.. Ä°lk turu geÃ§en ve yarÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼recek olan iki isim iki farklÄ± Fransaâ€™ya gÃ¶ndermede bulunuyor.Â Bir yanda adaylÄ±ÄŸÄ± uzun zaman belirsizliÄŸini koruyan ve bir Ã¶nceki hÃ¼kÃ¼mette gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ olan EmmanuelÂ Macron , diÄŸer yandaÂ UlusalcÄ± Cepheâ€™nin (aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ) adayÄ± Marine Lepen bulunuyor. Birincisi ÅŸehirli nÃ¼fusun oylarÄ±nÄ± alÄ±rken ikincisi kÄ±rsalda Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyor. YarÄ±ÅŸÄ± kaybeden siyasi partiler iÃ§inde solunÂ solunda yer alan Sol Cephe hariÃ§ diÄŸer bÃ¼tÃ¼n partiler aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n kazanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in Macronâ€™u destekleyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±lar. Bu noktada eÄŸer bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rprizÂ yaÅŸanmazsa Macron CumhurbaÅŸkanÄ± olacak. Ancak ortaya Ã§Ä±kan Ã§ok parÃ§alÄ± tablo siyaset sosyolojisi aÃ§Ä±sÄ±ndan,Â Â seÃ§men davranÄ±ÅŸlarÄ±na iliÅŸkin Ã¶nemli gÃ¶stergeler sunuyor.
MerkezÂ partileri iÃ§in ilk tur tam bir yenilgiyle sonuÃ§landÄ±. Merkez saÄŸ ilk defa BeÅŸinciÂ Cumhuriyetâ€™te ikinci tura Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ±Â gibi sol oylarÄ± , 1969â€™da olduÄŸu gibi , yÃ¼zde onun altona dÃ¼ÅŸtÃ¼. SaÄŸÄ±n adayÄ±n FranÃ§ois Fillonâ€™un daha dÃ¶rt ay Ã¶nce seÃ§imleri kazanacaÄŸÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yordu. Ancak evdeki hesap yolsuzluk suÃ§lamalarÄ± sebebiyle tutmadÄ±. Son dakikayaÂ kadar Ã¶nseÃ§imlerde olduÄŸu gibi bir sÃ¼rprizinÂ yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Lakin Ã¶yle olmadÄ±. Kampanya boyunca komplo teorilerine yaslanarak iÃ§inde bulunduÄŸu durumu her ne kadar izah etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ysa da kimseleri ikna edemedi. Milletvekilleri bile kehren destek vererek kurtarÄ±labilecek olanÄ± kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar.Â Åžimdi saÄŸda hesaplaÅŸma vakti. Parlamento seÃ§imlerine hangi ismin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde gideceklerine karar vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.
Sosyalistler Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir hezimet yaÅŸadÄ±lar. Hollandeâ€™nin tekrar aday olmamasÄ± solda farklÄ± isimlerin adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±ldÄ±. YarÄ±ÅŸÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada bitiren ve oylarÄ±n yÃ¼zde 20â€™sini alan Sol Cepheâ€™nin adayÄ± Jean-LucÂ Melanchonâ€™un sosyalist Partisiâ€™ne vurduÄŸu darbe FranÃ§ois Mitterandâ€™Ä±n solun solunaÂ Â vurduÄŸu darbenin rÃ¶vanÅŸÄ± olarak daÂ deÄŸerlendirilebilir. AÅŸÄ±rÄ± solun bu denli gÃ¼Ã§ toplamasÄ± yalnÄ±zca sistem karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±yla izah edilemez. Kendini dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmesi ve katÄ±lÄ±mcÄ± demokrasiyi Ã¶ncelemesi diÄŸer partilerle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturuyor. Yeni teknolojileri kullanmasÄ±, kendi gÃ¼ndemini oluÅŸturabilmesi genÃ§ seÃ§meni etkiliyor. Sosyalistlerin programÄ±yla kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼ncel sorunlara cevap aramasÄ± ve devrimci olmakla birlikte anlaÅŸÄ±lÄ±r olmasÄ± artÄ± puan saÄŸladÄ±.Â Sol Cepheâ€™nin genel seÃ§imlerde Pazar gÃ¼nÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ± sonucu tekrarlamasÄ± yeni alternatif bir muhalefetin de Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acaktÄ±r. Bu senaryonun gerÃ§ekleÅŸmesiÂ sosyalistler iÃ§in felaket olur.
