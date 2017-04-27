Rus savaş gemisi Karadeniz'de yük gemisiyle çarpıştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Karadeniz'de öğle saatlerinde gemi kazası yaşandı. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpıştı.
Kıyı Emniyeti ekipleri gemi kazasının olduğu bölgeye hareket etti. Rus savaş gemisi çarpışma sonrası battı.
Kaza sonrasında Rus savaş gemisindeki 78 personel tahliye edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'na ait Liman isimli araştırma gemisi İstanbul Boğazı'nın 40 kilometre kuzeybatısında hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen Aşot-7 isimli bir başka gemiyle çarpıştı. Liman gemisinin mürettebatından kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı belirtildi.
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İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpıştı. Rus askeri gemisideki 78 personelin tamamı kurtarılırken gemi sulara gömüldü
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