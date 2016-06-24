NATO'dan Türkiye'deki FETÖ operasyonları için açıklama

Kuzey Atlantik Anlaşması İttifakı (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Malta'nın başkenti Valletta'da yapılan AB Savunma Bakanları toplantısında, Türkiye'ye ilişkin açıklamada bulundu.
Türkiye'de, dün emniyet teşkilatından FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bini aşkın polisin açığa alınmasıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, "Başarısız darbe girişimine maruz kalan Türkiye'nin kendini savunma ve bunun arkasındaki kişileri bulma hakkı var ama bu hukukun üstünlüğüne saygı içinde olmalı." ifadesini kullandı.
İttifak içinde Türkiye'nin askeri güç bakımından ABD'nin hemen ardından ikinci sırada geldiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Türkiye kilit ortağımız. Bu pek çok nedenden ötürü böyle, gerek jeostratejik gerek her türlü şiddeti gözlemlediğimiz Irak ve Suriye ile sınırı olması gerekse Karadeniz'de Rusya'ya yakınlığıyla. Türkiye pek çok terör saldırısına maruz kaldı. Başka bir müttefik bu kadarına maruz kalmadı." diye konuştu.
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Gerçekleşen gezide Yahya Kemal'in için Üsküp'teki önemli mekanlar Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş'un anlatımı eşliğinde ziyaret edildi.
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Başarısız darbe girişimine maruz kalan Türkiye'nin kendini savunma ve bunun arkasındaki kişileri bulma hakkı var ama bu, hukukun üstünlüğüne saygı içinde olmalı." dedi.
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