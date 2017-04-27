Yahya Kemal Beyatlı'nın anlatıldığı gezi programı

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Abide Şahsiyetler' başlığı altında Yahya Kemal'in anlatıldığı etkinliğin gezi ayağı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti.
Gerçekleşen gezide Yahya Kemal'in için Üsküp'teki önemli mekanlar Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş'un anlatımı eşliğinde ziyaret edildi. Gezide Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da yer aldı.
Gezi kapsamında Tefeyyüz İlköğretim Okulu, Rufai Tekkesi, İshak Bey Camii, Yahya Kemal'in Annesi'nin mezarı, Sultan Murat Camii, Saat Kule, İshakiye camisi ve mahallesi, Üsküp Türk çarşısı ve çarşıda bulunan önemli mekanlar ile Taşköprü ziyaret edildi.
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş gezi ili ilgili yaptığı açıklamada, "Yahya Kemali yerinde anlayalım turu kapsamında Yahya Kemal'in Üsküp'ünü anlatmak için bir plan yaptık. Öncelikle Vodno'dan Üsküp'ü kuş bakışı izledik. Daha sonra Yahya Kemal'in gittiği İdadi binasını gördük. Oradan Rufai Tekkesi'ne gittik, burada Rufai Tekkesi'nin Yahya Kemal İçin önemini anlattık. Ardından Yahya Kemal'in annesinin metfun olduğu İsa Bey Camii'ne gittik. Oradan da Yahya Kemal'in en mübarek tepe dediği Sultan Murat Camii'nin, Saat Kule'nin bulunduğu tepeye çıkarak o tepeyi anlattık. Ardından da Yahya Kemal'in doğduğu mahalle olan, İshakiye camisine adını veren mahalleyi gezdik, Yahya Kemal'in evinin bulunduğu mekanı gördük. Ardından da Türk Çarşısının içerisinden Yiğit Paşa Türbesini ve Kurşunlu Hanı ziyaret edip merkeze doğru yürüdük. Gezimizi de Taşköprü'de Fatih köprüsünde tamamladık." ifadelerini kullandı.
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Gerçekleşen gezide Yahya Kemal'in için Üsküp'teki önemli mekanlar Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş'un anlatımı eşliğinde ziyaret edildi.
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