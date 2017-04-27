14:32, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

AP ve Le Pen arasÄ±nda sahte danÄ±ÅŸman krizi





Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le Pen'in Avrupa Parlamentosundaki yolsuzluk iddialarÄ±na yeni bir iddia daha eklendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa ParlementosuÂ (AP) tarafÄ±ndan,Â aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Marine Le PenÂ ve bazÄ± Ulusal Cephe (FN) milletvekillerinin danÄ±ÅŸmanlarÄ±na haksÄ±z ÅŸekilde Ã¶denen Ã¼cretin yaklaÅŸÄ±kÂ 5 milyon avroÂ olduÄŸu iddia edildi. Le Figaro gazetesinin haberine gÃ¶re, Le Pen ve AP Ã¼yesi bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n AP'deki yolsuzluk iddialarÄ±na iliÅŸkin yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±. AP'DE DANIÅžMAN OLARAK Ã‡ALIÅžTIRILAN PARTÄ°LÄ°LERE 5 MÄ°LYON AVRO Ã–DENMÄ°Åž Buna gÃ¶re, Le Pen ve arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan, 2012-2017 yÄ±llarÄ±nda AP'de danÄ±ÅŸman olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan partililere, haksÄ±z yere Ã¶denen Ã¼cretin yaklaÅŸÄ±k 5 milyon avro olduÄŸu kaydedildi. Le Pen'in AP'de yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ±na dair iddialar daha Ã¶nce de Fransa gÃ¼ndemini meÅŸgul etmiÅŸti. Paris SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± Ã§erÃ§evesinde yaklaÅŸÄ±k iki hafta Ã¶nce Le Pen'in Avrupa Parlamentosundaki dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. SAVCILIÄžIN DAVETÄ°NÄ° REDDETMÄ°ÅžTÄ° Le Pen, hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan yolsuzluk davasÄ± ile ilgili olarak ifadeye Ã§aÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸ fakat savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n davetini reddetmiÅŸti. AP'de hayali olarak danÄ±ÅŸman kadrosunda gÃ¶sterildiÄŸi belirtilen Le Pen'in korumalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Thierry Legier ve Le Penâ€™in yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Catherine Griset, sorgulanmak Ã¼zere gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. FransÄ±z polisi, partinin Parisâ€™teki merkezine de baskÄ±n dÃ¼zenleyerek arama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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