Ne var ki, Fransaâ€™nÄ±n tercihiÂ BeÅŸinciÂ Cumhuriyetâ€™in geleceÄŸini tartÄ±ÅŸmaya aÃ§tÄ±.Â Ä°kili parti sistemi etrafÄ±nda ÅŸekillenen siyaset bu seÃ§imle bÃ¼yÃ¼k darbe aldÄ±. Sistem karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemleriyle dikkatÂ Ã§eken partilerin toplam aldÄ±klarÄ± oy yÃ¼zde 60â€™Ä±n Ã¼zerinde. Bu gerÃ§ek sistemin beklentilere cevap veremediÄŸini gÃ¶steriyor. AÅŸÄ±rÄ± solÂ ÅŸeÃ§im kampanyasÄ±nda doÄŸrudan seÃ§menlerden AltÄ±ncÄ± CumhuriyeteÂ geÃ§mek iÃ§in oy talep etmesi muhalefet gÃ¶revini Ã¼stlenmesi durumunda konuyu gÃ¼ndemde tutacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor. Macronâ€™un sistem karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemi ÅŸu an iÃ§in elini gÃ¼Ã§lendirse de seÃ§ilmesi durumunda. istikbaliyle eski sistemde kalmak isteyen siyasi Ã§evrelerin baskÄ±sÄ± altÄ±ndaÂ Â karara zorlanacak. Yerine ikame edilecek yeni sisteme dair en net konuÅŸmayÄ± Sol Cephe yaptÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±nÂ yetkilerini yeniden dÃ¼zenlemenin yanÄ± sÄ±ra katÄ±lÄ±mcÄ± demokrasiyi artÄ±rmayÄ± vaad ediyor.
Ä°lk turun Ã¶nemli sonuÃ§larÄ±ndan biri de Avrupa BirliÄŸi iliÅŸkilerine dair beliren yÃ¼zde 55/45 taraftar/karÅŸÄ±t kÄ±rÄ±lmasÄ±. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve Sol Cephe egemenlik vurgusuyla iliÅŸkiletin yeniden gÃ¶zden geÃ§irilmesini talep ediyorlar. Ä°lk turun galibi Macronâ€™un AB taraftarÄ± olmasÄ± BrÃ¼ksel ve Berlinâ€™i rahatlatÄ±yor.Â Ã–zellikle Brexit ve Donald Trumpâ€™Ä±n seÃ§ilmesinden sonra Avrupaâ€™da eseceÄŸiz dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len popÃ¼list rÃ¼zgarÄ±n esmemesi sularÄ±n durulduÄŸu izlenimini verse de gerÃ§ekte giderek gÃ¼Ã§lenmeye devam ediyor. Avusturya ve Hollanda seÃ§imlerini kÄ±l payÄ± kaybeden aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve popÃ¼list partilerin BrÃ¼kselâ€™in Ã¶nceliklerini gÃ¶zden geÃ§irmemesi durumunda bir sonraki seÃ§imde iktidar olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor. Ancak ÅŸu an iÃ§in sandÄ±ktan Macron'un Ã§Ä±kmasÄ± ÅžansÃ¶lyeÂ Merkelâ€™in gelecek hafta Rusya Devlet BaÅŸkan'Ä± Vladimir Putin ile yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede elini gÃ¼Ã§lendiriyor. Rusya doÄŸrudan herhangi bir tercihte bulunmadÄ±ysa da Le Pen veyaÂ Fillonâ€™u tercih ettiÄŸi biliniyor. TÃ¼rkiye-Fransa iliÅŸkilerinde bir gerilim beklenmese de Hollande dÃ¶neminde olduÄŸu gibi ekonomiyi Ã¶nde tutan iliÅŸkinin sÃ¼rÃ¼dÃ¼rÃ¼leceÄŸini , Avrupa BirliÄŸiâ€™ndeki tutumunda bir deÄŸiÅŸikliÄŸin olmayacaÄŸÄ± veÂ Almanyaâ€™dan yana tavÄ±r alacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek mÃ¼mkÃ¼n.
