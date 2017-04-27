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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:18, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe
Amerika
14:19, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

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Kennedy'nin gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ 718 bin dolara alÄ±cÄ± buldu
Kennedy'nin gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ 718 bin dolara alÄ±cÄ± buldu

ABD'nin 35. BaÅŸkanÄ± Kennedy'nin Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda tuttuÄŸu gÃ¼nlÃ¼k aÃ§Ä±k artÄ±rmada 718 bin 750 dolara satÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin 35. BaÅŸkanÄ± John F. Kennedy'ninÂ Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±Â sonlarÄ±na doÄŸru tuttuÄŸuÂ gÃ¼nlÃ¼kÂ aÃ§Ä±k artÄ±rmadaÂ 718 bin 750 dolaraÂ alÄ±cÄ± buldu.

MÃ¼zayedeyi dÃ¼zenleyen RR Auction'Ä±n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 1945'te Hearst gazetesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan 28 yaÅŸÄ±ndaki John F. Kennedy, gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda 61 sayfalÄ±k bir gÃ¼nlÃ¼k tuttu.

AÃ§Ä±k artÄ±rma baÅŸlangÄ±Ã§ fiyatÄ± 200 bin dolar olarak belirlenen gÃ¼nlÃ¼k 718 bin 750 dolara (yaklaÅŸÄ±k 2 milyon 560 bin lira) satÄ±ldÄ±.

12 sayfasÄ± el yazÄ±sÄ±yla kaleme alÄ±nan gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼n, 49 sayfasÄ± daktiloyla yazÄ±ldÄ±.

GÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ yazdÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in San Francisco'daki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± izleyen Kennedy, haziran ayÄ±nda geÃ§tiÄŸi Avrupa'da Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Winston Churchill'in seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± takip etti, ardÄ±ndan da Ä°rlanda, Fransa'da bulundu.

HÄ°TLER'E Ã–VGÃœLER

ZamanÄ±n Donanma BakanÄ± ile aÄŸustos ayÄ±nda Almanya'ya gidiÅŸindeÂ Hitler'in evini ve sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±nÄ± ziyaret eden Kennedy'nin burada defterine Hitler ile ilgili yazdÄ±ÄŸÄ± cÃ¼mleler dikkati Ã§ekti.

Kennedy gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde, Hitler iÃ§in "Bu yerleri ziyaret edince, Hitler'in etrafÄ±ndaki nefretten sÄ±yrÄ±larak birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde nasÄ±l yaÅŸamÄ±ÅŸ en Ã¶nemli ÅŸahsiyetlerden biri olarak Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayabilirsiniz... Hitler'in Ã¼lkesine olan sÄ±nÄ±rsÄ±z tutkusu, onu dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in tehdit haline getirdi ancak yaÅŸam ÅŸekli ve nasÄ±l Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir gizem, kendisinden sonra da yaÅŸayacak ve bÃ¼yÃ¼yecek bir gizemdi. Hamurunda, efsaneleri oluÅŸturan ÅŸeyleri bulunduruyordu." ifadelerini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular john f. kennedy ABD
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