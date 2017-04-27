13:12, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

ALES giriÅŸ belgeleri yayÄ±mlandÄ±





Ã–SYM, Akademik Personel ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± belgelerini yayÄ±nlandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–ÄŸrenci SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkrezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan 7 MayÄ±s 2017 tarihinde saat: 10.00'da yapÄ±lacak olan 2017 Akademik Personel ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (2017 ALES- Ä°lkbahar DÃ¶nemi) belgeleri yayÄ±nlandÄ±. ALES'e baÅŸvuran adaylarÄ±n, sÄ±nava girecekleri bina/salonlara atanma iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Adaylar, sÄ±nava girecekleri yer bilgisini gÃ¶steren SÄ±nava GiriÅŸ Belgesini, T.C. Kimlik NumaralarÄ± ve aday ÅŸifrelerini girerek Ã–SYM'nin internet adresinden edinebilirler 2017 ALES (Ä°lkbahar DÃ¶nemi) saat:10.00'da baÅŸlayacak olup sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemleri tamamlanacaktÄ±r. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak. SÄ±nav giriÅŸ belgeleri iÃ§inÂ TIKLAYINIZ

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