Fransaâ€™da yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlarâ€™Ä±n bu seÃ§imde hangi partiye oy verdikleri bilinmiyor. Ancak sosyalistleri saÄŸcÄ±lara tercih ettikleri biliniyor. Bu noktada Macron dahil sosyalistler veya Sol Cepheâ€™ye yÃ¶nelmiÅŸ olmalarÄ± olasÄ±lÄ±k dÄ±ÅŸÄ± deÄŸil. Hollandeâ€™nin seÃ§ilmesine bÃ¼yÃ¼k umut baÄŸlamÄ±ÅŸlardÄ± ; ancak hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±lar. MÃ¼slÃ¼man oylarÄ± hernekadar yÃ¼zde iki dolaylarÄ±nda olsa da seÃ§im Ã¶ncesi bÃ¼tÃ¼n siyasi partilerin odaÄŸÄ± oldular. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n lideri dÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n adaylarÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸme talebinde bulundular. TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ±nda Ã¶zellikle BaÅŸbakan Manuel Vallsâ€™Ä±n MÃ¼slÃ¼manlarÄ± her fÄ±rsatta parmakla gÃ¶stermesi toplumsal barÄ±ÅŸÄ± yaraladÄ±. Yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bunu aÅŸacaÄŸÄ±na inanmak istiyorlar. Uzun yÄ±llar siyasete mesafeli duran dini organizasyonlar taraf olmasalar daÂ artÄ±k kamusal alanda varlÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±rmaya ve seslerini duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.
Son kertede, Fransa 24 Nisan sabahÄ± Ã§ok parÃ§alÄ± bir siyasi tabloyla uyandÄ±. Sistem karÅŸÄ±tÄ± olarak kendini tanÄ±mlayan partilerin zaferi merkez partilerini gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±. Her iki seÃ§menden biri sistem karÅŸÄ±tÄ±, her iki seÃ§menden biri Avrupa karÅŸÄ±tÄ±. Åžehir/kÄ±rsal dikotomisi hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar kendini hissettiriyor. Korkan ve umut duyan iki Fransa var.Â Macronâ€™un ilk turun sonunda aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde 23,86â€™lÄ±k sonuÃ§ yarÄ±ÅŸtÄ± birinci bitirmesini saÄŸlasa da diÄŸer siyasi partilerin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n ikinci turda kazanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in destek vereceklerini aÃ§Ä±klamalarÄ± parlamento seÃ§imlerinde daha yÃ¼ksekÂ bir sonuÃ§ almasÄ±nÄ± gerektiriyor. Parlamento seÃ§imlerinde gerekli Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸlayamamasÄ± hareket ÅŸansÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlamakla kalmazÂ geleceÄŸini de zora sokacaktÄ±r. Ama dahaÂ Ã¶nemlisi bÃ¼yÃ¼k kentlerden yÃ¼kselen umuda cevap verememesi kÄ±rsalda, banliyÃ¶lerde bekleyen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n ÅŸehirlereÂ giriÅŸini kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±r.
Pazar gÃ¼nÃ¼ Fransa'da gerÃ§ekleÅŸen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin ilk turunda sistem karÅŸÄ±tlarÄ± yÃ¼kselirken merkez partileri sandÄ±ktan yenilgiyle Ã§Ä±ktÄ±. Fransa 24 Nisan sabahÄ± Ã§ok parÃ§alÄ± bir siyasi tabloyla uyandÄ±.
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