13:02, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'da genel grev

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin direniÅŸ gruplarÄ±nÄ±n Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± genel grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ±, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria'daki bazÄ± kentlerde karÅŸÄ±lÄ±k buldu.

Filistinli direniÅŸ gruplarÄ±ndan oluÅŸan AÃ§lÄ±k Grevindeki Tutuklulara Ulusal Destek Komitesi'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine bugÃ¼n baÅŸlayan genel grev kapsamÄ±nda, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n en iÅŸlek caddeleri Selahaddin ve Zehra'da esnaf kepenk aÃ§madÄ±. AyrÄ±ca DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait okullarda da eÄŸitime ara verildi.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentinin giriÅŸleri taÅŸlar ve lastiklerle kapatÄ±ldÄ±. Bu ÅŸekilde araÃ§ trafiÄŸinin engellendiÄŸi ÅŸehirde Ã§ok sayÄ±da dÃ¼kkan da kepenk indirdi.

Åžehir merkezlerinden baÅŸlayan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerin dÃ¼zenleneceÄŸi El-Halil ve Beytullahim kentlerinde de grev tÃ¼m hayatÄ± etkiledi. EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla okullarda eÄŸitime bir gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildi.

TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ve UlaÅŸÄ±m SendikasÄ± da bugÃ¼n iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirmiÅŸ, Filistin Para Ä°daresi de tÃ¼m bankalarÄ±n kapalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in geÃ§en hafta pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.