Çin'den Müslümanlar'a isim yasağı dünya gündeminde

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin'in uygulamaya koyduğu yeni kararda Uygur Türklerinin İslami isimleri kullanmalarını yasaklıyor. Uygur bölgesinde Mücahid, Muhammed, Talip, Seda, Hacı, Arafat, Türkizat, İslam, Müslima, Ayşe, Fatma gibi Müslüman ve Türk isimlerin kullanılması kanunla yasaklandı.
Telegram'da yer alan haberde listelenen isimler altında kayıtlı olduğu tespit edilen tüm bebekler, Çin genelinde kullanılan hukou hane halkı kayıt sisteminden men edilecek; halk sağlığı ve eğitimine erişimi etkili bir şekilde inkar edilecek.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin müdürü Sophie Richardson, "Bu politikalar, inanç ve ifade özgürlüğü haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası korumaların bariz bir şekilde ihlali anlamına geliyor " dedi.
DeutscheWelle'de yer alan haberde Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin hükümetinin ülkede yaşayan Müslümanların ön adlarına getirdiği yasağı sert bir dille eleştirdi. Örgütten yapılan açıklamada “Bu absürd bir sınırlamadır” ifadesi kullanıldı.
"DİNİ İSTEKLERİ KAMÇILAR" İDDİASI
Medyada çıkan haberlerde Pekin yönetiminin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan yaklaşık 10 milyon kadar Müslüman Uygur halkının yeni doğan çocuklarına dini isimler vermesini, “dinî istekleri kamçılar” gerekçesiyle yasakladığı yer almıştı.
Çin makamları bundan böyle dini isimler taşıyan Müslüman çocukların adlarını nüfusa kaydetmeyecek. Sözkonusu isimleri taşıyan çocukların, kamu okullarına gitmeleri ve sosyal hizmetlerden yararlanmaları mümkün olmayacağı belirtiliyor.
Yasağın, Çin'deki İslam yasası kapsamında uygulandığı bildirildi. Çin hükümeti Nisan ayı başında başörtüsü ve uzun sakal bırakılmasını da yasaklamıştı.
Uzun zamandır Çin işgalindeki Doğu Türkistan'daki özellikle dini yasakların aşırı boyutta olması, camilere girişin yasaklanması, dini eğitimin engellenmesi sıradan uygulamalar haline gelmişti. Yeni durumda artık insanlara istediği isimleri bile kullanma özgürlüğünün elinden alınası insanlık sorunu haline gelmiştir
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