DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin direniÅŸ gruplarÄ±nÄ±n Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± genel grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ±, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria'daki bazÄ± kentlerde karÅŸÄ±lÄ±k buldu.
Filistinli direniÅŸ gruplarÄ±ndan oluÅŸan AÃ§lÄ±k Grevindeki Tutuklulara Ulusal Destek Komitesi'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine bugÃ¼n baÅŸlayan genel grev kapsamÄ±nda, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n en iÅŸlek caddeleri Selahaddin ve Zehra'da esnaf kepenk aÃ§madÄ±. AyrÄ±ca DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait okullarda da eÄŸitime ara verildi.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentinin giriÅŸleri taÅŸlar ve lastiklerle kapatÄ±ldÄ±. Bu ÅŸekilde araÃ§ trafiÄŸinin engellendiÄŸi ÅŸehirde Ã§ok sayÄ±da dÃ¼kkan da kepenk indirdi.
Åžehir merkezlerinden baÅŸlayan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerin dÃ¼zenleneceÄŸi El-Halil ve Beytullahim kentlerinde de grev tÃ¼m hayatÄ± etkiledi. EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla okullarda eÄŸitime bir gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildi.
TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ve UlaÅŸÄ±m SendikasÄ± da bugÃ¼n iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirmiÅŸ, Filistin Para Ä°daresi de tÃ¼m bankalarÄ±n kapalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in geÃ§en hafta pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.
Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§in iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'da genel grev baÅŸlatÄ±ldÄ±
Arakan'da kundaklanan HacÄ± Ä°smail Camii'ndeki yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸan genÃ§ler polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hindistan iÅŸgali altÄ±nda bulunan Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§iler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 asker ve 2 direniÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybederken, KeÅŸmir'de sosyal medya yasaÄŸÄ± getirildi
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