14:46, 27 Nisan 2017 Perşembe

AK Parti'de Olağanüstü Kongre tarihi belli oldu





AK Parti olağanüstü kongresi 21 Mayıs'ta yapılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AK Parti olağanüstü kongresinin 21 Mayıs'ta düzenleneceği açıklandı. AK Parti'de olağanüstü kongrenin tarihi belli oldu. Kongrenin 21 Mayıs'ta yapılacağı öğrenildi. Normal süreçte olağan kongre süreci eylül ayında başlayacaktı. 16 Nisan referandumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti'ye dönüş sinyali vermişti. Erdoğan, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede AK Parti Genel Başkanı olması bekleniyor.

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