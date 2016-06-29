GÃ¼lbeddin Hikmetyar Afganistan'a dÃ¶ndÃ¼

Afganistan'daki silahlÄ± muhalif gruplardanÂ Hizb-i Ä°slami Partisinin lideri GÃ¼lbeddin Hikmetyar'Ä±n Ã¼lkeye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Hizb-i Ä°slami Partisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HaÅŸmatullah ErÅŸad yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Hizb-i Ä°slami Partisinin lideri GÃ¼lbeddin Hikmetyar'Ä±n dÃ¼n Afganistan'a dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Hikmetyar'Ä±n Ã¼lkenin doÄŸusundaki Lagman vilayetinde olduÄŸunu ifade eden ErÅŸad, yarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir tÃ¶renle halkla buluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
ErÅŸad, Hikmetyar'Ä±n Lagman'dan Nangarhar vilayetine, oradan da baÅŸkent Kabil'e geleceÄŸini kaydetti.
SÃ¶zcÃ¼ ErÅŸad, barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± gereÄŸi Afganistan hapishanelerinde tutuklu bulunan parti Ã¼yelerinden ilk grubun yakÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani ile Hizb-i Ä°slami lideri Hikmetyar arasÄ±nda geÃ§en sene barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
AnlaÅŸma maddeleri arasÄ±nda GÃ¼lbeddin Hikmetyar ve parti Ã¼yelerinin adlarÄ±nÄ±n uluslararasÄ± kara listeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, Kabil'de gÃ¼venle yaÅŸayabilmeleri iÃ§in ayrÄ± bir kÄ±ÅŸla yapÄ±lmasÄ±, devlet imkanlarÄ±ndan yararlanmalarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve tutuklu parti mensuplarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± yer alÄ±yor.
Hizb-i Ä°slami Partisi, 14 yÄ±ldÄ±r Afganistan hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yordu. Ã–rgÃ¼t Ã¼yeleri birÃ§ok kez Kabil baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli kentlerde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini ve yabancÄ±larÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlemiÅŸti.
Seul hÃ¼kÃ¼meti, Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer silahlardan vazgeÃ§mesi halinde diyalog kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu bildirdi.
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Afganistan'daki silahlÄ± muhalif gruplardan Hizb-i Ä°slami Partisinin lideri GÃ¼lbeddin Hikmetyar'Ä±n Ã¼lkeye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
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